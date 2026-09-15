Dispensarían multas municipales en El Salvador y la capital podría recuperar USD 136 millones a través de una ley transitoria

Alcaldía de San Salvador Centro. Foto Infobae/Cortesía Centro Histórico

Guardar

Los alcaldes Mario Durán, Henry Flores y Jorge Castro defendieron este lunes 14 de septiembre la emisión de una ley especial transitoria para dispensar multas e intereses por impuestos municipales, al sostener que la medida permitiría a contribuyentes recuperar su solvencia y a las alcaldías recaudar recursos para obras y servicios.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para la iniciativa.

PUBLICIDAD

Durante la sesión, el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, explicó que las municipalidades pueden otorgar beneficios sobre tasas, multas e intereses, pero que la dispensa vinculada a impuestos municipales requiere una norma aprobada por la Asamblea Legislativa.

Durán afirmó que en San Salvador Centro la mora e intereses asociados a impuestos municipales ascienden a unos USD 136 millones, mientras que el capital pendiente de pago ronda los USD 59 millones.

Según planteó, la condonación de recargos reduciría la carga para empresas y personas naturales inscritas formalmente, que podrían saldar sus obligaciones y solicitar solvencias municipales.

PUBLICIDAD

El alcalde señaló que la falta de solvencia limita operaciones como la venta de inmuebles, la obtención de créditos hipotecarios y otros trámites financieros.

También pidió que el régimen incluya a contribuyentes que enfrentan procesos de cobro judicial o que han sido fiscalizados, siempre bajo revisión de las áreas financieras de cada alcaldía.

Comisión de Hacienda avala un régimen temporal mientras alcaldes detallan cifras millonarias y piden ajustes a la vigencia prevista (Captura de la transmisión en directo)

Durán propuso, además, ampliar los plazos de los planes de pago. El borrador contempla hasta 12 meses, pero el alcalde sugirió que las municipalidades puedan autorizar períodos de 18 o 24 meses según el monto adeudado. También solicitó revisar la vigencia de 120 días prevista para la norma, debido a que diciembre y enero suelen concentrar mayores gastos para las empresas.

PUBLICIDAD

Flores vinculó la solvencia municipal con la inversión y la actividad comercial

El alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores, argumentó que la iniciativa puede facilitar inversiones y operaciones comerciales que dependen de una solvencia municipal. Mencionó el caso de empresarios, incluidos salvadoreños residentes en Estados Unidos, que no pueden concluir compras o ventas de inmuebles cuando detectan deudas municipales pendientes.

Flores sostuvo que la medida permitiría evitar que los recargos continúen acumulándose y que los contribuyentes enfrenten procesos judiciales. Aseguró que las personas y empresas podrían pagar el capital adeudado mediante planes y mecanismos como efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de crédito o débito y pagos en línea.

El alcalde afirmó que la propuesta alcanzaría a grandes empresas, microempresas, comerciantes y vendedores de mercados. También indicó que la regularización de las deudas contribuiría a que los negocios amplíen sus operaciones, contraten personal y mantengan su actividad económica.

PUBLICIDAD

Según Flores, La Libertad Sur pasó de 10 mil a 17 mil empresas registradas en Santa Tecla, además de un incremento en Comasagua. Añadió que su administración no ha aumentado impuestos ni tasas municipales y que la recaudación resultante de la ley podría destinarse a obras para la población.

Castro planteó que la medida daría seguridad jurídica a municipios y contribuyentes

El alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, sostuvo que el régimen excepcional y temporal brindaría seguridad jurídica a los municipios y a los contribuyentes. En su exposición, señaló que la insolvencia municipal puede frenar la actividad comercial de empresas que necesitan estar al día para operar, contratar o realizar transacciones.

PUBLICIDAD

También afirmó que el beneficio podría facilitar el retorno de empresas que ya invirtieron en el país, pero que mantienen pendientes sus obligaciones municipales. A su juicio, una vía de regularización favorecería las condiciones para el ejercicio de la actividad mercantil.

Comisión de Hacienda avala un régimen temporal mientras alcaldes detallan cifras millonarias y piden ajustes a la vigencia prevista (Captura de la transmisión en directo)

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto aprobó por unanimidad el dictamen número 260 favorable para la iniciativa. El proyecto propone un régimen temporal que otorgaría facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones sustantivas y formales en materia de impuestos municipales, mediante la dispensa de multas e intereses moratorios.

En la misma sesión, la comisión también emitió dictamen favorable para una nueva disposición transitoria de exoneración del impuesto sobre la renta para artistas salvadoreños.

PUBLICIDAD

La propuesta establecería el beneficio por cinco años para ingresos de hasta USD 15 mil anuales en el caso de personas naturales y de hasta USD 25 mil anuales para personas jurídicas. Quienes contraten servicios artísticos o adquieran obras no deberán efectuar retenciones, aunque tendrán que informar los pagos a la Administración Tributaria.