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Fiat Toro, referente de las pick-ups compactas, anuncia nuevas fechas de sus academias de manejo

Más de 500 conductores participaron este año de las experiencias on road y off road, que tendrán próximas ediciones en Rosario, Neuquén y Buenos Aires

Inhouse Fiat Toro
La Fiat Toro celebra diez años en el mercado con jornadas de conducción on road y off road en tres ciudades del país (Fiat)
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En el marco de su décimo aniversario, la Fiat Toro anuncia nuevas fechas de sus academias de manejo. El modelo acumula más de 70.000 unidades vendidas en la Argentina desde su lanzamiento y mantiene las características que lo diferenciaron desde el inicio: la comodidad y manejabilidad propias de un SUV, combinadas con la capacidad de carga y el desempeño de una camioneta. Durante este año, más de 500 clientes ya participaron de estas jornadas de conducción.

Una propuesta que el mercado no tenía

Cuando Fiat presentó la Toro, el mercado automotor argentino no contaba con un vehículo que combinara con tanta precisión las virtudes de dos categorías distintas. La promesa era clara: la comodidad y la manejabilidad características de un SUV, junto a la capacidad de carga y el desempeño propios de una camioneta.

Diez años después, esa fórmula no solo sigue vigente, sino que se potenció con la incorporación del motor Multijet turbodiésel 2.2, que refuerza el perfil técnico del modelo renovado.

Entre los datos que consolidan su liderazgo, este modelo ofrece la mayor capacidad de carga del segmento: más de una tonelada de peso. A esto se suma la tracción integral 4x4, que amplía sus posibilidades tanto en entornos urbanos como en terrenos exigentes, y explica por qué el modelo acumuló más de 70.000 unidades vendidas en el mercado local.

Aprender a manejar lo que ya se tiene

Las Fiat Academy son jornadas de capacitación práctica diseñadas para que los propietarios —y quienes evalúan comprar un vehículo— puedan aprovechar al máximo las prestaciones de sus autos. Cada edición combina técnicas de manejo on road y off road en entornos reales de uso, con instructores especializados que acompañan a los participantes a lo largo de toda la jornada.

Durante las próximas ediciones, quienes se inscriban podrán probar la Fiat Toro renovada y poner a prueba sus capacidades off-road en condiciones reales. Septiembre, además, trae una propuesta comercial concreta: financiación de hasta $28.000.000 con TNA 0% a 18 meses para adquirir la pick-up. Las inscripciones están disponibles en el sitio web de Club Passione.

La estrategia detrás de la experiencia

El programa forma parte de la estrategia de Stellantis, el grupo automotriz al que pertenece la marca italiana, orientada a generar vínculos más profundos entre sus marcas y los consumidores. Más allá del contacto tradicional con el producto, el objetivo es ofrecer algo diferente: una jornada que combine aprendizaje, emoción y prueba directa en condiciones reales de uso.

Este tipo de iniciativas apunta tanto a clientes actuales como a potenciales compradores que quieran conocer de primera mano qué puede hacer la Fiat Toro fuera del asfalto. Más de 500 personas ya participaron de las ediciones realizadas durante 2025, una cifra que refleja el interés que este formato genera en distintos perfiles de conductores.

Tres ciudades para las próximas fechas

El calendario de las próximas ediciones de las Fiat Academy contempla tres ciudades de la Argentina:

  • Rosario: sábado 3 de octubre
  • Neuquén: sábado 17 de octubre
  • Buenos Aires: sábado 14 de noviembre

La distribución geográfica refleja el alcance nacional del programa y la intención de Fiat de llegar a distintos perfiles de clientes, tanto en grandes centros urbanos como en regiones con mayor tradición de uso de pick-ups.

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