Centroamérica autoriza a fabricantes y distribuidores colocar etiquetas complementarias en alimentos preenvasados

Una variedad de productos alimenticios envasados se exhibe sobre una mesa frente a un mapa de Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los países de Centroamérica acordaron permitir que el fabricante, el importador o el distribuidor coloquen la etiqueta complementaria de los alimentos previamente envasados, una modificación que busca unificar criterios comerciales y de control en la región. La disposición forma parte de la Resolución N.° 499-2026 del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco) y entrará en vigor el 26 de febrero de 2027, con una excepción para Panamá.

La decisión actualiza el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) sobre el etiquetado general de los alimentos previamente envasados. El cambio establece de forma expresa que la etiqueta adicional puede ser adherida por cualquiera de los tres eslabones de la cadena: quien fabrica, quien importa o quien distribuye el producto.

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Hasta ahora, la identificación de quién podía incorporar esa información complementaria no figuraba con esa precisión en el texto regulatorio. La modificación brinda un marco común para productos que circulan entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El acuerdo busca evitar diferencias regulatorias en el comercio regional

La principal implicación del acuerdo es que los operadores del comercio alimentario tendrán una regla regional sobre la colocación de etiquetas adicionales. Esa etiqueta puede resultar necesaria cuando un producto importado requiere adecuar su información al mercado de destino, por ejemplo, para incorporar datos exigidos por la normativa local o traducir información relevante para el consumidor.

Diversas cajas de cartón con alimentos envasados permanecen apiladas en un almacén de exportación en Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto no modifica el contenido técnico que deben cumplir las etiquetas ni elimina las obligaciones sobre información alimentaria. Lo que cambia es la identificación de los actores autorizados para incorporar la etiqueta complementaria. Fabricantes, importadores y distribuidores podrán asumir esa tarea, siempre dentro de las exigencias del RTCA.

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La medida puede tener efectos en la logística de empresas que importan productos desde fuera de la región o los trasladan entre los países miembros. En lugar de concentrar el etiquetado adicional en un solo participante de la cadena, el reglamento habilita que la colocación se realice en una etapa posterior, incluso antes de la distribución o venta.

La resolución fue adoptada el 26 de junio de 2026 en Ciudad de Guatemala y se publicó en el Diario Oficial de El Salvador el 17 de agosto de 2026. El documento fue suscrito por representantes de los ministerios y entidades de comercio de los seis Estados parte.

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Panamá aplicará la medida cuando apruebe un acto administrativo propio

Diversos productos alimenticios empaquetados ilustran el mercado de importación de alimentos procesados en los países de Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque Panamá figura entre los países firmantes, la resolución prevé una entrada en vigor diferenciada. El acuerdo señala que la norma no tendrá vigencia en Panamá hasta que el Consejo apruebe el acto administrativo correspondiente.

La salvedad implica que la aplicación regional no será completamente simultánea. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua deberán poner en vigor la modificación el 26 de febrero de 2027, mientras que Panamá dependerá de una aprobación posterior del Comieco.

El mecanismo refleja el funcionamiento de la integración económica centroamericana, donde las decisiones comunes requieren procesos nacionales de publicación y, en algunos casos, instrumentos adicionales para que surtan efecto en cada país.

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El reglamento fija cómo se debe controlar el contenido de los envases

Un almacén en Centroamérica alberga cajas de cartón con granos, conservas y aceite preparados para su exportación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modificación se incorpora a un reglamento que establece reglas para verificar que los alimentos preempacados contengan la cantidad declarada en sus etiquetas. El RTCA regula productos medidos por masa, volumen, longitud, área o número de unidades.

El sistema parte de una cantidad nominal, identificada como Qn, que corresponde a lo anunciado en el envase. A partir de muestras tomadas de un lote, las autoridades o responsables del control deben comprobar si el promedio de contenido se ajusta a esa declaración y si existen unidades con una cantidad menor a la permitida. Un lote puede ser rechazado por el promedio de llenado, por el porcentaje de unidades con déficit o por la presencia de envases con una insuficiencia mayor a la tolerada.

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