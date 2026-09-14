Scott Patterson lanzó su primer libro de cocina inspirado en su pasión por las diners y en Gilmore Girls

El recetario de Scott Patterson reúne platos clásicos de diners estadounidenses como tuna melts, hamburguesas con queso y ensalada Cobb -- (Hulu)

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El actor Scott Patterson publicó su primer libro de cocina, Dishes from the Diner: Classic All-Day Recipes, una obra que celebra su amor por la cultura de las diners estadounidenses y su icónico papel como Luke Danes en la serie Gilmore Girls.

Patterson, de 67 años, contó a People que su vínculo con las diners precede a su carrera actoral. “Crecí en una cultura de diners en el sur de Nueva Jersey”, explicó.

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Para él, este tipo de establecimientos representa la definición más pura de la comida reconfortante, un paralelo directo con lo que Gilmore Girls significó para sus seguidores: “Estar en un programa que es la definición de un comfort show fue una progresión natural y una combinación perfecta”, afirmó.

El libro reúne recetas clásicas como tuna melts, hamburguesas con queso y ensalada Cobb, junto a referencias directas a momentos memorables de la serie, que se emitió entre 2000 y 2007 y tuvo una continuación en 2016 con Gilmore Girls: A Year in the Life.

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Scott Patterson publicó Dishes from the Diner, un libro de recetas inspirado en Luke’s Diner y en su papel de Luke Danes en Gilmore Girls - (Union Square & Co.)

Entre los platos con referencia directa a la ficción se destacan las Extra-Chocolaty Chocolate Breakup Pancakes, inspiradas en el desayuno que Lorelai —interpretada por Lauren Graham— pide para Rory (Alexis Bledel) tras su ruptura con Dean (Jared Padalecki) en la primera temporada.

También aparece el Special Four-Slice French Toast, el ítem que Luke reemplazó en la segunda temporada y que generó la queja de Rory, además del Yale Special, el Founders Day Punch y el Norman Mailer Iced Tea.

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Para Patterson, el diner fue siempre mucho más que un escenario. “Tener un centro neurálgico donde todos los personajes se reúnen con regularidad ancla la serie de verdad”, señaló.

Al reflexionar sobre la vigencia de Gilmore Girls décadas después de su estreno, Patterson atribuyó su popularidad a la velocidad y la inteligencia de sus diálogos, a la variedad de sus personajes —como Sookie St. James (Melissa McCarthy), Miss Patty (Liz Torres) y Babette Dell (Sally Struthers)— y a su capacidad de ofrecer humor, nostalgia y momentos emotivos en simultáneo.

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Scott Patterson vinculó su infancia en la cultura de diners del sur de Nueva Jersey con el universo de comida reconfortante de Gilmore Girls - (Hulu)

“Ninguno de los personajes suena igual al otro”, destacó. “Ves un episodio y obtienes todo ese caleidoscopio de personajes, diversión, chistes y momentos entrañables que todos pueden reconocer”, agregó.

El actor también recordó sus encuentros con el público en convenciones: “Se presentan cuatro generaciones de una misma familia y te dan puro amor. Creo que este programa ha ayudado a sanar el mundo de muchas maneras, y seguirá haciéndolo”, sostuvo.

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Gilmore Girls se convirtió en un clásico de culto dos décadas después de su estreno

Creada por Amy Sherman-Palladino, Gilmore Girls se estrenó el 5 de octubre de 2000 en la cadena The WB y concluyó el 15 de mayo de 2007 en The CW, tras siete temporadas y 153 episodios.

La serie giraba en torno a la relación entre Lorelai Gilmore, una madre soltera que dirige una posada en el pintoresco pueblo ficticio de Stars Hollow, Connecticut, y su hija Rory, cuyas ambiciones académicas y amorosas articulan buena parte de la trama.

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La llegada de Gilmore Girls a Netflix en 2014 relanzó la serie con una nueva audiencia, y desde 2025 también está disponible en Disney+ en algunos mercados - (Warner Bros)

El programa alcanzó su pico de audiencia en la quinta temporada, cuando se consolidó como uno de los más vistos de The WB. A pesar de haber recibido escaso reconocimiento en los premios —obtuvo un solo Emmy, por maquillaje, en 2004—, la crítica lo valoró desde el principio por sus diálogos veloces y cargados de referencias culturales, su galería de personajes excéntricos y su retrato matizado de la maternidad y la ambición femenina.

Un punto de inflexión en la vida del programa fue su incorporación al catálogo de Netflix en octubre de 2014, cuando todas las temporadas quedaron disponibles en streaming en Estados Unidos.

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El acceso digital atrajo a una nueva generación de espectadores y relanzó el interés por la serie, lo que derivó directamente en el regreso de 2016: Gilmore Girls: A Year in the Life, una miniserie de cuatro capítulos de 90 minutos escrita y dirigida por Sherman-Palladino y su marido, Daniel Palladino.

El revival reunió al elenco original y retomó tramas pendientes, aunque recibió críticas mixtas. Desde comienzos de 2025, la serie también está disponible en Disney+ en mercados como Australia, Reino Unido y Canadá, a través del hub Star.

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