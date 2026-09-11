Franquicias: las claves para impulsar un negocio desde la apertura hasta la expansión

Financiamiento, herramientas digitales y asesoramiento especializado para el ecosistema de franquicias, reunidos en Expo Franquicias 2026 en La Rural de Palermo (Banco Macro)

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El crecimiento del modelo de franquicias abrió nuevas oportunidades para emprendedores y empresas que buscan desarrollar sus negocios con estructuras comerciales ya establecidas. En ese escenario, el acceso a financiamiento, las herramientas de gestión y el acompañamiento especializado adquieren un rol central para avanzar en cada etapa.

En este contexto, Expo Franquicias 2026 reunió a distintos actores vinculados con el sector para presentar propuestas, generar contactos y conocer alternativas destinadas a facilitar la expansión de nuevos proyectos. El encuentro se realizó el 9 y 10 de septiembre en el Pabellón Ocre de La Rural de Palermo.

Como parte de esta edición, Banco Macro participó como main sponsor y contó con un amplio stand destinado a brindar información y asesoramiento a franquiciantes y franquiciados. Durante las jornadas, oficiales especializados recibieron consultas de emprendedores interesados en iniciar un proyecto potenciar un negocio existente.

Desde la inversión inicial hasta la expansión, Banco Macro presentó en La Rural un conjunto de soluciones financieras y digitales orientadas al ecosistema de franquicias.

Asesoramiento para cada etapa

En el espacio de la entidad, uno de los principales ejes estuvo puesto en las alternativas de financiamiento disponibles para emprendedores que buscan dar sus primeros pasos dentro del modelo. La propuesta contempla opciones destinadas a acompañar la inversión inicial y facilitar la puesta en marcha de los proyectos.

Además, los franquiciados pueden acceder a distintas herramientas para responder a las necesidades que aparecen a lo largo del ciclo de una empresa. De esta manera, el acompañamiento alcanza desde la apertura hasta las etapas de crecimiento y expansión.

Según explicó Mercedes Lascano, gerente de Segmento Pyme de Banco Macro, la intención es ofrecer una propuesta que abarque diferentes dimensiones del negocio. La estrategia contempla líneas de crédito, oportunidades comerciales, soluciones para la gestión cotidiana y asesoramiento cercano.

Por otra parte, la entidad presentó durante la exposición una propuesta de referidos para franquicias, orientada a generar conexiones dentro del propio ecosistema. El objetivo es vincular comercios y facilitar nuevas oportunidades comerciales para las marcas y sus franquiciados.

Banco Macro acompañó a franquiciantes y franquiciados con soluciones de crédito, medios de cobro y gestión digital durante la feria (Banco Macro)

Esta iniciativa busca acompañar la expansión de las cadenas y, al mismo tiempo, favorecer el desarrollo de nuevos integrantes dentro del sector. Así, la propuesta presentada en la feria incorporó una mirada que excede las alternativas financieras.

Herramientas digitales para la gestión

A su vez, la experiencia ofrecida por Banco Macro en Expo Franquicias incluyó un componente digital destinado a simplificar distintas gestiones. Las personas que todavía no son clientes pueden incorporarse a la entidad de manera completamente online.

Para los clientes existentes, los canales digitales permiten gestionar operaciones y acceder a alternativas de financiamiento sin necesidad de realizar todas las gestiones de manera presencial. La propuesta apunta a facilitar el acceso a herramientas vinculadas con la administración diaria.

En paralelo, el banco presentó un ecosistema de soluciones de cobro y servicios pensado para acompañar la operatoria comercial. Estas herramientas se complementan con una propuesta de Plan Sueldo, que contempla beneficios tanto para las empresas como para sus colaboradores.

Créditos, seguro integral de comercio y canales digitales: la propuesta presentada para emprendedores del sector de franquicias (Banco Macro)

Protección y beneficios para los negocios

Otro de los componentes incorporados fue el Seguro Integral de Comercio, que cuenta con las primeras dos cuotas bonificadas. La alternativa suma una herramienta vinculada con la protección de los establecimientos dentro de la propuesta presentada durante el encuentro.

De esta manera, la participación en Expo Franquicias 2026 permitió a la entidad acercar a los representantes del sector un conjunto de soluciones vinculadas con distintas necesidades. El financiamiento, los medios de cobro, los canales digitales, los beneficios para empleados y la protección comercial formaron parte de la propuesta exhibida.

En definitiva, Banco Macro aprovechó su presencia en la feria para mostrar una propuesta integral para el ecosistema de franquicias, con herramientas pensadas para acompañar tanto el inicio de una actividad como sus posteriores etapas de desarrollo. La participación combinó asesoramiento personalizado, soluciones financieras, oportunidades comerciales y servicios destinados a facilitar la gestión cotidiana de los negocios.