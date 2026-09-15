América Latina

Bolivia amplió por 90 días el estado de excepción ante el riesgo de nuevas movilizaciones y espera la aprobación del Parlamento

La medida deberá ser aprobada por el Parlamento para entrar en vigor el 18 de septiembre, cuando concluya el plazo inicial de la disposición

Bolivia amplió por 90 días el estado de excepción ante el riesgo de nuevas movilizaciones y espera la aprobación del Parlamento (REUTERS)
Bolivia amplió por 90 días el estado de excepción ante el riesgo de nuevas movilizaciones y espera la aprobación del Parlamento (REUTERS)
Guardar

El Gobierno de Bolivia aprobó el lunes un decreto para ampliar por otros 90 días el estado de excepción, vigente desde el 20 de junio, ante el riesgo de nuevas movilizaciones sociales. La medida deberá ser aprobada por el Parlamento para entrar en vigor el 18 de septiembre, cuando concluya el plazo inicial de la disposición.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó la decisión del Ejecutivo tras salir de una reunión del gabinete junto al presidente Rodrigo Paz. El funcionario explicó que el decreto será publicado en las próximas horas y que su aplicación quedará sujeta a la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

PUBLICIDAD

“Hemos aprobado un decreto, que va a ser publicado en las siguientes horas, para la ampliación del estado de excepción tal como se había adelantado ayer y mientras los factores de riesgo permanezcan”, dijo Justiniano a los medios locales.

El ministro manifestó su expectativa de que el Legislativo “apruebe el decreto” para que entre en vigencia el 18 de septiembre, fecha en la que concluyen los primeros 90 días de la medida.

Por su parte, el senador Milton Quispe, de la alianza opositora Unidad, explicó que la norma deberá ser analizada por el pleno de la ALP en un plazo de 72 horas y “por simple mayoría”, según el reglamento vigente.

PUBLICIDAD

La decisión del Ejecutivo se produjo un día después de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunciara que el decreto sería presentado ante el Parlamento. El funcionario sostuvo que “hay un gran consenso ciudadano” en torno a la ampliación del estado de excepción.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz (REUTERS)
El presidente boliviano, Rodrigo Paz (REUTERS)

De forma paralela, la comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para ampliar el estado de excepción por otros 90 días. La iniciativa se presentó ante los anuncios de movilización de algunos sectores sociales y como medida para preservar la reactivación económica del país.

El ex presidente de Bolivia (2001-2002) y líder de la principal fuerza de oposición parlamentaria, Jorge Tuto Quiroga, alertó el lunes que una posible ampliación del estado de excepción por otros 90 días atrasará la reforma de la Constitución, cuyo fin es atraer inversión extranjera.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019).

Los sectores movilizados exigían la renuncia del presidente Paz. El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos.

Las protestas también provocaron pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaParlamento de BoliviaLa PazRodrigo PazÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salud anuncia pago de salarios atrasados a médicos en Honduras en las próximas dos semanas

La Secretaría de Salud prevé el desembolso de salarios pendientes a médicos que aún no han recibido sus remuneraciones, mientras la institución concluye trámites relacionados con contratos e interinatos

Salud anuncia pago de salarios atrasados a médicos en Honduras en las próximas dos semanas

205 años de independencia en Guatemala: el arzobispo Gonzalo de Villa, Bernardo Arévalo en primera fila y una advertencia contra culpar a otros

En la Catedral Metropolitana, el líder religioso pidió mirarse antes de señalar afuera. Hubo llamados a concordia, conversación y foco en quienes más lo necesitan. Una frase dejó el clima en suspenso

205 años de independencia en Guatemala: el arzobispo Gonzalo de Villa, Bernardo Arévalo en primera fila y una advertencia contra culpar a otros

Tensión en Cartago antes de la llegada de la Antorcha: Fuerza Pública interviene entre manifestantes y simpatizantes del Gobierno de Laura Fernández

La Plaza Mayor registró empujones, gritos y al menos una detención temporal horas antes del recibimiento del fuego patrio y del Consejo de Gobierno encabezado por la mandataria costarricense

Tensión en Cartago antes de la llegada de la Antorcha: Fuerza Pública interviene entre manifestantes y simpatizantes del Gobierno de Laura Fernández

Manifestaron en el Parque Centenario por el alza de combustibles y rechazaron el subsidio en Guatemala

Comerciantes de Mercados Unidos y la Unión de Transportistas pidieron abrir un canal de diálogo con el Ejecutivo y el Congreso por los precios

Manifestaron en el Parque Centenario por el alza de combustibles y rechazaron el subsidio en Guatemala

Panamá inicia un nuevo ciclo con Thomas Christiansen al mando de la selección

El equipo panameño tendrá en noviembre su primer examen oficial en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, con un cupo al Final a Cuatro y a la Copa Oro 2027 en juego

Panamá inicia un nuevo ciclo con Thomas Christiansen al mando de la selección
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

De origen perredista, afromexicana y cercana a Salgado Macedonio en Guerrero: el perfil de Beatriz Mojica

De origen perredista, afromexicana y cercana a Salgado Macedonio en Guerrero: el perfil de Beatriz Mojica

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de septiembre: México supera los 200 policías asesinados en 2026, Jalisco encabeza la lista de víctimas

Incautan 54 armas de fuego pertenecientes al crimen organizado en Sinaloa: hay un Barret .50 entre lo confiscado

Ministro de Vivienda no descarta racionamiento de agua en Lima y anuncia limpieza de más de 10 kilómetros de cauces ante El Niño

Exviceministro de Energía advierte que Perú tiene solo 13 años de reservas de gas para el mercado interno

DEPORTES

Boxeó con un permiso especial desde la cárcel, sufrió un duro nocaut y la decisión arbitral generó polémica

Boxeó con un permiso especial desde la cárcel, sufrió un duro nocaut y la decisión arbitral generó polémica

Las 21 medallas que consiguió Argentina en el segundo día de los Juegos Suramericanos: cómo está en el ranking

El gesto de una fanática del Atlético de Madrid que sorprendió a Julián Álvarez tras su cortocircuito con el club

La confesión de Lavezzi sobre la depresión que sufrió tras el retiro y la ayuda que recibió de Messi: “No tenía cómo llenar el vacío”

El fallo en el caso Cristian Pavón que hizo caer el pase de Matías Galarza a Boca Juniors: la postura de Talleres de Córdoba

ENTRETENIMIENTO

Lista de ganadores de los Emmy 2026: ‘Widow’s Bay’ y Matthew Rhys triunfaron en una noche histórica

Lista de ganadores de los Emmy 2026: ‘Widow’s Bay’ y Matthew Rhys triunfaron en una noche histórica

Taylor Swift en los Emmy 2026: así fue su cameo junto a Olivia Benson de ‘La ley y el orden’

Mariska Hargitay imita a Nicole Kidman en los Emmy 2026: así reaccionó la actriz

Law Roach filtra supuestos detalles de la boda de Zendaya y Tom Holland: “Será después de Duna 3″

Scott Patterson lanzó su primer libro de cocina inspirado en su pasión por las diners y en Gilmore Girls