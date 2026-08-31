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Día Nacional del Helado Artesanal: las claves de un sector que busca crecer de cara al próximo verano

Cada 31 de agosto, AFADHYA celebra una tradición gastronómica que forma parte de los hábitos de los argentinos, con un promedio de 7.3 kilos por persona al año

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La Noche de las Heladerías volverá a reunir al público con propuestas especiales en distintos establecimientos del país (AFADHYA)
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El helado artesanal forma parte de la identidad gastronómica argentina y mantiene una presencia que atraviesa las distintas estaciones del año. Su elaboración combina tradición, materias primas provenientes de diferentes regiones y un saber especializado que se transmite de generación en generación.

Desde 2025 se instaló en el calendario local el 31 de agosto como el Día Nacional del Helado Artesanal, una fecha impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) para homenajear a una actividad con una extensa trayectoria. La jornada también busca destacar la calidad de las elaboraciones y el trabajo de los profesionales del sector.

La elección de esta fecha está vinculada con un acontecimiento fundamental para la asociación. El 31 de agosto de 1972 se firmó el acta fundacional de AFADHYA, entidad que actualmente representa a cientos de socios y a heladerías artesanales de todo el país.

Una jornada para celebrar una tradición argentina

El Día Nacional del Helado Artesanal llega este año en un contexto de crecimiento para la actividad. Argentina se encuentra entre los países con mayor desarrollo en elaboración, formación de profesionales y consumo de este alimento.

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Comisión Directiva de AFADHYA en la Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal (AFADHYA)

Según las últimas investigaciones de mercado citadas por AFADHYA, el consumo promedio anual alcanza los 7.3 kilos per cápita, con picos de 10 kilos durante la temporada alta. Además, nueve de cada diez argentinos consumen helado artesanal en cualquier estación.

A su vez, el 60% de los consumidores lo considera un emblema gastronómico nacional, al nivel del asado y el vino. Estos datos reflejan la presencia que mantiene el producto dentro de los hábitos alimentarios y las costumbres locales.

“El helado artesanal argentino atraviesa un gran momento de reconocimiento a nivel nacional e internacional. Detrás de este posicionamiento hay una tradición profundamente arraigada en nuestra identidad cultural, la calidad de nuestras materias primas y un saber hacer que se profesionaliza y se proyecta cada vez más”, expresó Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA.

Asimismo, destacó el rol de los maestros y maestras del helado, junto con la importancia de formar nuevos profesionales, capacitar equipos de trabajo y continuar con la transmisión de conocimientos vinculados a esta elaboración.

“Este un año en el que las pymes vienen trabajando mucho para salir adelante, y creemos que se viene una época muy buena. Para nosotros, el comienzo de la primavera y el verano es nuestra mejor temporada. Y si bien, este invierno el Mundial nos favoreció, las bajas temperaturas hacen que el sector, y la economía del Helado Artesanal, se contraigan un poco. Aun así, creemos que va a venir una muy buena temporada, y como cámara seguimos trabajando para generar iniciativas para el socio en todo el país”, agregó Maccarrone

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Nueva cohorte de egresados de la Diplomatura Latinoamericana en Elaboración de Helados Artesanales, dictada por AFADHYA y la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la UNC (AFADHYA)

Sabores que reflejan las economías regionales

La celebración también permite observar el vínculo entre el helado artesanal y distintas zonas productivas del país. El dulce de leche, sabor más elegido por los argentinos, se elabora con leche proveniente de la cuenca lechera de la región pampeana.

El pistacho, por su parte, incorpora la impronta de San Juan, provincia que concentra cerca del 90% de la superficie cultivada de este fruto seco en Argentina. El limón tiene una relación directa con Tucumán, principal productora nacional del cítrico y Capital Internacional del Limón.

Los frutos rojos llegan desde la Patagonia, especialmente de la Comarca Andina, una de las principales zonas del país para la producción de frutas finas. Los sorbetes también utilizan frutas de estación provenientes de estas economías regionales.

En cuanto a los gustos del público, el ranking elaborado por AFADHYA ubica al dulce de leche granizado en el primer lugar. Le siguen chocolate con almendras, frutilla a la crema, pistacho, sambayón, banana split, dulce de leche, súper dulce de leche, limón y americana.

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El encuentro buscará destacar la calidad y tradición detrás de cada elaboración artesanal (AFADHYA)

Un festejo que continuará en noviembre

El calendario del sector tendrá además otras propuestas durante el año. Entre ellas se encuentra la 42° Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará del 16 al 22 de noviembre.

En ese marco, también tendrá lugar la 10° Noche de las Heladerías, prevista para el miércoles 18 de noviembre. La iniciativa volverá con degustaciones, promociones y acciones solidarias en establecimientos de todo el país.

Por su parte, la formación profesional constituye otro de los ejes de trabajo de AFADHYA. La Diplomatura en Elaboración de Helados Artesanales, dictada junto a la Universidad Nacional del Comahue, ya cuenta con más de 300 egresados. En 2025 se inauguró la Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, un espacio especializado orientado a impulsar la excelencia técnica y promover la evolución de la actividad en Latinoamérica.

De esta manera, el 31 de agosto representa una oportunidad para reconocer una tradición gastronómica con más de cinco décadas de historia institucional.

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