Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan como brujas: los 4 libros que explican por qué la maldición de los Owens aún no termina

La novela Magia práctica de Alice Hoffman, publicada en 1995, volvió al centro de la conversación cultural por el estreno previsto de Practical Magic 2

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Antes de que Sandra Bullock y Nicole Kidman se pusieran corsés y prepararan pociones de amor en la pantalla grande, la familia Owens ya tenía miles de lectores cautivos.

La novela Magia práctica, publicada en 1995 por la escritora estadounidense Alice Hoffman, llegó a las librerías tres años antes de que el director Griffin Dunne la llevara al cine, y era en realidad el undécimo libro de una autora que ya llevaba casi dos décadas publicando ficción.

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Con el estreno de Practical Magic 2 previsto para el 11 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, con Bullock y Kidman de regreso en sus roles originales, la serie de cuatro novelas que dio origen a todo vuelve a estar en el centro de la conversación.

La saga de la familia Owens se expandió en cuatro novelas durante más de dos décadas y reavivó el interés por el universo de Magia práctica - (Warner Bros.)

La historia de la familia Owens tiene sus raíces en el siglo XVII, en un pueblo rural de Inglaterra, donde nace Maria Owens, la matriarca de un linaje marcado por la magia y la desgracia amorosa. Abandonada de bebé, es criada por Hannah Owens, quien le transmite los secretos de los llamados “Actos Sin Nombre” junto con una advertencia que definirá generaciones: ama solo a quienes te aman. Maria no la escucha.

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Cuando el hombre que quiere la abandona, lo sigue hasta Salem, Massachusetts, y allí, en un intento desesperado por recuperarlo, desata la maldición que pesará sobre todas las mujeres de su familia: los hombres que amen morirán. Esa historia de origen es el núcleo de Lecciones de magia (2020), la primera de las dos precuelas de la serie y el punto de entrada más recomendado para quienes se acercan por primera vez al universo de Hoffman.

Lecciones de magia sitúa el origen de la maldición de la familia Owens en Maria Owens, quien la desata en Salem, Massachusetts, en el siglo XVII -REUTERS/Dylan Martinez

La novela original, Magia práctica, se centra en las hermanas Sally y Gillian Owens, quienes tras la muerte de sus padres, van a vivir con sus tías Franny y Jet en un pueblo de Massachusetts. Desde niñas cargan con el estigma de ser las raras del lugar, las señaladas como brujas, las que reciben burlas y rumores mientras sus tías preparan brebajes de amor rodeadas de gatos negros.

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Cada una encuentra su propia forma de escapar de ese peso: Sally se casa y construye una vida ordinaria lejos de la magia; Gillian huye a California en busca de libertad. La maldición las reúne años después, cuando el marido de Sally muere de forma repentina y Gillian aparece en su puerta con el cadáver de su novio en el auto.

Juntas deben enfrentar lo que siempre quisieron ignorar: que hay lazos que no se cortan y que la magia siempre encuentra el camino de regreso.

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Magia práctica sigue a las hermanas Sally y Gillian Owens, marcadas por el estigma de la brujería y reunidas por la muerte y la maldición familiar

La segunda precuela, Las reglas de la magia (2017), retrocede varias décadas para contar la infancia de las propias tías. Ambientada en la Nueva York de los años 60, sigue a Susanna Owens, madre de Franny, Jet y su hermano Vincent, quien conoce perfectamente el peso del linaje familiar y construye un sistema de reglas para proteger a sus hijos de él.

La más importante de todas: no enamorarse jamás. Pero cuando los tres hermanos visitan a una tía en el pueblo de Massachusetts y descubren la verdad sobre sus orígenes, cada uno emprende su propio camino para intentar escapar —o al menos retrasar— un destino que parece inevitable. Hoffman publicó esta novela más de 20 años después de la original, una brecha que convirtió su aparición en un acontecimiento para los lectores de la primera entrega.

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El libro de la magia práctica reúne a tres generaciones de la familia Owens en un viaje entre Massachusetts, París, Londres e Inglaterra para romper la maldición

El cierre de la saga llegó con El libro de la magia práctica (2021), la única secuela propiamente dicha de la serie. Ambientada en el presente, años después de los eventos de la novela de 1995, reúne por primera vez a tres generaciones de la familia Owens. El disparador es una señal que la tía Jet reconoce con certeza: el sonido del escarabajo del reloj de la muerte, que anuncia que le quedan apenas siete días de vida.

En ese tiempo, Jet, su sobrina Sally, la hija de esta, Kylie, el hermano desaparecido Vincent y el resto de la familia emprenden un viaje desde Massachusetts hasta París, Londres y el pueblo inglés donde todo comenzó, con la esperanza de romper la maldición antes de que sea demasiado tarde. Lo que descubren en el camino es lo que Maria Owens aprendió siglos atrás: que el amor es lo más poderoso que existe, y también lo más peligroso.

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Alice Hoffman construyó el universo de Magia práctica dentro de una carrera de más de 40 libros publicados a lo largo de cuatro décadas -REUTERS/Caroline Brehman

Detrás de los cuatro libros está una autora con más de 40 títulos publicados a lo largo de una carrera que supera las cuatro décadas. Hoffman publicó su primer relato corto a los 21 años, mientras estudiaba en Stanford, y su primera novela, Propiedad de, en 1977. Vive cerca de Boston, la misma región donde transcurre buena parte del universo que creó.

La película de 1998, con Bullock y Kidman en los roles de Sally y Gillian, y Stockard Channing y Dianne Wiest como las tías, recibió críticas tibias en su estreno, pero fue ganando audiencia con los años hasta convertirse en un clásico de culto.

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'Practical Magic': Sandra Bullock y Nicole Kidman (Créditos: Warner Bros)

La secuela cinematográfica, con guion coescrito por Akiva Goldsman y Georgia Pritchett y dirección de Susanne Bier —conocida por Bird Box—, se basa en El libro de la magia práctica y se centra en la generación más joven. Al elenco original se suman Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Solly McLeod y Lee Pace como una figura misteriosa que altera la calma del pueblo de Nueva Inglaterra. Para la producción se reconstruyó la casa original del filme, según informó PEOPLE.