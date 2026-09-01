Costa Rica se llenó de música, color y orgullo afrodescendiente con el Grand Gala Parade 2026

El Mes Histórico de la Afrodescendencia culminó con una de sus principales actividades en las calles de Limón. (Cortesía)

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Costa Rica conmemoró este 31 de agosto el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, una fecha establecida oficialmente mediante la Ley N.° 10050 y que reconoce la herencia, el legado y los aportes de la población afrodescendiente a la identidad nacional. La celebración tuvo como uno de sus principales epicentros a la provincia de Limón, donde el Grand Gala Parade 2026 recorrió las calles del cantón central desde las 11:30 a. m., acompañado por música de calipso, comparsas, bailes, trajes tradicionales y actividades culturales. Algunas familias incluso llegaron desde horas antes para asegurar un espacio a lo largo del recorrido.

La jornada convirtió el centro limonense en una vitrina de la cultura afrocaribeña, con participación de habitantes de la provincia y visitantes provenientes de otras zonas del país. La programación incluyó también gastronomía, arte y espacios de convivencia, mientras que el desfile se consolidó una vez más como uno de los símbolos más visibles de esta conmemoración nacional.

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La celebración forma parte además del Mes Histórico de la Afrodescendencia, declarado oficialmente en Costa Rica, y busca no solo festejar la riqueza cultural de esta población, sino también visibilizar su contribución histórica, social y económica al país.

La jornada buscó resaltar el aporte histórico y cultural de la población afrodescendiente a la construcción de Costa Rica. Crédito: ANDE

El desfile permitió mostrar distintas expresiones de baile y vestimenta vinculadas con la herencia afrocaribeña de Costa Rica. Crédito: ANDE

El color de los trajes y las presentaciones de baile convirtió a Limón en una gran fiesta cultural. Crédito: Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Visitantes de distintas partes del país llegaron a Limón para participar en las actividades de la conmemoración. Crédito: ANDE

El 31 de agosto es la fecha oficial en la que Costa Rica conmemora el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. Crédito: ANDE

La música de calipso volvió a ser protagonista de una de las celebraciones culturales más representativas del Caribe costarricense. Crédito: Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Cientos de personas se acercaron al centro de Limón para disfrutar del tradicional desfile afrocaribeño este 31 de agosto. Crédito: Banco Popular y de Desarrollo Comunal

El Grand Gala Parade inició a las 11:30 a. m. y recorrió las principales calles del cantón central de Limón. (Cortesía)

El Grand Gala Parade llenó las calles del centro de Limón de música, color y tradición durante la celebración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. (Cortesía)

Comparsas, música y vestimentas tradicionales marcaron una jornada dedicada al orgullo y la identidad afrodescendiente. Crédito: Banco Popular y de Desarrollo Comunal

La celebración reunió a generaciones de limonenses alrededor de sus tradiciones y de la memoria de la población afrodescendiente. Crédito: Banco Popular y de Desarrollo Comunal

El Grand Gala Parade se mantiene como uno de los principales eventos públicos del Día de la Persona Negra en Costa Rica. Crédito: Banco Popular y de Desarrollo Comunal

El centro de Limón se convirtió en un escenario de música y movimiento durante varias horas de celebración. Crédito: Banco Popular y de Desarrollo Comunal

La fiesta en Limón recordó que la cultura afrodescendiente forma parte esencial de la identidad multiétnica y pluricultural de Costa Rica. Crédito: Banco Popular y de Desarrollo Comunal