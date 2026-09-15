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Quiénes fueron los mejor y peor vestidos en la alfombra roja de los premios Emmy 2026

Diseñadores consultados por Infobae analizaron los estilismos que triunfaron y los que generaron más dudas durante la ceremonia realizada en el Peacock Theater de Los Ángeles

Emmy Awards Mejores y peores vestidos
La alfombra roja de los Premios Emmy 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles volvió a concentrar la atención sobre la moda de la noche.
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La alfombra roja del Peacock Theater de Los Ángeles volvió a convertirse, este lunes, en el otro gran escenario de los Premios Emmy 2026.

En el marco de la 78.ª edición, actores, guionistas y productores desfilaron ante un jurado paralelo que también tiene sus propios ganadores y perdedores: la moda.

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Infobae consultó a los diseñadores Gustavo Pucheta, Fabián Zitta y Marcelo Senra para reconstruir, look por look, los aciertos y los “tropiezos” que dejó la noche. De esa lectura surgió un puñado de nombres que se repitieron entre los elogios, y otro grupo que no corrió la misma suerte.

Un vestido de Chanel se robó la noche

Si hubo un consenso entre los especialistas, fue en torno a Nicole Kidman. La actriz apareció con un vestido blanco de silueta ajustada, escote recto y aplicaciones de plumas sobre los hombros, firmado por Chanel, con una abertura frontal en la falda que completó con el pelo recogido y flequillo suelto.

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Nicole Kidman fue una de las figuras más elogiadas de los Premios Emmy 2026 por su vestido blanco de Chanel con plumas en los hombros. (REUTERS/Caroline Brehman)
Nicole Kidman fue una de las figuras más elogiadas de los Premios Emmy 2026 por su vestido blanco de Chanel con plumas en los hombros. (REUTERS/Caroline Brehman)

Pucheta no dudó en ubicarla en el primer puesto de su ranking personal. “Mi preferida en todas las alfombras. Es la gran esperada en casi todas”, señaló el diseñador, para quien el vestido de Kidman fue, sencillamente, uno de sus favoritos de la temporada.

Zendaya repitió la fórmula que nunca falla

A pocos metros, Zendaya confirmó por qué su nombre aparece casi de forma automática en las listas de mejor vestidas. Con un vestido rosa pálido, tirantes finos, escote profundo y transparencias cubiertas por aplicaciones plateadas, la actriz volvió a demostrar el manejo que tiene de su propia imagen.

Emmy Awards Mejores y peores vestidos
Zendaya volvió a destacarse entre las mejor vestidas de los Emmy 2026 con un vestido rosa pálido, escote profundo y aplicaciones plateadas.

Zitta fue el encargado de traducir en palabras lo que para muchos resultó evidente en la pasarela: la actriz acertó de nuevo en la estética, la silueta y el color elegidos, y “hace magia con su imagen”, resumió el diseñador, casi sin necesidad de agregar más.

Selena Gómez se animó a un riesgo calculado

Lejos de la comodidad de un vestido clásico, Selena Gómez apostó por una estructura dorada de tiras metálicas horizontales que delinearon torso y falda, un diseño que exigía cierta valentía para lucirlo. Pucheta lo notó enseguida y destacó que la actriz eligió una propuesta compleja de llevar, cuya estructura y composición le resultaron particularmente atractivas.

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Selena Gómez apostó en la alfombra roja de los Emmy 2026 por un diseño dorado de tiras metálicas que los especialistas definieron como una elección audaz.

El diseñador aprovechó el caso de Gómez para trazar una lectura más amplia de la noche: esta alfombra, dijo, sacó “de su zona de confort a algunas figuras”, en una edición donde la audacia pareció pesar tanto como la elegancia.

Colman Domingo y Steve Carell, la cuota masculina de aplausos

Entre los hombres, Colman Domingo se llevó buena parte de los elogios con un traje marrón claro de textura acanalada, solapas amplias y pantalón a juego, que combinó con camisa negra y corbata fucsia. La pieza, firmada por Alessandro Michele, director creativo de Valentino, encajó dentro de esa categoría de looks que buscan, más que acompañar, dejar una marca en la alfombra.

