K-Beauty y arte renacentista: la nueva experiencia que llegó a Buenos Aires

La apertura de SKINKO propuso un vínculo entre el skincare, el arte y la participación en redes sociales (SKINKO)

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El cuidado de la piel encontró en las aperturas comerciales un espacio para combinar productos, propuestas visuales y actividades dirigidas al público. Las referencias a la pintura y la escultura también formaron parte de esas iniciativas, con recorridos pensados para la participación presencial y la difusión en redes sociales.

En ese marco, SKINKO inauguró su local en Galerías Pacífico con una acción bautizada “The Art of Skin”. La propuesta reunió promociones, sorteos, música en vivo, espacios para fotografías y dinámicas digitales vinculadas con productos de skincare.

Entre los invitados estuvieron Juliana Awada, Antonia Macri, Violeta Urtizberea, Sofi Gonet, Cami Mayan, Denisse González, Caro Roselló, Abrumada, Joaco Vázquez y Simón Scarano. También asistieron influencers, clientes VIP y público general, que accedieron al espacio en distintos momentos de la jornada.

La apertura reunió a invitados, artistas y público en Galerías Pacífico

Puntual a las 17, ingresaron los primeros 100 asistentes, entre influencers e invitados especiales. Media hora más tarde, un saxofonista dio inicio a la música en vivo, mientras que el público general accedió al espacio desde las 18.

Cami Mayan participó de la apertura del nuevo local en Galerías Pacífico (SKINKO)

El corte de cinta tuvo lugar a las 18:30. La jornada cerró a las 20, después de una agenda que incluyó intervenciones artísticas, beneficios comerciales y propuestas para crear contenido en redes.

“Beauty becomes art” fue el concepto central, una consigna que vinculó el universo del skincare con las piezas exhibidas en una galería. La puesta aprovechó la arquitectura y el entorno de Galerías Pacífico para construir el recorrido de la inauguración.

Las intervenciones trasladaron obras clásicas al universo del skincare

Una de las activaciones fue “The Living Sculptures”, integrada por dos estatuas vivientes inspiradas en figuras clásicas. Los performers sostuvieron productos de la marca como piezas de museo y, en distintos tramos, dejaron su posición para aplicar un mist, utilizar parches para los ojos, colocar un sérum o presentar artículos.

La experiencia incluyó además “The SKINKO Gallery”, con imágenes de obras clásicas intervenidas a partir de productos de skincare. La instalación propuso una lectura visual de rutinas y necesidades asociadas con el cuidado facial.

Sofi Gonet asistió a la jornada que combinó arte, skincare y música en vivo (SKINKO)

El local dispuso de la experiencia táctil “Become the Artist”. A través de las pantallas, los asistentes vieron personajes de pinturas clásicas con distintas necesidades de cuidado de la piel y eligieron qué producto podía responder a cada caso.

Otro de los puntos del recorrido fue “The Masterpiece”, una estructura de fotos inspirada en el marco de una obra clásica. El diseño, con terminaciones plateadas y cromadas, permitió que los visitantes posaran con el techo de Galerías Pacífico como fondo.

Cada participante fue invitado a convertirse en parte de la composición. Para acceder a esa propuesta, los asistentes debían publicar una historia en Instagram y mencionar la cuenta oficial de la marca.

Descuentos, premios y música en vivo completaron la jornada

Un DJ y un saxofonista en vivo acompañaron musicalmente la apertura. El dress code sugerido fue “Gallery Opening”, con prendas formales en blanco, plateado, cromo o negro.

La jornada incluyó música en vivo, promociones y sorteos de órdenes de compra (SKINKO)

Scoop consistió en una caja con muestras, regalos y cupones. La dinámica permitió que el público accediera a beneficios para utilizar en el punto de venta.

Los influencers y clientes VIP recibieron pulseras para ingresar a un sector delimitado con unifilas. La barra de tragos estuvo disponible para ese grupo y para clientes que presentaron un ticket de compra.

La apertura reunió recursos visuales, entretenimiento y acciones comerciales bajo una misma propuesta. El local de SKINKO quedó presentado como un espacio donde los productos de skincare se vincularon con códigos del arte y con experiencias pensadas para la participación del público.