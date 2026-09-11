In House

K-Beauty y arte renacentista: la nueva experiencia que llegó a Buenos Aires

SKINKO convocó a influencers, clientes VIP y visitantes para una experiencia que vinculó productos de belleza, arte clásico y participación en redes sociales

SKINKO para uso de Inhouse
La apertura de SKINKO propuso un vínculo entre el skincare, el arte y la participación en redes sociales (SKINKO)
Guardar

El cuidado de la piel encontró en las aperturas comerciales un espacio para combinar productos, propuestas visuales y actividades dirigidas al público. Las referencias a la pintura y la escultura también formaron parte de esas iniciativas, con recorridos pensados para la participación presencial y la difusión en redes sociales.

En ese marco, SKINKO inauguró su local en Galerías Pacífico con una acción bautizada “The Art of Skin”. La propuesta reunió promociones, sorteos, música en vivo, espacios para fotografías y dinámicas digitales vinculadas con productos de skincare.

Entre los invitados estuvieron Juliana Awada, Antonia Macri, Violeta Urtizberea, Sofi Gonet, Cami Mayan, Denisse González, Caro Roselló, Abrumada, Joaco Vázquez y Simón Scarano. También asistieron influencers, clientes VIP y público general, que accedieron al espacio en distintos momentos de la jornada.

La apertura reunió a invitados, artistas y público en Galerías Pacífico

Puntual a las 17, ingresaron los primeros 100 asistentes, entre influencers e invitados especiales. Media hora más tarde, un saxofonista dio inicio a la música en vivo, mientras que el público general accedió al espacio desde las 18.

SKINKO para uso de Inhouse
Cami Mayan participó de la apertura del nuevo local en Galerías Pacífico (SKINKO)

El corte de cinta tuvo lugar a las 18:30. La jornada cerró a las 20, después de una agenda que incluyó intervenciones artísticas, beneficios comerciales y propuestas para crear contenido en redes.

“Beauty becomes art” fue el concepto central, una consigna que vinculó el universo del skincare con las piezas exhibidas en una galería. La puesta aprovechó la arquitectura y el entorno de Galerías Pacífico para construir el recorrido de la inauguración.

Las intervenciones trasladaron obras clásicas al universo del skincare

Una de las activaciones fue “The Living Sculptures”, integrada por dos estatuas vivientes inspiradas en figuras clásicas. Los performers sostuvieron productos de la marca como piezas de museo y, en distintos tramos, dejaron su posición para aplicar un mist, utilizar parches para los ojos, colocar un sérum o presentar artículos.

La experiencia incluyó además “The SKINKO Gallery”, con imágenes de obras clásicas intervenidas a partir de productos de skincare. La instalación propuso una lectura visual de rutinas y necesidades asociadas con el cuidado facial.

SKINKO para uso de Inhouse
Sofi Gonet asistió a la jornada que combinó arte, skincare y música en vivo (SKINKO)

El local dispuso de la experiencia táctil “Become the Artist”. A través de las pantallas, los asistentes vieron personajes de pinturas clásicas con distintas necesidades de cuidado de la piel y eligieron qué producto podía responder a cada caso.

Otro de los puntos del recorrido fue “The Masterpiece”, una estructura de fotos inspirada en el marco de una obra clásica. El diseño, con terminaciones plateadas y cromadas, permitió que los visitantes posaran con el techo de Galerías Pacífico como fondo.

Cada participante fue invitado a convertirse en parte de la composición. Para acceder a esa propuesta, los asistentes debían publicar una historia en Instagram y mencionar la cuenta oficial de la marca.

Descuentos, premios y música en vivo completaron la jornada

Un DJ y un saxofonista en vivo acompañaron musicalmente la apertura. El dress code sugerido fue “Gallery Opening”, con prendas formales en blanco, plateado, cromo o negro.

SKINKO para uso de Inhouse
La jornada incluyó música en vivo, promociones y sorteos de órdenes de compra (SKINKO)

Scoop consistió en una caja con muestras, regalos y cupones. La dinámica permitió que el público accediera a beneficios para utilizar en el punto de venta.

Los influencers y clientes VIP recibieron pulseras para ingresar a un sector delimitado con unifilas. La barra de tragos estuvo disponible para ese grupo y para clientes que presentaron un ticket de compra.

