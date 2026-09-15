Cuba

¿“En Cuba es ilegal pescar”? El video que abrió el debate sobre las licencias y restricciones

La creadora de contenido Yeneisy Canta compartió un video sobre los permisos y sanciones que regulan la pesca en la isla. La normativa contempla licencias según el tipo de captura y limita la pesca submarina a fines de semana y feriados.

Detalle de una red de pesca mojada con varios peces pequeños atrapados en las mallas, con gotas de agua y el mar azul-verde de fondo.
La legislación de Cuba establece que la pesca requiere autorización, aunque permite pescar libremente desde la costa con vara, carrete, cordel y anzuelo en zonas no restringidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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“En Cuba es ilegal pescar”, a través de un video de la creadora de contenido Yeneisy Canta abrió una discusión en redes sociales luego de que afirmara que el régimen mantiene amplias restricciones a las actividades más básicas de la isla como pescar. Su explicación, sin embargo, apunta a un sistema de permisos, zonas y métodos de captura que regula de forma estricta la actividad pesquera en la isla.

En su narración, la joven mostró varios pescados que, según dijo, compró aproximadamente $10 a un pescador de la zona. “Aquí hay pargos y cuberetas”, comentó. También vinculó el consumo de pescado con la vida en las zonas costeras: “Cubano que vive en la costa por sí tiene que comer pescado frito un fin de semana por lo menos”.

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El relato expone una diferencia que suele aparecer en los comentarios de cubanos residentes en ciudades y de quienes viven cerca del mar. Para unos, conseguir pescado fresco puede resultar poco frecuente o costoso; para otros, la cercanía con pescadores autorizados permite acceder al producto. “A mí me superencanta el pescado frito”, afirmó la creadora, quien presentó esa compra como una oportunidad poco habitual.

Dos hombres con sombreros en una lancha de madera sobre el mar, revisando redes con pocos peces. El agua y el cielo reflejan los tonos dorados y azules del amanecer.
El video de Yeneisy Canta abrió una discusión en redes sociales sobre la pesca en Cuba y las restricciones que impone el régimen a esta actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frase inicial del video requiere una precisión. La legislación vigente en Cuba establece que la pesca necesita autorización, aunque contempla una excepción: las personas pueden pescar libremente desde la costa o la orilla natural con vara, carrete, cordel y anzuelo, siempre que no utilicen embarcaciones ni se encuentren en zonas restringidas o embalses de interés estatal.

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Las licencias dependen de la modalidad de pesca

La Ley de Pesca cubana distingue entre pesca comercial, deportiva, recreativa y de investigación. La actividad comercial, que busca obtener ingresos, requiere licencia. También existen licencias para pesca recreativa desde embarcaciones y en determinados embalses.

La pesca submarina forma parte de la categoría recreativa, no de la comercial. El reglamento permite esa práctica únicamente los sábados, domingos y días feriados, en áreas marítimas autorizadas, mediante buceo a pulmón libre y con equipos definidos por la norma. La licencia es personal e intransferible.

Vista panorámica de una playa de arena clara y aguas tranquilas bajo un cielo azul con nubes blancas, enmarcada por palmeras. No hay personas
Una playa de arena clara en un destino turístico de Cuba luce completamente desierta, reflejando el impacto en la industria del turismo de la isla cubana. (Captura de video)

La creadora de contenido señaló que una persona que practique pesca submarina fuera de los días permitidos puede recibir una multa y perder sus implementos. El reglamento contempla sanciones por infracciones al régimen pesquero, entre ellas la suspensión o cancelación de licencias y el decomiso de las capturas, artes de pesca, embarcaciones u otros medios usados en la falta.

Las restricciones también alcanzan los métodos de captura. Para la pesca recreativa están prohibidas redes, palangres, nasas, chinchorros y otros equipos de captura masiva. Las autoridades cubanas justifican estas medidas bajo criterios de conservación, uso sostenible de los recursos y protección de los ecosistemas.

Silueta de un hombre con gorra y herramientas caminando descalzo por la orilla de una playa arenosa y brumosa al amanecer
Un hombre camina solitario por la orilla de una playa cubana al amanecer, reflejando la desolación de los principales destinos turísticos de la isla. (Captura de video)

Las infracciones pesqueras más graves en Cuba pueden ser sancionadas con multas de 5.000 pesos cubanos por cada violación. Esa penalidad se aplica, entre otros casos, a la pesca sin licencia o con autorización vencida; la captura, transporte o venta de especies protegidas, amenazadas o reservadas para la pesca estatal; el incumplimiento de vedas; la recolección de huevos de tortuga; y el uso de explosivos o sustancias químicas. La autoridad también puede decomisar la captura, los aparejos e incluso la embarcación utilizada, además de suspender o cancelar la licencia; en caso de reincidencia dentro del mismo año, la multa se duplica.

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