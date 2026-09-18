El postre saludable que combina chocolate, palta y frutos rojos en pocos pasos

Una receta ideal para hacer un postre cremoso y saludable con palta.

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Una alimentación equilibrada también puede incluir preparaciones dulces. La clave está en encontrar alternativas que combinen ingredientes naturales, buen sabor y una elaboración simple para resolver distintos momentos del día.

En ese contexto, los postres pueden ocupar un lugar dentro de una propuesta de cocina más consciente. Una textura cremosa, un perfil intenso de cacao y el aporte de frutas permiten crear opciones atractivas sin recurrir a preparaciones complejas.

En una nueva entrega de Guía Coto × Infobae — Especial Recetas Fit, la propuesta es una mousse proteica de chocolate y palta. La receta aprovecha la consistencia natural de esta fruta para conseguir un postre suave y sedoso, con cacao amargo como protagonista.

Una combinación original para una textura cremosa

La palta aporta una materia grasa natural que permite conseguir una preparación untuosa sin necesidad de incorporar crema o manteca. Su sabor se integra con el cacao amargo y da como resultado una mousse de textura homogénea.

La mousse combina cacao amargo y palta para lograr una textura cremosa y un sabor intenso (Flora Producciones)

El cacao, además, suma intensidad y profundidad al perfil de sabor. La miel aporta dulzor, mientras que la esencia de vainilla completa la preparación con un aroma delicado.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Elaboración: 10 minutos (extracción de pulpa, integración de ingredientes y procesado)

Reposo: 30 minutos (tiempo de refrigeración necesario para alcanzar la consistencia adecuada)

Los ingredientes necesarios son:

1 palta madura grande

3 cucharadas de cacao amargo

2 cucharadas de miel líquida

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Frambuesas

Arándanos

Menta

Virutas de chocolate para decorar

La combinación permite preparar un postre con pocos productos y una elaboración accesible. Para facilitar la organización, el catálogo digital de Coto permite reunir los ingredientes necesarios en un solo pedido y recibirlos directamente en casa.

El paso a paso para una mousse sin grumos

Extraer la pulpa de la palta y colocarla en el vaso de la licuadora o procesadora. Agregar el cacao amargo, la miel, la esencia de vainilla y una pizca de sal. Procesar a velocidad alta hasta obtener una crema completamente homogénea, sedosa y sin grumos. Repartir la preparación en vasos individuales y refrigerar durante al menos treinta minutos. Servir con frutos rojos frescos, hojas de menta y virutas de chocolate amargo.

El cacao como protagonista

Uno de los aspectos más atractivos de esta receta es la manera en que el cacao amargo se integra con la palta. Su intensidad domina el perfil final y permite obtener un postre de chocolate con una textura especialmente cremosa.

La miel cumple una función importante al aportar dulzor sin necesidad de utilizar azúcar refinada. La esencia de vainilla, por su parte, suma un aroma suave que acompaña el conjunto.

Una preparación simple que aprovecha la consistencia natural de la palta para crear un postre suave (Flora Producciones)

El paso por la heladera también resulta fundamental. Los 30 minutos de reposo permiten que la mousse adquiera una consistencia más firme y agradable, ideal para servir en vasos individuales.

A la hora de presentar el postre, los frutos rojos aportan color, frescura y un contraste de sabores. Las frambuesas y los arándanos pueden distribuirse sobre cada porción junto con unas hojas de menta y pequeñas virutas de chocolate amargo.

Además, la receta permite adaptar la presentación según la ocasión. Vasos pequeños resultan ideales para una mesa con invitados, mientras que recipientes individuales pueden servir para conservar las porciones listas en la heladera.

La propuesta también demuestra que una preparación dulce puede formar parte de una rutina que prioriza ingredientes variados y una elaboración casera. La combinación de palta, cacao, miel y frutos rojos ofrece diferentes texturas y sabores en una misma porción.

Dentro de Especial Recetas Fit, esta alternativa suma una opción para los momentos en que aparece el deseo de comer algo dulce. Su elaboración requiere pocos minutos, no necesita horno y permite tener el postre listo con anticipación.

Así, la mousse de chocolate y palta se presenta como una alternativa simple para renovar el menú cotidiano. Con una textura cremosa, el sabor intenso del cacao y una presentación fresca a base de frutos rojos, la receta combina practicidad y disfrute en una propuesta pensada para una alimentación equilibrada.