La apertura reunió recursos visuales, entretenimiento y acciones comerciales bajo una misma propuesta. El local de SKINKO quedó presentado como un espacio donde los productos de skincare se vincularon con códigos del arte y con experiencias pensadas para la participación del público.

Temas Relacionados

K-BeautyGalerias PacificoSKINKOBelleza

Más Noticias

Déficit de bacterias saludables en la dieta infantil: el panorama argentino bajo observación

Especialistas subrayan la pérdida de diversidad microbiana por hábitos modernos y alertan sobre la necesidad de incluir alimentos fermentados como el yogur para mejorar la nutrición y el bienestar desde la niñez

Déficit de bacterias saludables en la dieta infantil: el panorama argentino bajo observación

Jerez de los Caballeros: la ciudad española donde la Semana Santa moviliza a casi toda su población

Con ocho cofradías, cinco bandas musicales y un patrimonio barroco declarado Conjunto Histórico Artístico y Monumental, esta celebración del suroeste de España aspira al máximo reconocimiento turístico internacional

Jerez de los Caballeros: la ciudad española donde la Semana Santa moviliza a casi toda su población

La educación a distancia amplía sus fronteras y proyecta una nueva etapa de crecimiento

Con más de 110 Unidades de Apoyo Académico y una oferta de más de 35 carreras virtuales, UFASTA plantea sus objetivos para los próximos años

La educación a distancia amplía sus fronteras y proyecta una nueva etapa de crecimiento

Así fue la presentación en el país de un nuevo vehículo híbrido

El debut del ORA 5 HEV reunió invitados en Cinépolis para descubrir una alternativa híbrida pensada para acompañar distintos recorridos urbanos

Así fue la presentación en el país de un nuevo vehículo híbrido

Mar del Plata: escapadas para disfrutar playas y naturaleza durante todo el año

La ciudad costera ofrece propuestas para quienes buscan mar, gastronomía y actividades al aire libre en cualquier estación

Mar del Plata: escapadas para disfrutar playas y naturaleza durante todo el año

ÚLTIMAS NOTICIAS

La muerte en La Matanza no para: la insólita fuga en capot de la banda que intentó asaltar a un policía

La muerte en La Matanza no para: la insólita fuga en capot de la banda que intentó asaltar a un policía

Cocaína adulterada, marihuana y cargamentos ocultos: cuatro decisiones de la Corte en causas narco

Vuelve la lluvia, el frío y hay alerta por sudestada: cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA

En medio del escándalo que involucra a financistas argentinos, el magnate Mark Walter negocia vender su participación en el Chelsea

Un adolescente planeaba matar a sus compañeros de colegio, se lo contó a ChatGPT y el FBI lo detectó: allanaron su casa en Quilmes

INFOBAE AMÉRICA

El oro impulsa las reservas de El Salvador con un alza de 22.86% en 2026

El oro impulsa las reservas de El Salvador con un alza de 22.86% en 2026

Intentaron arrollar a policías para escapar y los capturaron tras dos kilómetros de persecución en Guatemala

“Hacer sonar la alarma”: una filósofa estadounidense afirma que es hora de señalar el mal en este tiempo

El Salvador: 24 integrantes de la MS-13 fueron condenados a hasta 626 años de cárcel

Eventos climáticos interrumpieron las clases de más de 2.5 millones de estudiantes en República Dominicana y Costa Rica durante el último año

ETRETENIMIENTO

Aaron Rodgers da su versión de la ruptura con Shailene Woodley: “Me dijo: ‘Antes de casarnos, tengo que acostarme con este tipo’”

Aaron Rodgers da su versión de la ruptura con Shailene Woodley: “Me dijo: ‘Antes de casarnos, tengo que acostarme con este tipo’”

La esposa de Bruce Willis reveló cómo la familia del actor enfrenta su estado de salud actual: “Es difícil y doloroso”

¿La perrita de Travis Kelce y Taylor Swift hizo su debut en una pasarela? Esto se sabe del desfile de Tommy Hilfiger

El director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ llevará la serie de ‘Hawaii Five-O’ al cine

Helen Mirren advirtió sobre el futuro del clan Harrigan en MobLand: “Otras fuerzas entrarán en juego”