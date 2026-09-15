La integridad como estrategia: los desafíos que enfrentan hoy las organizaciones

Modo Compliance. Organizado por YPF Energía Argentina, es el encuentro anual dedicado a la ética y la integridad.

Guardar

Durante una jornada de intercambio, especialistas dialogaron sobre los principales desafíos y tendencias en compliance, gobernanza corporativa y gestión de riesgos.

“Modo Compliance es un encuentro que se ha consolidado como un espacio de referencia para reflexionar, compartir experiencias y seguir fortaleciendo nuestro compromiso con la ética y la integridad. Cada nueva edición es una oportunidad para detenernos, mirar el camino recorrido y reafirmar una convicción que forma parte de nuestra identidad como compañía”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

“La integridad forma parte de la cultura y del ADN de YPF”, dijo Horacio Marín, presidente y CEO (YPF)

La importancia de una cultura basada en la integridad

El encuentro, conocido como Modo Compliance, se realizó por sexto año consecutivo en la compañía. Nació como un espacio de conversación para analizar la agenda actual vinculada a la integridad y la ética. Desde YPF explicaron que la integridad forma parte de su ADN y que las decisiones se toman bajo parámetros éticos y transparentes, no solo por exigencia normativa, sino como convicción interna.

“En YPF, la integridad forma parte de nuestra cultura y de nuestro ADN. Se refleja en cada decisión que tomamos, en el cumplimiento de nuestros compromisos, en la transparencia con la que actuamos y, sobre todo, en la confianza que construimos con nuestros colaboradores, nuestros socios y toda la sociedad”, sostuvo Marín.

“Tenemos que seguir apostando a mejorar, a aprender y a estar preparados para los desafíos que vienen. La integridad es un compromiso que se construye todos los días y que nos involucra a todos”, agregó María Archimbal, Chief Compliance Officer de YPF.

Modo Compliance reunió a especialistas, referentes del sector público y privado y organismos internacionales (YPF)

Paneles y voces especializadas

Durante la jornada se destacaron diferentes bloques temáticos. El primero abordó la gobernanza corporativa y la integridad en la gestión, con la participación de Alejandro Díaz (síndico general de la Nación), Diego Martín Chaher (titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas) y Santiago Wortman Jofre (líder del equipo de Mercados de Capital e Instituciones Financieras de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE).

El segundo analizó el fortalecimiento de los programas de compliance y anticorrupción desde una mirada global, con la intervención de María González Calvet y Sean Seelinger, socios de Ropes & Gray LLP.

A continuación, especialistas de estudios jurídicos nacionales e internacionales revisaron la evolución de la regulación y los nuevos desafíos vinculados con la FCPA, la SEC y el DOJ. Participaron María Elena Lapetina, Lisa Vicens, William Barry, Maximiliano D’Auro y Jason Linder.

Riesgos asociados a terceros y experiencias internacionales

Uno de los focos de la jornada fue la exposición a vulnerabilidades externas. Michael Paik, director Senior y asesor jurídico principal de Compliance Global en McDonald’s, expuso sobre la importancia de identificar y gestionar estos riesgos dentro de las organizaciones.

El cierre del evento incluyó la experiencia personal de Richard Bistrong, consultor en anti-soborno, ética y cumplimiento, quien compartió aprendizajes derivados de situaciones complejas en su carrera profesional.

Delia Ferreira Rubio, consultora internacional de Integridad, ex presidenta de Transparency International y miembro del Consejo Global sobre Buen Gobierno del Foro Económico Mundial, aportó una perspectiva sobre los avances y la necesidad de seguir fortaleciendo la cultura de integridad y transparencia en el contexto actual.

“La integridad se refleja en el cumplimiento de nuestros compromisos y en la transparencia con la que actuamos”, dijo María Archimbal, Chief Compliance Officer de YPF (YPF)

Una mirada hacia adelante

Esta sexta edición de Modo Compliance mostró que la construcción de confianza y transparencia es un trabajo permanente. Los desafíos del contexto actual exigen a las organizaciones adaptarse, mejorar y aprender todos los días para consolidar una cultura corporativa sostenible basada en la ética.