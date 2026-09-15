El espía que traicionó a la KGB por su disfunción eréctil y cambió la historia de la Guerra Fría

El libro del día: "Redwood", de Ben Macintyre

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El escritor británico Ben Macintyre ha construido una ilustre carrera tomando polvorientos archivos gubernamentales y transformándolos en trepidantes thrillers de no ficción. Su Operation Mincemeat fue adaptada tanto para la pantalla como para el teatro, y A Spy Among Friends se convirtió en una serie de televisión. Con su último libro, Redwood, lo ha vuelto a hacer. La historia se centra en la deserción del mayor de la K.G.B. Vladimir Kuzichkin, destinado en Teherán durante el caos posterior a la Revolución iraní de 1979.

El motivo de su deserción no fue la ideología ni el dinero, sino el sexo. Más precisamente, padecía disfunción eréctil. Kuzichkin estaba convencido de que la causa era “anatómica”, un prepucio demasiado estrecho, y de que una circuncisión resolvería el problema. Temiendo que los iraníes o los soviéticos descubrieran su impedimento, insistió en que la operación se realizara en Occidente. “Kuzichkin fue el primer espía de la historia”, escribe Macintyre, “en exigir, como precio de su deserción, la extirpación de su prepucio”. Esa exigencia, sostiene Macintyre, alteró la historia de Oriente Medio.

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Lo que estaba en juego era enorme. La caída del sha había privado a Washington de su aliado más cercano en la región; la crisis de los rehenes había roto las relaciones con Teherán, y la invasión soviética de la vecina Afganistán había incrementado los temores de una mayor expansión del Kremlin. Irán, que compartía una larga frontera con la Unión Soviética y estaba entonces en guerra con Irak, parecía especialmente vulnerable. La inteligencia occidental estaba particularmente preocupada por el Tudeh, el partido comunista prosoviético iraní, que se había infiltrado en el gobierno y las Fuerzas Armadas. Lo que no sabían era hasta qué punto llegaba esa penetración ni cuándo Moscú pretendía aprovecharla.

El 1 de octubre de 1981, Kuzichkin entró en la Embajada británica en Teherán, se presentó como vicecónsul con un asunto “urgente” que discutir y le dijo a Nicholas Barrington, el diplomático británico de mayor rango en Teherán, que quería espiar para el Reino Unido.

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El agente de la KGB Vladímir Kuzichkin posa junto a su esposa, Galina, durante una visita al Jardín Botánico Nacional de Teherán en 1977

El MI6 le asignó el nombre en clave REDWOOD. Medía más de 1,93 metros, una cabeza más que su oficial de enlace; el criptónimo fue elegido por el árbol más alto del mundo —la regla habitual de que los nombres en clave no revelen nada es, como observa Macintyre, ignorada por todos los servicios de inteligencia del planeta—. Nadie en Londres advirtió el doble sentido adicional hasta más tarde: RED, por comunista; WOOD, por aquello que no podía lograr.

Durante ocho meses, Kuzichkin espió desde la Embajada soviética, y lo que produjo fue extraordinario. Su información describía al Partido Tudeh como una marioneta financiada por los soviéticos, dirigida —y muy probablemente armada— por la K.G.B.

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De manera asombrosa, escribe Macintyre, el MI6 entregó al ayatolá todo lo que Kuzichkin había revelado: “cada líder del Tudeh, cada informante dentro del gobierno, cada miembro de la estructura militar clandestina, cada oficial y espía de la K.G.B. en Irán”. El propio Kuzichkin presentó las pruebas en una reunión secreta en Islamabad.

El MI6 también había revelado su fuente y sus planes al director de la C.I.A., William Casey. En 1982, Casey dio a la operación un “apoyo estadounidense pleno”, convencido de que con ello estaba “firmando la sentencia de muerte del Partido Comunista en Irán”, escribe Macintyre, lo que implicaba poner “en riesgo las vidas de varios miles de personas”.

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Ben Macintyre, autor de "Operation Mincemeat" durante la premiere de la película en 2022 (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Es probable que Casey mantuviera oculta la participación de la C.I.A. no solo ante los soviéticos, sino también ante su propio gobierno, explica Macintyre, para que el presidente Reagan pudiera alegar con sinceridad que desconocía el hecho comprometedor de que Estados Unidos denunciaba públicamente al régimen de Jomeini mientras cooperaba en secreto con él. “No está claro”, matiza Macintyre, “si Bill Casey solicitó u obtuvo la autorización de Ronald Reagan”.

