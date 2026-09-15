El concurso que convoca a estudiantes universitarios de todo el país a pensar la alimentación del futuro

Una convocatoria abierta a todo el país, sin restricción geográfica, para pensar la alimentación del futuro (Molinos)

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La alimentación es uno de los terrenos donde la innovación tiene consecuencias más concretas y cotidianas. Qué come la población, cómo se producen los alimentos, cómo se comunican y qué impacto generan en el entorno son preguntas que, cada vez más, encuentran respuestas en las aulas universitarias.

Molinos Río de la Plata, en alianza con el IAE Business School, abrió la convocatoria para la edición 2026 de Molinos Innova, el concurso que desde 2019 reúne a estudiantes universitarios de todo el país en torno a un objetivo concreto: pensar ideas innovadoras para que los argentinos coman mejor. Las inscripciones están abiertas hasta el 18 de septiembre y los proyectos pueden presentarse a través de su sitio web oficial.

Pueden postularse alumnos de grado mayores de 18 años, de forma individual o en equipos de hasta tres integrantes. Los proyectos deben enmarcarse en alguno de los cuatro ejes temáticos definidos por la organización: desarrollo de nuevos productos, digitalización y tecnología, impacto social y ambiental, y marketing y comunicación.

Un espacio de encuentro entre la academia y el sector empresario

Desde su primera edición, Molinos Innova acumuló cerca de 1.900 proyectos presentados por alumnos de más de 100 universidades del país. Esa trayectoria lo posiciona como uno de los concursos de innovación con mayor alcance federal en el sector de alimentos y bebidas de la Argentina.

Más que una competencia tradicional, la compañía la define como una experiencia de aprendizaje que acerca a los participantes al mundo profesional, con acceso a referentes del sector y metodologías de trabajo reales. El vínculo con el IAE Business School refuerza ese enfoque: la institución aporta su plataforma de emprendimiento NAVES Nacional, reconocida en el ámbito académico por su programa de formación, mentoría y construcción de redes.

Alrededor de 1.900 proyectos en siete ediciones consolidan el vínculo entre el mundo académico y la industria de alimentos (Molinos)

Una experiencia de formación y desarrollo profesional

Quienes lleguen a la instancia final del concurso obtendrán una beca para el programa NAVES Nacional 2027 del IAE Business School. Ese programa ofrece formación especializada, mentoría personalizada y acceso a una red de contactos en el ecosistema emprendedor.

La idea seleccionada como ganadora, en tanto, tendrá la posibilidad de realizar una pasantía en Molinos Río de la Plata y de vivir una experiencia inmersiva de innovación en las bodegas de la empresa ubicadas en Mendoza. Esa instancia busca ofrecer a los participantes un contacto directo con los procesos productivos y de desarrollo de la compañía.

“En Molinos creemos en el talento y el potencial de las nuevas generaciones para aportar nuevas miradas a los desafíos de la alimentación. Cada edición nos sorprende por la creatividad y el compromiso de los participantes, y nos entusiasma seguir impulsando un espacio donde puedan desplegar todo su potencial”, explicó Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata.

Fausto García, director de EmprendeIAE, sumó su perspectiva sobre el valor de convocar a jóvenes talentos: “Este concurso es una oportunidad para pensar cómo mejorar nuestra manera de alimentarnos. La convocatoria a estudiantes universitarios reconoce el enorme potencial que ellos tienen para aportar nuevas ideas y ayudarnos, entre todos, a generar cambios positivos. Los invitamos a sumarse y contribuir con sus propuestas”.

El sector alimentario apuesta por el talento joven para transformar los hábitos de consumo en la Argentina (Molinos)

Cuatro ejes para pensar la alimentación del futuro

Los proyectos presentados deben alinearse con alguno de los temas definidos por la organización. El primero, desarrollo de nuevos productos, invita a imaginar alimentos o bebidas que respondan a necesidades actuales del consumidor. El segundo, digitalización y tecnología, abre el juego a soluciones que integren herramientas tecnológicas en la cadena de valor alimentaria.

El tercer eje, impacto social y ambiental, apunta a propuestas que consideren las consecuencias del sistema alimentario en las comunidades y en el entorno. El cuarto, marketing y comunicación, convoca a quienes quieran repensar la manera en que las marcas de alimentos se relacionan con las personas.

Esa diversidad temática permite que alumnos de carreras muy distintas —ingeniería, diseño, comunicación, administración, ciencias ambientales, entre otras— encuentren un punto de entrada relevante para sus proyectos.

Cómo participar

La convocatoria está abierta hasta el 18 de septiembre de 2026. Los proyectos deben presentarse a través del sitio oficial del concurso, donde también están disponibles las bases y condiciones completas.

El carácter federal del concurso es parte de su identidad desde el origen. A lo largo de sus ediciones, la convocatoria llegó a universidades de todo el país, con la premisa de que una buena idea puede surgir en cualquier punto de la Argentina.