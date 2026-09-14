In House

Una nueva cerveza se presentó con una celebración temática que invitó a disfrutar todo el sabor de la marca, ahora con menos calorías

Stella Artois lanzó la nueva Pure Gold en una velada con DJ sets, propuestas gastronómicas especiales y una puesta especialmente diseñada para quedarse solo con lo importante

Stella Artois lanzó Pure Gold en la Argentina, una variedad que mantiene su perfil y suma 34 calorías cada 100 ml
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Música, amigos y una cerveza pueden convertirse en el centro de una noche cuando cada detalle está pensado para que los vínculos y el disfrute ocupen el lugar principal. Con esa mirada, Stella Artois presentó Pure Gold en la Argentina con una velada que combinó gastronomía, DJ sets y una puesta minimalista construida alrededor del producto.

Todo comenzó con una recepción y una cena, donde los invitados pudieron conocer esta nueva variedad. Desde el inicio, la propuesta estuvo vinculada con una idea central: quedarse con lo que realmente importa y darle prioridad a aquello que se elige disfrutar.

Stella para uso de Inhouse
Germán Martitegui y Damián Betular fueron parte de la celebración de Stella Pure Gold (Juan Novelli)

Además, cada elemento de la experiencia estuvo pensado en relación con ese concepto. La ambientación tuvo una presencia marcada a través de una estética dorada y cálida, mientras que la puesta buscó acompañar el carácter premium y descontracturado de la propuesta.

El punto más destacado de la noche fue el Wow Moment, instancia en la que el concepto de Pure Gold cobró vida dentro del evento. A lo largo de esta dinámica, se retiraron del espacio aquellos elementos que representaban lo menos importante.

Stella para uso de Inhouse
Referentes de la marca e integrantes de su squad de influencers compartieron una noche alrededor de Stella Pure Gold (Stella Artois)

La dinámica continuó hasta dejar únicamente aquello a lo que se elegía dar prioridad. Los amigos, la música y la cerveza junto a este nuevo sabor quedaron como protagonistas de este momento.

Música, gastronomía y una celebración compartida

Después de este momento, la noche continuó con música y DJ sets, que acompañaron el desarrollo del encuentro. La propuesta mantuvo su carácter social y descontracturado durante las distintas instancias previstas para la celebración.

Stella para uso de Inhouse
Stella Pure Gold estuvo presente durante una noche marcada por los encuentros y los momentos compartidos (Stella Artois)

Asimismo, la gastronomía tuvo su propio espacio hacia el cierre con el Bajón Artois, a cargo de Grasa Hamburguesas. La propuesta se sumó al recorrido de la noche como una de las últimas experiencias compartidas entre los invitados.

Hacia el final también se realizó la entrega de souvenirs temáticos del evento. De esta manera, la jornada tuvo diferentes momentos vinculados con el producto y con el concepto que acompañó la llegada de Pure Gold al mercado argentino.

Dos generaciones vinculadas con Stella Artois compartieron la noche: por un lado, sus embajadores históricos; por otro, integrantes de un squad de influencers más jóvenes. Con este lanzamiento, la marca sumó además una nueva propuesta a su portafolio local: una cerveza de 34 calorías cada 100 ml, elaborada 100% con pura malta y libre de gluten. Música, gastronomía y vínculos como marco de una idea: quedarse con lo que realmente importa.

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Stella ArtoisPure GoldDamian BetularGerman Martitegui

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