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Colman Domingo y un look avalado por la crítica

Pucheta coincidió con esa lectura y celebró lo disruptivo de la propuesta, al considerar que se trató de una de esas apuestas pensadas para generar un momento propio dentro del desfile de esa noche.

Steve Carell, por su parte, apostó por lo clásico sin resignar personalidad: esmoquin negro de solapas satinadas, camisa blanca, moño a juego y pañuelo en el bolsillo, rematado con anteojos de marco oscuro. Para Senra, el resultado fue impecable y seductor, con esas gafas que lograron modernizar el traje sin necesidad de romper con su formalidad tradicional.

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Steve Carell: la elegancia de lo clásico

Kristen Bell no logró convencer a los expertos

No todos los looks corrieron la misma suerte. Kristen Bell posó con un conjunto blanco de inspiración lencera, con blusa de escote asimétrico, volados y paneles de encaje rosado, una propuesta que Zitta descartó sin rodeos. “Un poco aburrida. Quizás un color hubiera sido mejor. No me gusta”, sentenció el diseñador, en una de las devoluciones más directas de la jornada.

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Kristen Bell quedó entre los looks más cuestionados de los Emmy 2026 por un conjunto que no convenció

Chase Infiniti generó dudas por la practicidad de su vestido

Chase Infiniti llegó con un vestido burdeos de tirantes finos, cubierto por cuentas redondas y reflejos metálicos, ajustado al cuerpo y con una falda amplia. Senra rescató el interés de la textura, que a su entender parecía compuesta por pequeñas perlas oscuras aplicadas o bordadas, aunque no ocultó su escepticismo frente a la rigidez del diseño.

“¿Qué pasará si te sentás?”, se preguntó el diseñador, en referencia directa a una estructura que, según planteó, podría jugarle una mala pasada a la actriz apenas tuviera que tomar asiento.

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El vestido de Chase Infiniti fue criticado por su falta de practicidad

Lisa Ann Walter, Dakota Fanning y Macaulay Culkin completaron la lista de desaciertos

Lisa Ann Walter tampoco logró convencer a los especialistas. Para Zitta, el vestido no necesitaba ningún agregado: las mangas, sostuvo, sumaron una espacialidad innecesaria a una prenda que hubiera funcionado mejor sin ese volumen extra. No todos los volúmenes, advirtió el diseñador, están bien pensados a la hora de definir un look.

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Lisa Ann Walter lució un vestido con mangas que, según los especialistas consultados, sumaron una espacialidad innecesaria a una prenda que hubiera funcionado mejor sin ese volumen adicional

Dakota Fanning, en cambio, quedó en un terreno más gris. Con un corset negro de escote strapless, falda blanca amplia y una capa negra debajo, la actriz completó su look con sandalias, pulsera, anillos y un collar de brillantes. Zitta no lo consideró un fracaso, aunque tampoco un logro: lo definió como un estilismo casual y sin estridencias, muy propio de ella, pero “no está mal pero tampoco es para recordarlo”, cerró.

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Dakota Fanning combinó un corset negro de escote strapless con una falda blanca amplia y una capa negra debajo, un look definido por los diseñadores como casual y sin estridencias

Macaulay Culkin completó la lista de looks más cuestionados de la noche con un traje blanco de saco de dos botones y pantalón recto, que combinó con una camisa blanca de cuello clásico y zapatos negros. Zitta apuntó directo a las proporciones del conjunto y advirtió que los largos modulares y las proporciones resultaron extrañas: el saco, señaló, quedó largo, mientras que el pantalón, demasiado ancho, y la camisa sin cuello tampoco jugaron a favor del estilismo del actor.

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Macaulay Culkin llevó un traje blanco de saco de dos botones y pantalón recto, combinado con una camisa blanca de cuello clásico y zapatos negros, un conjunto cuyas proporciones fueron cuestionadas por los especialistas

Entre plumas de Chanel, estructuras doradas y algún que otro vestido que generó más preguntas que aplausos, la alfombra de los Emmy 2026 dejó, una vez más, la prueba de que la moda también tiene sus propios ganadores en la noche de la televisión.

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