Ciencia

Una misión espacial busca revelar cómo es por dentro Mercurio, el planeta más cercano al Sol

Una nave conjunta de Europa y Japón se encamina hacia una maniobra clave tras casi ocho años de travesía, en el inicio de la fase que definirá si logra dejar dos orbitadores operando desde 2027

Misión BepiColombo
La Agencia Espacial Europea y JAXA prevén que los dos orbitadores científicos de BepiColombo trabajen alrededor de Mercurio a partir de 2027.
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BepiColombo es una misión espacial de Europa y Japón que intenta colocar dos naves en órbita alrededor de Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Después de casi ocho años de viaje, el proyecto entrará el 3 de septiembre en una etapa decisiva, cuando se separe el módulo que impulsó a la nave hasta ahora y comience una serie de maniobras que se extenderá durante meses.

No se trata de una sola nave ni de una llegada instantánea. BepiColombo viajó como un conjunto de módulos y su arribo a Mercurio será gradual. Si todo sale como está previsto, la misión dejará dos orbitadores científicos trabajando alrededor del planeta a partir de 2027.

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La misión está a cargo de la Agencia Espacial Europea (ESA) y de la agencia japonesa JAXA. Su objetivo es estudiar cómo se formó el planeta, qué hay en su interior, cómo funciona su campo magnético y si en los cráteres de sus polos hay hielo.

La misión llega a su fase más riesgosa después de ocho años de viaje

El primer paso de esta nueva etapa será la separación del módulo de transferencia, la parte de la nave que se encargó de empujar el conjunto durante buena parte del trayecto. A partir de ahí, quedarán en carrera los dos aparatos científicos que deben entrar en órbita alrededor de Mercurio.

Mercurio exige maniobras de alta precisión porque su cercanía al Sol expone a BepiColombo a radiación intensa y temperaturas superiores a 450 °C. (Cortesía de la NASA)
Mercurio exige maniobras de alta precisión porque su cercanía al Sol expone a BepiColombo a radiación intensa y temperaturas superiores a 450 °C. (Cortesía de la NASA)

Uno de ellos es el Orbitador Planetario de Mercurio (MPO), construido por la ESA. El otro es Mio, desarrollado por JAXA para estudiar el entorno magnético del planeta. Ambos trabajarán de forma complementaria: uno observará sobre todo la superficie y el interior; el otro analizará la zona que rodea al planeta y su interacción con el Sol.

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La llegada no ocurrirá en un único momento. En noviembre está prevista la maniobra para entrar en órbita, una operación clave porque exige activar sistemas que no fueron probados antes en estas condiciones de vuelo. Luego, en diciembre, Mio será liberado para ocupar su propia trayectoria alrededor del planeta. El MPO seguirá su camino hasta alcanzar su órbita definitiva en marzo de 2027.

Mercurio es un destino difícil por su cercanía al Sol

La etapa final de BepiColombo se desarrollará en un entorno extremo. Mercurio está mucho más cerca del Sol que la Tierra, por lo que la nave debe operar bajo una radiación muy alta y temperaturas que pueden superar los 450 °C.

Esa es una de las razones por las que llegar a ese planeta resulta tan complejo. No alcanza con apuntar la nave hacia el Sol: también hay que reducir velocidad de forma precisa para que la gravedad de Mercurio pueda atraparla. Si esa maniobra falla, la misión no podrá instalar sus orbitadores como fue planeado.

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La llegada de BepiColombo a Mercurio será gradual, con una maniobra de inserción orbital en noviembre y la liberación de Mio en diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para alcanzar ese punto, la nave necesitó una ruta larga y con asistencia gravitatoria. Desde su lanzamiento en 2018 hizo nueve sobrevuelos planetarios: uno de la Tierra, dos de Venus y seis del propio Mercurio, usados para ajustar su trayectoria y su velocidad.

Los científicos buscan respuestas sobre el planeta más pequeño

Aunque Mercurio es uno de los planetas rocosos del sistema solar, todavía plantea muchas preguntas. Una de las principales es por qué tiene una densidad tan alta para su tamaño, lo que sugiere que en su interior hay características que aún no se comprenden del todo.

La misión también estudiará el campo magnético del planeta y su magnetosfera, es decir, la región en la que ese campo desvía parte de las partículas que llegan desde el Sol. Además, analizará la exosfera, una capa de gases muy tenue que rodea a Mercurio.

Otro objetivo es observar los cráteres de las zonas polares para comprobar si contienen hielo. Los equipos científicos también intentarán determinar si el planeta sigue teniendo actividad interna o si hoy se comporta como un cuerpo geológicamente más apagado.

Si la secuencia prevista se cumple, la fase científica de BepiColombo comenzará en abril de 2027. Recién entonces los dos orbitadores podrán empezar a enviar datos de forma regular sobre uno de los mundos menos explorados del sistema solar.

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