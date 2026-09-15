El Salvador reporta alta concentración de polvo del Sahara y este seguirá hasta el miércoles

El Ministerio de Medio Ambiente alerta por altas concentraciones de polvo del Sahara en El Salvador (Imagen de referencia publicada por el Ministerio de Medio Ambiente/ de carácter ilustrativo)

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El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador advirtió que el país registró este lunes concentraciones altas de polvo del Sahara, una condición que implica riesgo elevado para la salud y que persistirá, con menor intensidad, hasta el miércoles 16 de septiembre.

El informe especial, emitido el lunes 14 de septiembre a las 12:00, estimó concentraciones de entre 60 y 70 microgramos por metro cúbico durante esa jornada. Según la cartera ambiental, esos valores ubican la calidad del aire en un rango de riesgo alto.

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Concentraciones bajarán desde este martes y emiten recomendaciones de salud

Para este martes 15 de septiembre, el pronóstico prevé una reducción de las partículas de polvo del Sahara a niveles medios, con registros de entre 25 y 50 microgramos por metro cúbico. La misma condición se extendería durante el miércoles 16.

El ministerio indicó que, dentro de ese rango, el impacto sanitario se considera medio. También señaló que comunicará cualquier modificación en las condiciones de la calidad del aire vinculadas con el fenómeno.

El informe especial publicado este lunes a las 12:00 estimó valores de 60 a 70 microgramos por metro cúbico, un nivel que ubica el aire en un rango alto de afectación a la salud (Imagen editada de la Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales)

Las autoridades recomendaron que los adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias, cardíacas o alergias eviten permanecer al aire libre durante el episodio.

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Para estos grupos, el ministerio aconsejó utilizar mascarilla si deben salir de sus viviendas. A la población en general le pidió reducir las actividades físicas intensas o prolongadas en espacios abiertos. La institución sugirió seguir sus actualizaciones a través de sus canales oficiales y su sitio web, donde publica información sobre la presencia de polvo del Sahara y las condiciones de calidad del aire.

Sobre el polvo del Sahara

Según datos de la BBC, su espesor suele variar entre tres y cinco kilómetros, mientras que se ubica a una altura de entre uno y dos kilómetros sobre la atmósfera. Cada año, más de 100 millones de toneladas de polvo del Sahara son transportadas desde África y, en algunas ocasiones, alcanzan la cuenca del río Amazonas, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

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El calor de la capa contribuye a estabilizar la atmósfera porque el aire cálido y seco se sitúa sobre masas de aire más frías y densas. A su vez, las partículas minerales suspendidas absorben luz solar y participan en la regulación de las temperaturas del planeta.

La nube que vuelve a cruzar el Caribe: El Salvador mide el polvo del Sahara, ajusta la vigilancia y pide limitar esfuerzos al aire libre (Imagen cortesía Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales)

Los minerales que viajan con el polvo reponen nutrientes en los suelos tropicales, afectados por las lluvias frecuentes de esas regiones. Algunos compuestos químicos también pueden favorecer la vida oceánica, aunque especialistas alertaron a la BBC que ciertas sustancias tóxicas pueden resultar dañinas para especies como los corales.

Calor, sequedad y vientos contra los ciclones tropicales

Las condiciones asociadas a la masa de aire procedente del Sahara dificultan la formación y el fortalecimiento de ciclones tropicales. La NOAA indica que el calor, la sequedad y los vientos intensos vinculados con este fenómeno suprimen esos procesos atmosféricos.

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La presencia de esta capa también tiene efectos sobre la salud humana debido a su impacto en la calidad del aire. Su aire seco y polvoriento posee cerca de 50% menos humedad que una atmósfera tropical típica, una condición que puede afectar la piel y los pulmones.