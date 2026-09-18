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‘Spider-Man: Un nuevo día’ se convierte en la película más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos

La película protagonizada por Tom Holland desplazó a ‘Star Wars: El despertar de la Fuerza’ del primer lugar en el raking

Spider-Man: Un nuevo día (Captura de tráiler oficial)
Spider-Man: Un nuevo día bate récord histórico en taquilla. (Captura de tráiler oficial)
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Spider-Man: Un nuevo día alcanzó un nuevo hito en la taquilla de Norteamérica al convertirse en la película con mayor recaudación de la historia en ese mercado.

La producción protagonizada por Tom Holland superó la marca que mantenía Star Wars: El despertar de la Fuerza desde 2015, al acumular 936,773 millones de dólares después de 47 días en cartelera.

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Hasta ahora, la película dirigida por J. J. Abrams conservaba el primer lugar con una recaudación de 936 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, un registro que permaneció vigente durante más de una década.

Con este resultado, la nueva entrega de Spider-Man pasa a ocupar el primer puesto en el ranking histórico de la taquilla nacional.

La película, producida por Sony Pictures y Marvel Studios, también mantiene un desempeño destacado a nivel internacional. Desde su estreno a finales de julio, Spider-Man: Un nuevo día acumula una recaudación global de 2,450 millones de dólares, cifra que la ubica como la tercera película más taquillera de la historia.

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Spider-Man: Un nuevo día (Captura de tráiler oficial)
Spider-Man: Un nuevo día ha acumulado una cifra de 2,450 millones de dólares a nivel mundial. (Captura de tráiler oficial)

En la clasificación mundial solo es superada por Avatar, con 2.900 millones de dólares, y Avengers: Endgame, con 2,700 millones. Detrás de la producción protagonizada por Tom Holland aparecen Avatar: The Way of Water, con 2,300 millones, y Titanic, con 2,200 millones de dólares.

El recorrido comercial de Spider-Man: Un nuevo día comenzó con un estreno de 360 millones de dólares en Norteamérica y una recaudación global de 932 millones durante su primer fin de semana en cartelera.

Seis días después de su lanzamiento, la película ya había superado los 1,000 millones de dólares a nivel mundial.

La producción continuó sumando registros durante las semanas siguientes. Alcanzó los 2.000 millones de dólares tras tres fines de semana de exhibición, convirtiéndose en la segunda película que más rápido llegó a esa cifra, solo por detrás de Avengers: Endgame, que lo consiguió en 11 días.

Además, estableció nuevas marcas de velocidad para alcanzar distintos niveles de recaudación. Llegó a los 700 millones de dólares en 13 días, alcanzó los 800 millones en 19 días y superó los 900 millones en el mercado norteamericano después de 36 días.

Spider-Man: Un nuevo día ha establecido récords de recaudación a lo largo de las semanas. (Sony Pictures vía AP)
Spider-Man: Un nuevo día ha establecido récords de recaudación a lo largo de las semanas. (Sony Pictures vía AP)

Con este resultado también se convirtió en la segunda película de la historia en superar los 900 millones de dólares únicamente en Estados Unidos y Canadá.

La cinta está dirigida por Destin Daniel Cretton, quien anteriormente encabezó Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. La historia retoma los acontecimientos ocurridos al final de Spider-Man: Sin camino a casa (2021), cuando el mundo pierde el recuerdo de la identidad de Peter Parker.

El regreso del personaje despertó expectativa entre los seguidores de la franquicia, interesados en conocer las consecuencias de los sucesos ocurridos en la entrega anterior. La película también incorporó a Sadie Sink al Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpreta a Jean Grey.

El estreno de Spider-Man: Un nuevo día representa uno de los principales lanzamientos cinematográficos de 2026 para Marvel Studios y Sony Pictures.

La producción llega después de un período en el que otras adaptaciones de la editorial tuvieron resultados comerciales inferiores a los esperados, entre ellas Captain America: Brave New World y The Fantastic Four: First Steps.

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos (The Fantastic Four: First Steps)
'The Fantastic Four: First Steps' no tuvo el éxito comercial esperado.

Marvel continuará con su calendario de estrenos en diciembre con Avengers: Doomsday, una producción que reunirá a varios personajes del Universo Cinematográfico de Marvel y marcará el regreso de Robert Downey Jr., quien interpretará a Doctor Doom.

Mientras tanto, Spider-Man: Un nuevo día continúa su recorrido en las salas de cine y mantiene abierta la posibilidad de seguir incrementando su recaudación.

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