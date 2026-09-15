“Guatemala somos todos”: himno, cadetes, memoria de huracanes y dictaduras, el discurso de Bernardo Arévalo y la promesa de una transformación larga

Guatemala conmemoró 205 años de Independencia con la izada del Pabellón Nacional en la Plaza de la Constitución. (Ejército de Guatemala)

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Guatemala conmemoró 205 años de Independencia con la izada del Pabellón Nacional en la Plaza de la Constitución, donde el presidente Bernardo Arévalo planteó que el país enfrenta desafíos económicos, tensiones internas y resistencias de sectores que, según afirmó, buscan conservar privilegios mediante agresiones y manipulaciones.

El acto se realizó al atardecer del lunes 14 de septiembre y reunió a autoridades, integrantes de las fuerzas militares, periodistas y ciudadanos.

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Los cadetes de la Escuela Politécnica izaron la bandera mientras se escuchaban las notas del Himno Nacional y los fuegos pirotécnicos iluminaban la oscuridad de la noche.

La Banda Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala interpretó el himno durante la ceremonia. El personal de Artillería también efectuó 21 cañonazos en el Parque Centenario como parte del protocolo oficial.

El gobernador departamental de Guatemala, Mauricio Bernard, leyó el Acta de Independencia ante los asistentes. La lectura evocó el documento que definió el inicio de la vida independiente del país y colocó a la memoria histórica en el centro de la jornada.

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El discurso de Bernardo Arévalo presentó políticas públicas sobre vivienda, escuelas, alimentación, salud, agua, puertos, aeropuertos y seguridad en Guatemala. (Gobierno de Guatemala)

La conmemoración se desarrolló en uno de los espacios más representativos de las fiestas patrias guatemaltecas. Centenares de personas permanecieron en la plaza durante el acto cívico.

Guatemala celebró su Independencia con la izada de la bandera, la lectura del Acta de Independencia y las salvas de honor. En su intervención, Arévalo vinculó esos símbolos con la convivencia entre los distintos pueblos, idiomas y formas de organización comunitaria que integran el país.

“Guatemala somos todos, somos muchos pueblos, hablamos muchos idiomas”, sostuvo el mandatario. El presidente señaló que el horizonte compartido debe ser el bien común y definió a la bandera como un recordatorio de la unidad dentro de la diversidad.

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Arévalo habló de desafíos, presiones y resistencia al cambio

El jefe de Estado afirmó que Guatemala ha enfrentado situaciones para las que parecía no estar preparada. Mencionó dificultades económicas globales y tensiones entre quienes mantienen posiciones distintas.

Arévalo sostuvo que el futuro de cada ciudadano está ligado al rumbo colectivo del país. También recordó que las generaciones anteriores atravesaron huracanes, terremotos, una guerra y dictaduras.

“Guatemala sigue aquí. Nosotros, nosotras, seguimos aquí”, expresó. El mandatario enumeró a jóvenes, madres, comerciantes, personas que dieron su vida por la bandera y sobrevivientes de abusos cometidos durante períodos oscuros.

Mauricio Bernard leyó el Acta de Independencia y colocó la memoria histórica en el centro de la conmemoración en Guatemala. (Gobierno de Guatemala)

El presidente dedicó parte de su discurso a la situación de la justicia. Afirmó que, pocos meses atrás, el sistema judicial se encontraba bajo lo que algunos llamaban una “dictadura judicial” y aseguró que esa situación cambió.

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También aludió a Basilio Puac, Esteban Toc, Héctor Chaclán y Luis Pacheco. Según dijo, los cuatro hombres recuperaron la certeza de su libertad después de pasar 15 meses encarcelados por procesos que calificó como injustos y sin fundamento.

Arévalo agregó que todavía hay guatemaltecos fuera del país o vinculados a causas judiciales que consideró injustas. A su juicio, el sistema de justicia comenzó a resolver expedientes que nunca debieron existir para permitir el retorno de esas personas.

La ceremonia de Independencia incluyó el Himno Nacional, fuegos pirotécnicos y 21 cañonazos en el Parque Centenario. (Ejército de Guatemala)

El discurso vinculó las políticas públicas con una transformación de largo plazo

El mandatario citó avances vinculados a viviendas con pisos de concreto, escuelas con maestros, alimentación caliente y atención médica gratuita. También mencionó una futura ley para regular el uso del agua bajo criterios de justicia.

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El presidente incluyó en esa enumeración la mejora de puertos y aeropuertos, además de la protección de familias e instituciones frente a la delincuencia común y el narcotráfico.

Arévalo sostuvo que su gobierno recibió presiones para adoptar salidas rápidas que, según afirmó, implicaban vulnerar la Constitución y la democracia. Frente a ello, aseguró que decidió respetarlas y preservarlas.

El presidente vinculó la historia de Guatemala con huracanes, terremotos, guerra y dictaduras al hablar del rumbo colectivo del país. (Gobierno de Guatemala)

“Quienes ven cómo el poder se les escapa” se resisten, afirmó el presidente. Añadió que esos sectores intentan “manipular a otros” y mantener al país “en la oscuridad”.

El mandatario reconoció que los efectos de la transformación no serán inmediatos. “Caminamos siempre hacia adelante. Siempre unidos”, concluyó Arévalo antes de reivindicar una Guatemala soberana, digna y en libertad.

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