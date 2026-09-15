Tres detenidos por una violenta entradera en Miramar: robaron una camioneta y la incendiaron durante la fuga

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La Policía Bonaerense detuvo a tres sospechosos de haber participado de una violenta entradera ocurrida en una vivienda de la zona rural de Miramar, donde cuatro hombres armados redujeron a las víctimas y escaparon con una camioneta y otros objetos de valor. El vehículo fue encontrado posteriormente incendiado.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió el 27 de agosto, cuando cuatro hombres armados irrumpieron en una casa ubicada en el Paraje Santa Irene.

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Allí redujeron a las víctimas, un hombre de 53 años y una mujer de 84, y les robaron una camioneta BAIC, garrafas, herramientas y ruedas de bicicletas mountain bike. Luego escaparon.

La camioneta fue hallada posteriormente incendiada y sin ocupantes sobre el Camino Independencia, a la altura de la Escuela Agraria Bernardo Yraizos, en Miramar.

La investigación quedó a cargo de la UFI Descentralizada de Miramar, encabezada por el fiscal Ramiro Anchou, en una causa caratulada como robo doblemente agravado.

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A partir del hecho, personal de la DDI Mar del Plata y de la Sub DDI Miramar comenzó una serie de tareas para intentar identificar a los autores. Los investigadores analizaron comunicaciones telefónicas y cámaras de seguridad, realizaron relevamientos en la zona y tomaron testimonios.

Personal de la DDI de Mar del Plata llevó a cabo tres allanamientos

Con los elementos reunidos, lograron avanzar sobre la identidad de tres sospechosos y la Justicia ordenó tres allanamientos, que fueron realizados este lunes.

Durante los operativos fueron aprehendidos Álvaro Miguel Ángel Sandoval, de 34 años; Andrés Sebastián Hurie, de 45; y Ricardo Luis Torrente, también de 45.

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Además, los investigadores encontraron prendas que habrían sido utilizadas durante el asalto y objetos sustraídos a las víctimas, según indica el parte policial.

Álvaro Miguel Ángel Sandoval, Andrés Sebastián Hurie y Ricardo Luis Torrente: los detenidos

La lista de elementos secuestrados incluye herramientas, una garrafa, cinco teléfonos celulares, binoculares, tres relojes, cadenas y dijes, una tarjeta de débito, un DVR, un maletín, dos handys y cuatro tarjetas de memoria.

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Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue el de siete DNI pertenecientes a personas ajenas a los domicilios allanados.

La Policía también incautó una réplica de una pistola 9 milímetros, municiones de distintos calibres, un cartucho calibre 12 intacto, un escudo policial, una pistolera y un cuchillo, entre otros elementos.

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Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Entre los elementos incautados había municiones de distintos calibres, una réplica de pistola, un escudo policial y teléfonos celulares

Otra violenta entradera en Miramar

A fines de julio, una pareja de jubilados fue víctima de una entradera en su casa de Miramar, en otro hecho ocurrido en la ciudad.

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En aquella oportunidad, tres delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la intersección de las calles 12 y 25 a través de un ventanal. Una vez dentro, amenazaron a las víctimas y las ataron de pies y manos.

Durante aproximadamente 40 minutos, los asaltantes recorrieron las habitaciones en busca de objetos de valor. De acuerdo con la denuncia, escaparon con dinero en efectivo y alhajas.

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Luego de que los ladrones abandonaran la vivienda, las víctimas lograron desatarse y alertaron a la Policía.