La Costanera Norte se redefine con dos espacios que llevan la cocina asiática y peruana a otro nivel

Nuevos referentes de comida asiática y cocina nikkei en uno de los polos gastronómicos más visitados (Fabric Group)

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La Costanera Norte se transformó en uno de los polos gastronómicos más visitados de la ciudad de Buenos Aires. La oferta, en crecimiento constante, suma propuestas que combinan buena comida, entretenimiento y una vista privilegiada al río.

Entre las novedades del sector, Fabric Dragón Blanco y Tigre Morado Costanera se destacan por su concepto compartido y su ubicación estratégica en Av. Costanera Rafael Obligado 185.

Fabric Dragón Blanco y Tigre Morado Costanera marcan el pulso de la gastronomía y el entretenimiento en Buenos Aires (Fabric Group)

Un edificio que mira al río

La arquitectura llama la atención de inmediato. El frente de madera clara, con líneas curvas, remite al movimiento del agua.

Esta estética acompaña la llegada de estos dos restaurantes de alta gama, que comparten una entrada principal y una recepción con bar de bienvenida. El espacio permite iniciar la experiencia con un trago y música antes de pasar al salón.

Una vez adentro, el visitante elige: a la izquierda, el universo asiático de Fabric Dragón Blanco; a la derecha, la reinterpretación de la cocina peruana de Tigre Morado Costanera. Ambos lugares ofrecen capacidad para grandes grupos, con 180 y 200 cubiertos respectivamente, y funcionan como escenario para reuniones y celebraciones.

Sabores de Asia y nikkei

Fabric Dragón Blanco propone un recorrido por la gastronomía asiática, en especial el sushi, con varias creaciones propias entre los rolls. Platos como el Pistacchio Nikkei y el Spicy Tuna aparecen como opciones para compartir.

El menú lleva la firma del chef ejecutivo Fabián Masuda, encargado de supervisar la técnica japonesa en cada preparación.

El espacio también suma una propuesta de asian steak house. El fuego y las técnicas nikkei se combinan en alternativas como el Wagyu Ishiyaki, el Gyudon estilo japonés o el Ojo con Hueso, que apelan tanto a quienes buscan carne como a los fanáticos del sushi.

El sushi y las carnes al estilo asiático son protagonistas en Fabric Dragón Blanco (Fabric Group)

Perú con mirada actual

En el otro extremo, Tigre Morado Costanera explora la diversidad de la cocina peruana. La carta reúne ingredientes y técnicas de la selva, la sierra y el mar, y los reinventa para el público local.

Los cebiches, tiraditos y anticuchos se combinan con versiones originales del Ají de Gallina y el Lomito Salteado. La trucha patagónica y las tortillas de mar aportan una sutil influencia nikkei, que se hace presente en varios platos. La variedad de sabores busca sorprender tanto a quienes conocen la gastronomía peruana como a los que llegan por primera vez.

Experiencia nocturna y entretenimiento

El plan no se agota en la comida. Tanto Fabric Dragón Blanco como Tigre Morado Costanera suman una agenda de actividades nocturnas. Las noches de vinilo y DJ en vivo, junto con una carta de coctelería que varía según la temporada, completan la propuesta.

La recepción con bar y la ambientación musical invitan a extender la velada más allá de la mesa. Esto convierte a ambos locales en un punto de encuentro para el público que busca una experiencia integral en la noche porteña.

La coctelería de autor y la ambientación musical convierten la Costanera Norte en un referente de la salida nocturna Buenos Aires (Fabric Group)

Características principales

Entre los aspectos más destacados de estos espacios en la Costanera se encuentran:

Capacidad para grandes celebraciones, como bodas o eventos corporativos.

Carta variada que combina cocina asiática, nikkei y peruana.

Ubicación privilegiada frente al río.

Propuestas de entretenimiento y coctelería nocturna.

Ambientación moderna y diseño arquitectónico distintivo.

Un destino que renueva la Costanera

La Costanera Norte dejó de ser solo una opción para caminatas de fin de semana. Hoy, la zona suma restaurantes de alta categoría y propuestas que combinan gastronomía y entretenimiento. Fabric Dragón Blanco y Tigre Morado Costanera forman parte de esta renovación, con propuestas que marcan tendencia entre locales y visitantes.

Ambos espacios invitan a descubrir nuevas experiencias culinarias y a disfrutar de la noche porteña en un ambiente elegante, con el río de fondo y una agenda que va más allá de la mesa.

Para más información sobre ambas propuestas se puede visitar Fabric Group y Tigre Morado Costanera.