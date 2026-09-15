Law Roach filtra supuestos detalles de la boda de Zendaya y Tom Holland: “Será después de Duna 3″

Holland se ha referido públicamente a Zendaya como su “esposa” en distintas entrevistas realizadas durante la promoción de sus proyectos.(Photo by Thomas COEX / AFP)

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Durante la alfombra roja de los Emmy 2026, Law Roach ofreció una nueva versión sobre el supuesto matrimonio secerto de Zendaya y Tom Holland. El estilista fue entrevistado por Variety y CNN, y aseguró que la celebración de las nupcias todavía no se había concretado.

“En realidad mentí. Ella no estaba casada. Todavía no han tenido una ceremonia oficial. Va a suceder después de la gira de prensa de Dune”, afirmó Roach este lunes ante los periodistas de la red carpet.

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La declaración contradice directamente la versión que el propio estilista había difundido en marzo. Durante los Actor Awards, Roach respondió a las preguntas sobre la boda de Zendaya con una frase que parecía confirmar que la pareja había celebrado una ceremonia privada: “La boda ya ocurrió. Se la perdieron”.

Law Roach volvió a poner bajo sospecha la supuesta boda secreta de Zendaya y Tom Holland durante los Emmy 2026.

Meses después, Tom Holland dio otra señal que parecía despejar las dudas. En junio, durante una entrevista con Esquire, el actor habló de unas fotografías falsas generadas con inteligencia artificial que mostraban una supuesta boda. Holland contó que su abuela había visto las imágenes y creyó que no había sido invitada.

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Cuando el periodista le preguntó si había tenido que aclarar la situación con otros familiares, Holland respondió: “No, porque todos estaban allí”. Después puso fin a las preguntas sobre la ceremonia con otra frase: “Eso es todo lo que van a obtener sobre eso”. La declaración fue interpretada como una confirmación de que él y Zendaya efectivamente habían celebrado una boda privada.

En los Emmy, los periodistas confrontaron a Roach con esas versiones anteriores. El estilista reiteró que la ceremonia todavía está pendiente y que él será quien se encargue del vestido de novia de Zendaya.

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“¿Entonces no están oficialmente casados?”, le preguntaron. “Todavía no”, respondió Roach.

Tom Holland y Zendaya posan para los fotógrafos al llegar al estreno de "Spider-Man: Brand New Day" en Londres, el 29 de julio de 2026. (Foto de Alberto Pezzali/Invision/AP)

Luego los periodistas le recordaron que el actor de Spider-Man se refiere a Zendaya como su esposa. “Quiero decir, ella ha sido su esposa durante mucho tiempo, pero todavía no es oficial”, insistió el estilista.

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Roach también fue cuestionado sobre las imágenes que circularon en internet y que muchos usuarios interpretaron como fotografías reales de la boda.

“Sí, las imágenes eran totalmente falsas”, aseguró. Roach agregó que aquel diseño atribuído a la IA era “feo” y sostuvo que jamás habría vestido a Zendaya de esa manera.

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No obstante, después de reconocer que había mentido anteriormente, uno de los periodistas le señaló que podía estar mintiendo nuevamente. “Podría”, respondió Roach.

Zendaya y Tom Holland mantienen una relación desde 2021, cuando su romance fue confirmado públicamente después de que ambos se conocieran durante las audiciones de Spider-Man: Homecoming. Desde entonces, la pareja ha procurado mantener su vida privada lejos de los reflectores, aunque sus declaraciones ocasionales han alimentado las especulaciones sobre un posible matrimonio.

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Zendaya asistió a los Emmy 2026 como nominada (REUTERS/Daniel Cole)

La actriz, por su parte, llegó a la ceremonia de los Emmy 2026 por motivos profesionales. Zendaya está nominada a Mejor actriz principal en una serie dramática por su interpretación de Rue en la tercera temporada de Euphoria, un papel que ya le permitió ganar dos veces el premio en 2020 y 2022.