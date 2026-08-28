21K de Buenos Aires: el recorrido que llevó el running del esfuerzo a la celebración

Desde la largada hasta la meta, Michelob ULTRA preparó una experiencia única que demuestra que lo mejor llega después del esfuerzo: el 'After Run'.

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Correr una carrera de 21 kilómetros implica mucho más que completar una distancia. El entrenamiento, la constancia y la motivación forman parte de una experiencia que también encuentra espacios para el encuentro, la celebración y el disfrute una vez que termina el recorrido.

En ese contexto, el running incorporó una dimensión social que gana presencia entre los aficionados a la actividad. El momento posterior a la competencia se transforma en una oportunidad para compartir con amigos, recuperar energías y celebrar el objetivo alcanzado.

Durante los 21K de Buenos Aires, Michelob ULTRA acompañó a los corredores con una propuesta pensada para conectar el desafío deportivo con el momento posterior a la llegada. La marca desplegó distintas acciones a lo largo del circuito y tuvo como eje central el Kilómetro ULTRA, su propuesta de after run.

La bandera ubicada en el KM 4 invitó a los corredores a pensar en el After Run durante la competencia (Michelob Ultra)

Un mensaje para pensar más allá del reloj

Desde los primeros kilómetros, la iniciativa buscó instalar una idea vinculada con la experiencia de correr. En el KM 4, frente a la Facultad de Derecho, una bandera de grandes dimensiones invitó a los participantes a cambiar el foco y anticipar el momento de encuentro que esperaba después de la competencia.

La frase “No pienses en el reloj. Pensá en el After Run” funcionó como uno de los principales recursos visuales de la activación. El mensaje puso en primer plano una mirada que combina el esfuerzo propio de la carrera con la posibilidad de disfrutar una vez cumplida la meta.

Más adelante, en el KM 20, la marca volvió a estar presente con cartelería destinada a acompañar a los corredores durante el último tramo. Los mensajes apelaron al esfuerzo realizado y a la recompensa que llegaría pocos minutos después de completar el circuito.

Tomate del Rosedal fue el escenario elegido para el after run y la celebración entre corredores (Juan Novelli)

De esta manera, el tramo final de la competencia adquirió un componente adicional. Frases como “Corré por la medalla. Quedate por la cerveza” buscaron acompañar el esfuerzo de los participantes con un tono cercano y asociado al espíritu de la jornada.

Del arco de llegada al momento de celebración

Luego de completar los 21 kilómetros, la propuesta continuó en la Plaza República Ecuador, donde Michelob ULTRA instaló un espacio de encuentro junto al Trofeo de la marca. Allí, los corredores pudieron tomarse una fotografía con una réplica del trofeo que levantaron figuras del fútbol como Lionel Messi y Julián Álvarez.

Además, la experiencia permitió guardar un recuerdo personalizado de la competencia. La foto incorporó la marca personal o el tiempo registrado, vinculando el objeto con el desafío individual que cada participante había completado.

Los corredores pudieron fotografiarse junto al Superior Player Trophy de Michelob ULTRA y llevarse un recuerdo de la jornada (Juan Novelli)

Así, la llegada no representó únicamente el cierre de la carrera. El espacio permitió transformar el resultado deportivo en una experiencia para compartir, fotografiar y recordar.

El after run como parte de la experiencia

Finalmente, el recorrido desembocó en el Kilómetro ULTRA, desarrollado en Tomate del Rosedal. Allí, los corredores encontraron un espacio pensado para continuar la jornada con cerveza, música y encuentros entre amigos después del esfuerzo físico.

El Kilómetro ULTRA recibió a los participantes después de completar el recorrido de 21 kilómetros (Juan Novelli)

La propuesta también incluyó la posibilidad de llevarse una lata personalizada, con el nombre de cada participante y su tiempo en la carrera. El recurso convirtió el producto en un recuerdo asociado a la experiencia vivida durante los 21K.

Con el Kilómetro ULTRA como cierre, la propuesta mostró que una competencia también puede extenderse más allá de la llegada. Este recorrido propuesto por la marca acompañó el esfuerzo de los corredores y puso el foco en ese momento en el que la meta deja de ser un punto final para convertirse en el comienzo de una celebración compartida.