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Así fue la experiencia de una automotriz que combinó deporte y aventura

Jeep Wave invitó a sus miembros a descubrir San Martín de los Andes con una agenda que incluyó esquí, snowboard, motos de nieve, gastronomía de montaña y cabalgatas

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Jeep Wave ofreció a sus miembros una jornada exclusiva en San Martín de los Andes (Jeep)
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La conexión entre una marca automotriz y su comunidad puede extenderse más allá del vehículo y abrir la puerta a nuevas formas de disfrutar el tiempo libre. En ese contexto, los programas de beneficios adquieren un rol relevante al ofrecer propuestas que combinan servicios, entretenimiento y experiencias asociadas con el estilo de vida de sus clientes.

Con esa mirada, Jeep Wave funciona como el club de beneficios de Jeep, creado para acompañar a los propietarios de sus autos con diferentes alternativas. El programa reúne ventajas vinculadas con la postventa, sorteos, novedades y actividades exclusivas para sus integrantes.

Además, la propuesta busca trasladar el espíritu aventurero característico de Jeep a escenarios donde la naturaleza y las actividades al aire libre tienen un papel central. Una de las experiencias más recientes tuvo lugar en Lago Hermoso Ski Resort, en San Martín de los Andes, con una jornada especialmente diseñada para un grupo de miembros.

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Lago Hermoso Ski Resort recibió una nueva experiencia para integrantes de Jeep Wave (Jeep)

Un recorrido por la Patagonia

Esta actividad combinó deporte, naturaleza y aventura a través de un itinerario por distintos paisajes de la Patagonia. Los participantes comenzaron la jornada con una clínica de esquí o snowboard, con alternativas adaptadas al nivel de cada persona y acompañamiento de instructores especializados.

Luego, la propuesta sumó un ascenso en motos de nieve hacia el Refugio Las Lagunas, ubicado a 1.500 metros de altura. El trayecto permitió atravesar el entorno cordillerano y disfrutar de una experiencia en contacto directo con uno de los paisajes más representativos de la región.

Al llegar a la cumbre, el grupo tuvo un momento destinado a la gastronomía de montaña. El almuerzo estuvo acompañado por vistas panorámicas de la cordillera de los Andes, en una pausa que integró el entorno natural con la propuesta recreativa.

La iniciativa de Jeep Wave, junto a clientes de la marca, tuvo como escenario San Martín de los Andes e incluyó ski, beneficios exclusivos, un almuerzo de montaña y cabalgata.

Después, el descenso marcó el tramo final del recorrido. La jornada concluyó con una cabalgata blanca, otra de las actividades elegidas para completar una experiencia pensada alrededor de la aventura y el contacto con la naturaleza.

Beneficios para la comunidad Jeep

Más allá de las experiencias especiales, Jeep Wave ofrece beneficios disponibles para los propietarios que forman parte del club. Para acceder, es necesario registrar la unidad en el sitio web, desde donde también pueden consultarse las distintas propuestas y novedades de la marca.

A su vez, el programa contempla sorteos y experiencias exclusivas para sus integrantes. La plataforma también tiene prevista una nueva posibilidad: próximamente, los propietarios de vehículos de colección podrán registrar sus unidades y sumarse a la primera comunidad oficial de clásicos Jeep en Argentina.

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Los participantes disfrutaron de las vistas de la Cordillera de los Andes a 1.500 metros de altura (Jeep)

En paralelo, los beneficios alcanzan espacios asociados con actividades recreativas. Durante esta temporada, los miembros de Jeep Wave cuentan con un 15% de descuento en Lago Hermoso Ski Resort, ubicado en San Martín de los Andes.

La ventaja puede utilizarse para distintas alternativas dentro del complejo, entre ellas pases de esquí, clases, alquiler de equipos, excursiones y cabalgatas. De esta manera, el beneficio permite acceder a una variedad de propuestas vinculadas con el turismo de montaña y el disfrute de la temporada invernal.

Jeep Wave plantea una experiencia que excede el uso cotidiano de un automóvil. A través de beneficios, actividades y encuentros exclusivos, el programa busca generar nuevos puntos de contacto entre la marca y una comunidad que comparte el interés por explorar distintos destinos.

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