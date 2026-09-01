Chicharrita, clima y tecnología: los temas que dominarán el Congreso Internacional de Maíz

La chicharrita del maíz vuelve a ser la principal preocupación sanitaria de la cadena cerealera argentina ante un invierno cálido y húmedo (CIM)

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La cadena maicera argentina enfrenta una campaña que combina amenazas concretas —la reaparición de la chicharrita y la presencia del fenómeno climático del Niño— con un mercado de creciente volatilidad. Para ordenar el debate técnico y productivo antes de que comience la siembra, el Congreso Internacional de Maíz (CIM) regresa a Córdoba el 30 de septiembre y el 1° de octubre, con formato exclusivamente presencial y entrada gratuita con cupos límitados

El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones de Córdoba y reunirá a productores, contratistas, asesores, industriales, científicos y especialistas en el cultivo, todos convocados con un objetivo preciso: brindar información de calidad para la toma de decisiones antes de la próxima campaña del cereal que hoy genera muchas dudas.

Una quinta edición que amplía su agenda

El CIM regresa al corazón del país con un programa renovado y, según anticipó el coordinador técnico del evento, Juan Pablo Ioele, incorpora novedades respecto de los años anteriores. La más relevante es la inclusión de un “cultivo invitado”: el girasol, uno de los granos gruesos que más expansión registró en los últimos años, y que por primera vez tendrá un espacio propio dentro de la agenda.

El Congreso Internacional de Maíz reúne cada año a los principales referentes técnicos y productivos del cereal más estratégico de la economía agropecuaria (CIM)

“Se viene otra edición, la quinta del Congreso. Esta vez volvemos a Córdoba, donde tiene un gran éxito, es como su lugar de nicho y es donde esperamos la participación no solo de la provincia anfitriona, sino de las demás”, señaló Ioele.

Los ejes temáticos que estructurarán el congreso incluyen manejo por ambientes, densidad de siembra, inteligencia artificial aplicada al agua, brechas de rendimiento, monitoreo, enfermedades y el regreso de la preocupación por la chicharrita. También los biocombustibles formarán parte de la agenda, en un reconocimiento explícito al rol del maíz como materia prima de múltiples industrias más allá del consumo alimentario.

Del lote a la cadena de valor

Uno de los ejes conceptuales del CIM 2026 es la mirada sistémica sobre el cultivo. La propuesta no se limita a las decisiones agronómicas —elección de semilla, fertilización, protección del cultivo— sino que también aborda todo lo que se desprende de la producción de maíz: su conversión a proteína animal, el agregado de valor industrial y los biocombustibles.

Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, subrayó la relevancia económica del cereal para la región. “Entender al cultivo de manera sistémica y amplia permite conocer en profundidad la importancia que tiene para cada ciudad de la provincia en donde se desarrolla, ya sea el cultivo propiamente dicho, su conversión a proteína animal, su agregado de valor, biocombustibles, etc. La agricultura moderna es impensada sin maíz y muchas industrias relevantes también dependen de él”, expresó.

Expertos de la Argentina y Brasil compartirán en Córdoba las prácticas más efectivas para el control de plagas en el cultivo de maíz (CIM)

Busso también destacó el valor estratégico del encuentro: “Es muy importante para nosotros que este evento siga creciendo: el maíz representa mucho para la economía de nuestra región y por supuesto a nivel nacional”.

Agricultura de precisión, el nuevo estándar

Otro de los grandes bloques técnicos del congreso girará en torno a la agricultura de precisión y el manejo por ambientes. Ioele explicó que el sector dejó atrás las recetas uniformes para avanzar hacia decisiones específicas según las características de cada lote: densidad de siembra, fecha de implantación y esquemas de fertilización diferenciados por zona productiva.

Esta tendencia hacia una agricultura cada vez más ajustada al territorio es, según los organizadores, uno de los cambios más profundos que atraviesa el sector en los últimos años. La inteligencia artificial aplicada a la gestión del agua será otro de los temas que reflejan esa transformación tecnológica en curso.

El girasol tendrá por primera vez un espacio propio en el congreso, como reflejo del crecimiento que registró este grano grueso en los últimos años (CIM)

La chicharrita vuelve a encender las alarmas

El tema sanitario de mayor preocupación para la campaña que se avecina es la reaparición de la chicharrita del maíz. Ioele fue directo al respecto: “Recordemos que la chicharrita viene muy fuerte de nuevo, estamos teniendo un invierno livianito y húmedo, y la presencia de la plaga da miedo”.

Temperaturas más suaves y mayor humedad de lo habitual caracterizan al invierno 2026 y favorecen la supervivencia y proliferación del insecto, que en campañas anteriores generó pérdidas considerables en distintas zonas maiceras del país.

Ante esa realidad, el abordaje del tema en el congreso será interdisciplinario. Participarán entomólogos especializados y también expertos en enfermedades del cultivo provenientes de la Argentina y de Brasil, un país con mayor trayectoria en el manejo de esta plaga. “La idea es mostrar caminos a seguir, prácticas y procesos que ya dan resultados en otros lugares”, explicó Ioele.

Otro eje de análisis será el fenómeno climático del Niño, con instancias de interacción entre el público y los especialistas. Ioele fue enfático al respecto: “Si tienes dudas hoy sobre tu maíz, tenés que venir al Congreso”.

Solo presencial y con cupos limitados

A diferencia de ediciones anteriores, el CIM 2026 no contará con transmisión por streaming. La decisión de los organizadores apunta a potenciar el intercambio directo entre los participantes y los expertos, en un formato donde la consulta y el debate cara a cara son parte central de la propuesta.

La inscripción es gratuita, pero los cupos son limitados. Los interesados pueden registrarse a través de su sitio web oficial.