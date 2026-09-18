Nicaragua

El ICE detuvo a seis nicaragüenses expulsados por el régimen de Daniel Ortega en 2023

El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos reportó que uno de los arrestados, Marvin Castellón Ubilla, ya fue liberado, mientras otros cinco siguen en retención a la espera de revisión migratoria

Un agente del ICE observa una manifestación contra las redadas migratorias frente al Centro de Detención Metropolitano, el 10 de junio de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Eric Thayer, Archivo)
Un agente del ICE observa una manifestación contra las redadas migratorias frente al Centro de Detención Metropolitano, el 10 de junio de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Eric Thayer, Archivo)
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvo a seis nicaragüenses que integraron el grupo de 222 opositores liberados, expulsados, privados de sus derechos políticos y de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega en febrero de 2023. Uno de ellos, Marvin Castellón Ubilla, recuperó la libertad, mientras que los otros cinco permanecen bajo custodia migratoria, según informó este jueves el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex).

La situación afecta a personas que fueron enviadas a Estados Unidos tras salir de prisión en Nicaragua. El Departamento de Estado estadounidense había dado su visto bueno a la recepción de los opositores, que llegaron al país sin nacionalidad nicaragüense y sin sus bienes, de acuerdo con la información difundida por EFE.

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Arresto de Denis Palacios en Virginia

El caso más reciente es el de Denis Javier Palacios Hernández, de 38 años, a quien agentes del ICE detuvieron el miércoles en Virginia cuando se dirigía a su empleo. Palacios forma parte del grupo de opositores nicaragüenses que permaneció encarcelado hasta su excarcelación y expulsión del país centroamericano, el 9 de febrero de 2023.

El Grex indicó que Palacios y otros cuatro excarcelados esperan una audiencia en la que las autoridades migratorias estudiarán su situación. La organización, integrada por opositores que estuvieron presos en el marco de la crisis nicaragüense, confirmó que cinco de los seis detenidos continúan bajo custodia.

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Luis Galeano fue detenido por agentes de ICE el 14 de septiembre en Orlando, Florida, mientras trabajaba como conductor de Uber y quedó bajo custodia migratoria. / (Imagen Ilustrativa Infobae)
Luis Galeano fue detenido por agentes de ICE el 14 de septiembre en Orlando, Florida, mientras trabajaba como conductor de Uber y quedó bajo custodia migratoria. / (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de Palacios, las detenciones alcanzaron al expolicía Edwin Hernández Figueroa y a los opositores Cristhian David Meneses, Marlon Antonio Narváez Franklin y Jairo Lenín Centeno Ríos. Los arrestos de ese grupo ocurrieron entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, según la fuente consultada por EFE.

Audiencia de Luis Galeano fijada para el 2 de octubre

La denuncia sobre los arrestos se produjo pocos días después de la detención del periodista Luis Galeano, director del programa de opinión y debate Café con Voz. Galeano, de 48 años, fue detenido el lunes en Orlando, Florida, mientras trabajaba como conductor de Uber.

El comunicador fue trasladado a un centro de detención para migrantes y tiene una audiencia prevista para el 2 de octubre, según explicó su esposa, Deykell Santamaría. Galeano fue uno de los críticos del régimen de Nicaragua que perdió su nacionalidad tras la decisión de las autoridades de Managua.

Organizaciones opositoras nicaragüenses pidieron a Estados Unidos proteger al periodista Luis Galeano y evitar su deportación a Nicaragua. / (Redes sociales de Luis Galeano)
Organizaciones opositoras nicaragüenses pidieron a Estados Unidos proteger al periodista Luis Galeano y evitar su deportación a Nicaragua. / (Redes sociales de Luis Galeano)

La CIDH alertó sobre los riesgos de una deportación a Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación ante los informes de detenciones y posibles deportaciones de ciudadanos nicaragüenses. El organismo advirtió en redes sociales que un retorno a Nicaragua puede implicar riesgos para quienes se oponen al régimen o son identificados como opositores.

La CIDH recordó el contexto de represión y persecución documentado contra voces críticas de la dictadura que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo. La advertencia adquiere relevancia para los excarcelados de 2023, quienes fueron expulsados de su país tras procesos judiciales cuestionados por organizaciones internacionales.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018. La situación se profundizó después de las elecciones generales de noviembre de 2021, cuando Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Varios de sus principales contendientes se encontraban encarcelados durante la campaña.

Dibujo a lápices de color de ocho figuras humanas de pie, con bandas azules y blancas de la bandera de Nicaragua cubriendo sus ojos.
Ocho personas representadas como presos políticos de Nicaragua exhiben sus rostros cubiertos con la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades nicaragüenses acusaron a decenas de opositores de delitos como “traición a la patria” y de participar en supuestas acciones golpistas. Tras las condenas y la posterior excarcelación, muchos fueron enviados al exterior y quedaron en condición de apátridas, sin documentación nacional ni posibilidad de regresar con garantías a Nicaragua.

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