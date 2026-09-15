Costa Rica

Costa Rica busca reforzar cooperación en seguridad y sistema penitenciario con Guatemala y Emiratos Árabes Unidos

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, sostuvo reuniones con autoridades guatemaltecas y emiratíes para intercambiar experiencias sobre seguridad pública, gestión penitenciaria y cooperación internacional.

El OIJ investiga si los policías penitenciarios recibieron dinero u otros beneficios por entregar teléfonos a Edwin López Vega en el centro penitenciario La Reforma./ (El Observador)
El OIJ investiga si los policías penitenciarios recibieron dinero u otros beneficios por entregar teléfonos a Edwin López Vega en el centro penitenciario La Reforma./ (El Observador)
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Costa Rica intensifica su agenda de cooperación internacional en materia de seguridad pública y sistema penitenciario, luego de una serie de reuniones encabezadas por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, con autoridades de Guatemala y de los Emiratos Árabes Unidos.

Uno de los encuentros tuvo lugar en la sede del Ministerio de Gobernación de Guatemala, donde Aguilar fue recibido por el ministro Marco Antonio Villeda.

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En la reunión también participaron el viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano, y el director del Sistema Penitenciario de Guatemala, Jorge López.

Durante la cita, ambas delegaciones abordaron asuntos de interés común relacionados con seguridad pública, administración penitenciaria y fortalecimiento de los mecanismos de cooperación bilateral.

El objetivo, según la información divulgada por las autoridades guatemaltecas, fue compartir experiencias y estrechar vínculos para enfrentar desafíos similares en ambos países.

En el encuentro participaron también el viceministro de Seguridad de Guatemala, Roberto Solórzano, y el director del Sistema Penitenciario, Jorge López. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz
En el encuentro participaron también el viceministro de Seguridad de Guatemala, Roberto Solórzano, y el director del Sistema Penitenciario, Jorge López. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

El sistema penitenciario se ha convertido en uno de los principales frentes de preocupación para varios gobiernos de la región, debido al crecimiento de estructuras criminales, el hacinamiento, la necesidad de reforzar controles internos y la profesionalización de los cuerpos encargados de la vigilancia y administración de los centros penales.

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En ese contexto, el intercambio de información y de modelos de gestión adquiere especial relevancia para Costa Rica, que también ha planteado la necesidad de fortalecer sus capacidades institucionales frente al crimen organizado.

Interés en modelos de seguridad de Emiratos Árabes Unidos

La agenda internacional de Aguilar incluyó además una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica con el embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Omar Rashed Al Neyadi.

El encuentro fue auspiciado por el viceministro de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional, Alexánder Peñaranda Zárate, y se concentró en las posibilidades de cooperación entre ambos países.

Durante la reunión, Aguilar manifestó el interés del Gobierno costarricense en conocer y analizar mejores prácticas implementadas por Emiratos Árabes Unidos en materia de seguridad.

El ministro Aguilar sostuvo una reunión bilateral con el embajador emiratí Omar Rashed Al Neyadi en la Cancillería costarricense. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
El ministro Aguilar sostuvo una reunión bilateral con el embajador emiratí Omar Rashed Al Neyadi en la Cancillería costarricense. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

La experiencia emiratí en áreas como modernización institucional, uso de tecnología, control de infraestructuras críticas y gestión de sistemas de seguridad ha convertido a ese país en un referente para distintos gobiernos que buscan fortalecer sus capacidades operativas.

Costa Rica mantiene además una relación bilateral activa con los Emiratos Árabes Unidos, marcada por intercambios de alto nivel y por proyectos de cooperación en distintas áreas.

El ministro de Justicia y Paz reiteró durante el encuentro el agradecimiento al Gobierno emiratí por el apoyo que ha brindado a Costa Rica a lo largo de los últimos años.

Cooperación frente a desafíos compartidos

Los encuentros con Guatemala y Emiratos Árabes Unidos reflejan una estrategia orientada a ampliar los mecanismos de cooperación en un momento en el que la seguridad se mantiene entre las principales preocupaciones nacionales.

La cooperación con Guatemala tiene un componente especialmente regional, debido a que ambos países comparten desafíos asociados con crimen organizado, tráfico de drogas, gestión penitenciaria y coordinación entre instituciones de seguridad.

La Policía Penitenciaria retiró 187 televisores de siete centros penales como parte de las nuevas medidas de seguridad. (Crédito: Edición capturas video Ministerio de Justicia y Paz)
La Policía Penitenciaria retiró 187 televisores de siete centros penales como parte de las nuevas medidas de seguridad. (Crédito: Edición capturas video Ministerio de Justicia y Paz)

En el caso de Emiratos Árabes Unidos, el interés costarricense apunta más hacia la transferencia de conocimiento y el análisis de modelos de gestión y tecnología aplicados a la seguridad.

El fortalecimiento de estos vínculos también puede abrir espacios para capacitación técnica, intercambio de experiencias entre funcionarios y desarrollo de nuevas herramientas para la administración penitenciaria.

Para Costa Rica, este tipo de cooperación adquiere relevancia en medio de los esfuerzos por mejorar el control de los centros penales, reducir vulnerabilidades y reforzar la capacidad del Estado frente a organizaciones criminales que operan dentro y fuera del sistema carcelario.

El Ministerio de Justicia y Paz ha insistido en la importancia de combinar acciones internas con alianzas internacionales que permitan incorporar experiencias exitosas de otros países.

Las reuniones sostenidas por Aguilar forman parte de esa estrategia y buscan convertir los vínculos diplomáticos en herramientas concretas para mejorar la gestión pública.

De esta manera, Costa Rica avanza en una agenda internacional que combina la cooperación regional con alianzas fuera de América Latina, con el propósito de fortalecer capacidades, modernizar instituciones y responder de forma más efectiva a los desafíos de seguridad y administración penitenciaria.

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