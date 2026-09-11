In House

Buenos Aires consolida su lugar en el mapa de la gastronomía española

Casa Luis se incorpora al programa Restaurants from Spain, que distingue establecimientos que conservan recetas, técnicas y materias primas auténticas

Alimentos como aceite de oliva, aceitunas, gazpacho, carne asada, legumbres, frutos secos y frutas sobre una mesa de madera blanca
Buenos Aires suma locales certificados a una red global que promueve la cocina española en más de 50 países (Embajada de España en la Argentina)
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La cocina española celebra un hito en la Argentina con la distinción de Casa Luis como el quinto restaurante del país en recibir el sello de calidad Restaurants from Spain (RfS), otorgado por ICEX España Exportación e Inversiones. El acto oficial de entrega del reconocimiento tuvo lugar el 10 de septiembre en la sede de la Embajada de España en Buenos Aires, con la presencia de referentes de la gastronomía y la cultura hispana.

Obtener el sello RfS representa para Casa Luis el inicio de una nueva etapa en la presencia de la gastronomía española en la Argentina. La distinción, que ya ostentan locales como El Burladero, Sagardi e Iñaki, se concede a establecimientos que logran mantener una propuesta culinaria auténtica, con estándares de calidad y origen de los productos.

Ese reconocimiento implica un compromiso con la tradición, la innovación y la excelencia en la experiencia del comensal. Durante la ceremonia, los invitados pudieron apreciar la diversidad de la oferta española en Buenos Aires, reafirmando el creciente interés por los sabores peninsulares.

En la Argentina, el sector atraviesa un momento de crecimiento. La bodega mendocina Séptima, perteneciente al grupo español Codorníu, recibirá su sello RfS en octubre, coincidiendo con la celebración de su 25º aniversario. Este hecho subraya la importancia de los vínculos empresariales y culturales entre ambos países, así como la consolidación de la gastronomía española en la escena local.

Además, la tienda gourmet Enrique Tomás fue reconocida con el sello Colmados from Spain (CfS), convirtiéndose en la primera de su tipo en obtener esta certificación en la Argentina. Este sello garantiza tanto la autenticidad como la procedencia de los productos ofrecidos, abriendo nuevas posibilidades para quienes buscan acercarse a la cultura española desde la mesa.

Una semana de gastronomía para todos

Por primera vez este año, el público podrá participar del recorrido gastronómico Sabores de España, programado del 21 al 27 de septiembre. En esa semana, los cinco restaurantes certificados con el sello RfS ofrecerán un menú cerrado diseñado exclusivamente para la ocasión, mientras que Enrique Tomás pondrá a disposición una cesta con productos típicos españoles.

Plato negro con lonchas de jamón, copas de vino tinto y blanco, tomates, higos, ajo y aceitera en un fondo oscuro visto desde arriba
Nuevos establecimientos porteños obtienen certificaciones internacionales que garantizan la autenticidad de su gastronomía española (Embajada de España en la Argentina)

Tanto los menús como la cesta de productos tendrán el mismo precio, con el objetivo de facilitar el acceso del público a distintas propuestas representativas de la gastronomía española. La iniciativa apunta a acercar la tradición culinaria de España a nuevos públicos, en un contexto de intercambio cultural.

El valor de los sellos de calidad y el impacto en el sector

Creado en 2020 por ICEX, entidad pública de promoción dependiente del Ministerio de Economía de España, el programa Restaurants from Spain (RfS) distingue a aquellos establecimientos en el extranjero que mantienen la esencia de la cocina española, con materias primas auténticas y técnicas tradicionales. Por su parte, el sello CfS reconoce a tiendas especializadas en la comercialización de productos y vinos provenientes de España.

Riguroso y transparente, el proceso de certificación para ambos sellos culmina con la validación de un comité independiente compuesto por instituciones y asociaciones de prestigio vinculadas a la gastronomía. Actualmente, más de 575 restaurantes y 161 tiendas gourmet en 50 países cuentan con estas distinciones, lo que da cuenta de la proyección internacional de la cocina española y su aceptación a nivel global.

Productos españoles y sinergia empresarial

La ceremonia de entrega del sello a Casa Luis también sirvió de plataforma para mostrar la oferta de productos ibéricos presentes en el mercado argentino. Empresas de origen hispano como Codorniú y Lacasa, junto a los importadores 3 Blasones, Casa Cellar, Emes, Euro Jamones, Goodies, Culpable, Ley Seca, Villares, Grand Cru, Conyntra y Silos, que exhibieron alimentos y bebidas que reflejan la diversidad de la despensa peninsular.

Esta sinergia entre restaurantes, tiendas especializadas e importadores contribuye a enriquecer la experiencia gastronómica y a fortalecer el posicionamiento de la cocina de España en la Argentina.

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