El actor Michael J. Fox recibió un premio humanitario en los Emmy 2026 y habló de su lucha contra el Parkinson

Los Premios Emmy distinguieron a Michael J. Fox por su labor altruista y lo convirtieron en el sexto ganador del galardón Bob Hope. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Guardar

Michael J. Fox recibió el Premio Humanitario Bob Hope en los Emmy 2026 y protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la noche, con un discurso en el que combinó la emoción, el humor y un mensaje sobre su lucha contra el Parkinson.

Ante una sala que lo recibió de pie, el actor —famoso por su papel de Marty McFly en la saga Volver al Futuro— se convirtió en el sexto ganador de este galardón en la historia de los Premios Emmy, un reconocimiento que la academia entrega a miembros de la industria por su labor altruista.

PUBLICIDAD

Antes de su aparición en el escenario, la ceremonia proyectó un video que repasó su trayectoria completa, incluyendo tanto su carrera actoral como su compromiso por encontrar una cura para la enfermedad que padece desde hace décadas.

Fox homenajeó a Bob Hope y lo definió como su modelo de vida

Al tomar la palabra, Fox comenzó agradeciendo a su colega Julianna Margulies, con quien compartió reparto en The Good Wife. “Antes que nada, gracias a Julianna”, dijo. “Eres tan amable. Eres una gran compañera de actuación y lo pasé genial en esa serie. Y me alegro de no tener que lidiar con ningún maldito asunto legal nunca más en mi vida. Es difícil recordar esas palabras.”

PUBLICIDAD

La ceremonia de los Emmy repasó la trayectoria de Michael J. Fox y su compromiso con la búsqueda de una cura para el Parkinson. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Luego, con la misma cadencia irónica que lo caracteriza —y esto a pesar de los espasmos que la enfermedad le produce en pleno escenario—, Fox dedicó un pasaje a quien da nombre al premio.

“Primero, unas palabras sobre Bob Hope”, dijo. “Mis padres nacieron durante la Gran Depresión, en plena Segunda Guerra Mundial. Para ellos, Bob era más que un artista; fue un defensor desinteresado de los soldados y de las familias militares como la mía durante décadas. En Navidad, Acción de Gracias y otras festividades en las que podría haber estado celebrando con su familia, se presentaba para apoyar a las tropas en Berlín, Saigón y Oriente Medio, con una pata de pavo, un palo de golf y, si tenías suerte, con Lola Falana.”

PUBLICIDAD

Su diagnóstico de Parkinson

El actor fue diagnosticado con Parkinson en 1991, cuando tenía 29 años. Ese dato, que el propio Fox ha narrado en distintas ocasiones, volvió a cobrar peso en su discurso de aceptación, cuando explicó que al principio eligió el silencio.

“Él encarnaba todo aquello en lo que llegué a creer años después”, dijo sobre Bob Hope. Y añadió: “Cuando las cosas se ponen difíciles, uno se presenta, ayuda, y si además le añade un toque de alegría, mejor aún. No podía imaginar cómo estas lecciones resonarían en mi propia vida hasta finales de mis treinta, o casi finales de mis veintitantos, cuando mi esposa me ofreció un papel que yo buscaba. Al principio, mantuve en secreto mi diagnóstico de Parkinson. Me preocupaba que afectara mi trabajo y mi relación con el público”.

PUBLICIDAD

Michael J. Fox homenajeó a Bob Hope y afirmó que su ejemplo marcó su forma de enfrentar la adversidad y ayudar a otros. (REUTERS/Mike Blake)

La respuesta del público fue la opuesta. “Me quedé asombrado por el apoyo de todos ustedes, me sentí muy animado, y no había perdido mi esencia. No podían arrebatármela”, afirmó Fox. Fue esa reacción la que, según sus propias palabras, terminó de convencerlo de que callar no era la única opción.

“Comprendí que aceptar esto no significaba que tuviera que rendirme. Simplemente significaba hacer todo lo posible por todas las personas que viven con esta enfermedad. Así que me propuse defender las necesidades de los pacientes, recaudar fondos y desarrollar una cura”, destacó.

PUBLICIDAD

La Fundación Michael J. Fox

Desde el escenario de los Emmy, Fox también puso en primer plano la institución que fundó en el año 2000: la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF), la mayor organización sin fines de lucro dedicada a financiar investigaciones para la cura de esta enfermedad.

“Encontré personas brillantes para liderar este esfuerzo conmigo y me comprometí a financiar la mejor ciencia del mundo. Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado en beneficio de los pacientes con Parkinson y sus familias, a medida que nos acercamos a la erradicación definitiva de esta enfermedad”, dijo el intérprete.

PUBLICIDAD

El actor dijo que el apoyo del público lo impulsó a defender a los pacientes con Parkinson, recaudar fondos y promover una cura. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Estoy profundamente agradecido a nuestro personal, donantes, investigadores y, sobre todo, a la comunidad de pacientes que hacen posible nuestro trabajo en la Fundación Michael J. Fox”, planteó Michael.

Antes de cerrar, agradeció a su familia con una mezcla de afecto genuino y humor seco: “Ahora viene la parte en la que agradezco a Tracy y a sus hijos por sus sacrificios, por su paciencia y por su amor —no tienen ni idea— y, por supuesto, a mi mamá y a mi papá, a mis hermanas y a mi hermano en Canadá, a los hijos de militares y a los fans de Bob Hope”. Y remató con una última broma: “¿Y dónde está Lola Falana?”.

PUBLICIDAD

Fox admitió que los síntomas se han agravado con el tiempo

La actuación en los Emmy llegó días después de que Fox reconociera en declaraciones exclusivas a la revista People que su cuadro ha empeorado. “Por supuesto, las cosas se han vuelto más difíciles con el paso de los años”, admitió el actor, de 65 años, que convive con síntomas como temblores y problemas de equilibrio que, según describió, se han vuelto más difíciles de manejar con el tiempo.

Aun así, Fox se mostró confiado en el trabajo de la comunidad científica. “La ciencia es difícil. Es astronómicamente costosa. Requiere tiempo y colaboración. Pero mientras nos mantengamos enfocados, mantengamos la esperanza, llegaremos ahí”, declaró a People. Y añadió: “La ciencia está demostrando que estamos cada vez más cerca. Vemos más avances en la investigación cada año, nuevos medicamentos para ayudar a los pacientes a vivir mejor, y mejores herramientas para que los científicos avancen más rápido”.

PUBLICIDAD

La MJFF, que el actor fundó hace 26 años, canaliza ese optimismo en financiamiento concreto para investigadores de todo el mundo.