En el relato de Macintyre, el jefe del espionaje estadounidense actuaba a partir de un memorando interinstitucional que advertía que los soviéticos podían tomar Irán en un plazo de nueve a catorce semanas, un escenario que planteaba la posibilidad de una respuesta nuclear estadounidense. Pero no todos compartían ese pánico. El propio Macintyre duda de que Moscú pretendiera invadir. Las pruebas de un plan de ese tipo eran escasas. El Partido Tudeh era demasiado débil para tomar el poder por sí solo y, al menos a corto plazo, el Kremlin también tenía razones para tolerar a Jomeini: por hostil que fuera al comunismo, lo era aún más hacia Estados Unidos.

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Para prevenir un peligro que pudo haber sido en gran medida imaginario, entre 6.000 y 10.000 miembros del Tudeh fueron detenidos y encarcelados, sostiene Macintyre, y cientos o quizá miles de personas murieron. Los dirigentes del Tudeh fueron torturados, obligados a realizar confesiones televisadas y, en algunos casos, ejecutados o linchados. Una ola de asesinatos mucho más amplia siguió en 1988, cuando Jomeini emitió una fatua contra quienes “hacen la guerra contra Dios” y fueron ejecutados prisioneros que ya habían cumplido sus condenas. “Es posible que nunca se conozca el número exacto de muertos del Tudeh”, escribe Macintyre. “Los verdugos no llevaban la cuenta”.

El veredicto de Macintyre es que “el caso REDWOOD fue a la vez un éxito y un fracaso, una maniobra que terminó en victoria y derrota, un logro significativo y un grave error, prueba del caprichoso patrón de las consecuencias no deseadas”. Al alimentar la paranoia y la brutalidad de la República Islámica y ayudar a los mulás a consolidar su poder, escribe, Estados Unidos y el Reino Unido “contribuyeron involuntariamente a crear al monstruo” que hoy condenan.

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La idea más amplia de Macintyre —que el Irán de 2026 no era previsible desde Century House en 1982— es indiscutible, y su paralelismo con el armamento de los muyahidines en Afganistán está bien planteado.

El líder de la revolución islámica en Irán," Ayatolá" Ruhollah Jomeini (EFE/Archivo/jgb)

Pero, desde luego, las consecuencias fueron previstas, al menos por algunas de las personas que llevaron a cabo el plan. Dos altos funcionarios dijeron que renunciarían. Uno de ellos predijo que las personas identificadas en los archivos REDWOOD sufrirían “finales espantosos”. Los agentes británicos anticipaban la represión. Se les advirtió y, aun así, siguieron adelante.

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Esto no significa que Casey y los miembros del MI6 que respaldaron el plan evaluaran con claridad sus posibilidades de éxito. Según la lógica de la Guerra Fría, la liquidación de un grupo de comunistas apenas importaba, especialmente si podía impedir que Irán se convirtiera en un satélite soviético.

Una de las conclusiones más audaces de Macintyre es que, si el Viagra hubiera existido en 1981, Kuzichkin quizá no habría desertado y, después de todo, podría haber habido un golpe exitoso del Tudeh con ayuda del poder de fuego soviético. La Guerra Fría podría haber terminado de otra manera, o de forma catastrófica.

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Es un contrafactual sorprendente y algo contradictorio con el propio escepticismo de Macintyre respecto de la amenaza soviética. De hecho, el Partido Tudeh no era popular, ni siquiera dentro de la fragmentada izquierda iraní, especialmente después de que se sumara a la represión contra los izquierdistas seculares e islamistas independientes que se volvieron contra el ayatolá inmediatamente después de la revolución. Y, pese a esa demostración de lealtad, la República Islámica pronto empezó a cerrar el espacio político en el que operaba el Tudeh. A comienzos de los años ochenta, su periódico había sido clausurado y su protección oficial comenzaba a tambalearse. Dado el aislamiento del partido y el creciente control del régimen sobre el poder, una toma del poder por parte del Tudeh estaba lejos de ser inevitable.

Las últimas páginas del libro son las más tristes. Reinstalado como Alexander Larkin, ciudadano británico, Kuzichkin bebía, despotricaba sobre sicarios y una vez fue encontrado desnudo en una estación de servicio de Somerset. Una noche de 2009 se sentó con una botella de vodka y la película “Amadeus”, una historia de traición. A la mañana siguiente no quedaba nada en la botella y Kuzichkin estaba muerto. (Al momento de escribir esto, Wikipedia todavía lo da por vivo). “Bajo los efectos de la bebida”, relata Macintyre, lamentaba a las personas a las que había ayudado a enviar a la tumba. El desertor llegó a un veredicto más severo que el de su historiador. Pero solo uno de los dos estuvo allí.

Fuente: The New York Times