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Una nueva plataforma llega al país para facilitar el acceso a inversiones internacionales

Con más de 45 millones de clientes, Inter presenta una alternativa para gestionar activos en dólares y consultar instrumentos del mercado estadounidense

Inter Inhouse
La plataforma financiera inicia sus operaciones en Argentina junto a Grupo BIND (Inter)
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El acceso a los mercados financieros internacionales atraviesa una etapa de transformación, con plataformas digitales que acercan nuevas alternativas a un público cada vez más amplio. En este escenario, la tecnología ocupa un lugar central para simplificar operaciones vinculadas con las inversiones.

En la Argentina, el interés por mantener activos en dólares y diversificar el patrimonio también abrió espacio para nuevas herramientas financieras. La expansión de estas soluciones permite acceder a opciones vinculadas con mercados internacionales desde dispositivos de uso cotidiano.

Dentro de ese contexto, Inter, la plataforma financiera global con más de 45 millones de clientes, anunció su llegada al país con una propuesta orientada a facilitar el acceso a inversiones en Estados Unidos. La compañía inició sus operaciones locales a través de una alianza estratégica con Grupo BIND.

Una plataforma para acceder a mercados internacionales

A partir de esta asociación, los residentes argentinos pueden abrir una Cuenta Local y una Cuenta Global de Inversión que permite gestionar sus activos en dólares desde el celular. La operatoria está integrada a la aplicación de Inter y permite realizar el proceso de manera digital.

Además, la propuesta contempla acceso a distintas alternativas disponibles en los mercados estadounidenses. Entre ellas aparecen bonos del Tesoro, acciones y ETFs, con la posibilidad de fondear la cuenta en pesos mediante un CVU.

Inter para uso de Inhouse
El desembarco local amplía el acceso a herramientas vinculadas con los mercados internacionales (Inter)

De esta manera, Inter incorpora herramientas vinculadas con la inversión internacional dentro de una única plataforma. La propuesta permite consultar y gestionar activos desde el celular, de acuerdo con las condiciones aplicables a cada producto.

Por otra parte, la aplicación también da acceso a productos adicionales como una cuenta en dólares vinculada a una tarjeta de débito, eSIM para viajes, transferencias internacionales y gift cards en grandes marcas de Estados Unidos.

Inter también cuenta con Forum, una red social financiera propia en la app que ofrece contenido educativo y recursos vinculados con las finanzas. Este espacio busca acompañar a los usuarios con información para facilitar una toma de decisiones informada.

La llegada al país forma parte de una estrategia de expansión regional para la compañía, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria y operaciones en Brasil y Estados Unidos. Su desembarco local suma una nueva alternativa digital para el acceso a servicios financieros internacionales.

Acuerdo estratégico con Grupo BIND

El pacto con la entidad argentina constituye uno de los puntos centrales de la operación en la Argentina. El acuerdo vincula la tecnología y escala internacional de Inter con la infraestructura financiera, operativa y regulatoria desarrollada por el grupo.

En este marco, distintas entidades de Grupo BIND participan de la operatoria de acuerdo con sus respectivas matrículas y capacidades. Industrial Valores S.A. (IVSA), BIND AAGI S.A.S. y BIND Pagos S.A. (PSP) brindan los servicios locales correspondientes.

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João Vitor Menin, CEO Global de Inter (Inter)

A través de esta estructura, Inter articula su propuesta en Argentina con el soporte de la infraestructura financiera, tecnológica y regulatoria de Grupo BIND. La participación de cada entidad responde a las funciones y requisitos establecidos para cada operación.

Por su parte, João Vitor Menin, CEO Global de Inter, destacó que la llegada a Argentina representa un paso relevante dentro de la estrategia regional de la compañía. La empresa busca acercar oportunidades financieras internacionales mediante una experiencia digital y simple.

Además, Santiago Stel, SVP CFO de Inter, señaló que la Cuenta Global de Inversión permite a los argentinos acceder a inversiones en Estados Unidos desde el celular. La propuesta reúne tecnología, escala y experiencia internacional dentro de una misma aplicación.

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Santiago Stel, SVP CFO de Inter (Inter)

Una nueva alternativa para las finanzas digitales

La propuesta también contempla herramientas relacionadas con la diversificación de activos y el acceso a alternativas denominadas en dólares. Desde una misma aplicación, los usuarios pueden consultar y gestionar operaciones vinculadas con mercados internacionales.

Asimismo, la llegada de Inter amplía el abanico de servicios financieros digitales disponibles en el país. La combinación entre tecnología, educación financiera e infraestructura local busca facilitar el acceso a información y herramientas relacionadas con los mercados globales.

La aplicación ya está disponible de manera gratuita en Google Play y App Store. La disponibilidad de productos y servicios está sujeta a requisitos regulatorios y de elegibilidad, mientras que las inversiones presentan riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido.

En definitiva, el desembarco de Inter en Argentina incorpora una plataforma orientada a conectar a los usuarios locales con servicios financieros internacionales. Con el respaldo operativo de Grupo BIND y una propuesta basada en herramientas digitales, la compañía inicia una nueva etapa de expansión en el mercado argentino.

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