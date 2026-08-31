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Así funciona el centro de monitoreo permanente que protege las instalaciones energéticas de la Argentina

Con 19 puestos operativos, más de 6.500 cámaras integradas en una única plataforma y un sistema de drones autónomos, la sala constituye el núcleo de comando y control de las operaciones de la compañía

Un recorrido por el nuevo Real Time Intelligence Center Security (RTIC) de YPF.
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El avance de la digitalización cambia el modo en que las grandes compañías energéticas gestionan su seguridad operativa. La incorporación de inteligencia artificial, videoanalítica y monitoreo aéreo permite pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, con capacidad de detectar incidentes antes de que escalen. En ese camino, YPF dio un paso concreto: la inauguración de la Sala RTIC Security, su nuevo centro de comando y control de seguridad corporativa.

Ubicado en la Torre YPF de Buenos Aires, fue inaugurado el 21 de agosto de 2026. Desde allí se monitorean, analizan y gestionan incidentes en más de 520 activos de la compañía: refinerías, terminales, estaciones de servicio y otros puntos estratégicos para la operación del negocio. La sala trabaja de forma ininterrumpida, las 24 horas del día los 365 días del año, con 19 puestos operativos activos de manera simultánea.

De la reacción a la prevención: un cambio de paradigma

Hasta ahora, el modelo de seguridad de YPF operaba de manera predominantemente reactiva. La nueva Sala RTIC Security invierte esa lógica: el foco está puesto en la detección temprana de vulnerabilidades y en la coordinación directa con las unidades de negocio para anticipar problemas antes de que se materialicen.

Inhouse YPF RTIC SECURITY
La videoanalítica e inteligencia artificial permiten detectar incidentes en tiempo real en un parque de más de 6.500 cámaras distribuidas en instalaciones críticas de todo el país (YPF)

“Trabajábamos de una manera reactiva; hoy estamos en una manera más preventiva, trabajando en conjunto con las unidades de negocio y detectando las posibles vulnerabilidades o problemas, con un trabajo en conjunto para buscar una solución”, describió Federico Valdez, gerente de Seguridad YPF

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, también se refirió al alcance de la iniciativa durante la inauguración: “Esta nueva Sala RTIC Security nos permite anticiparnos, tomar mejores decisiones y proteger nuestros activos con los más altos estándares, acompañando los desafíos de una operación cada vez más eficiente y segura”.

La jerarquía de prioridades que guía el centro quedó definida con precisión por Martín Bianchi, Gerente Sala RTIC Security, otro de los voceros de la sala: “La función principal es principalmente cuidar a las personas, a los activos y a las operaciones, en ese orden”

Más de 6.500 cámaras integradas en una única plataforma

Uno de los pilares tecnológicos de la Sala RTIC Security es la integración de todas estas cámaras en una única plataforma corporativa de videovigilancia. La centralización de ese parque en un solo sistema permite unificar la información para la gestión de eventos de seguridad, mejorar la trazabilidad de los incidentes y optimizar los tiempos de respuesta.

Inhouse YPF RTIC SECURITY
Cinco de los 11 drones operativos del sistema cuentan con capacidad de despliegue autónomo desde estaciones fijas ubicadas en activos prioritarios de la compañía (YPF)

Con ese volumen de cámaras activas, el seguimiento manual resultaría inviable. Por eso, la sala incorpora videoanalítica e inteligencia artificial para la detección automática de novedades y situaciones de riesgo en tiempo real. Federico Valdez lo explicó con claridad: “La videoanalítica y la inteligencia artificial nos permiten detectar novedades, cosa que sería imposible a través del equipo de monitoristas que tenemos con el gran parque de cámaras que disponemos”

Bianchi agregó que la integración de todos los sistemas en una misma plataforma es lo que hace posible la eficiencia operativa: “Las más de 6.500 cámaras y los drones están todos integrados en una única plataforma. Eso nos permite agilizar las operaciones reduciendo los tiempos de respuesta”.

Drones operativos y vuelos autónomos desde activos críticos

Como parte de la misma transformación, YPF incorporó un sistema de monitoreo aéreo remoto compuesto por 11 drones operativos. Cinco de ellos cuentan con capacidad de despliegue autónomo desde estaciones fijas ubicadas en activos prioritarios, lo que permite una respuesta aérea rápida sin necesidad de trasladar equipos al lugar del incidente. El 100% de las operaciones aéreas se gestiona de forma remota desde la Sala RTIC Security por pilotos certificados.

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La sala opera de forma ininterrumpida las 24 horas del día con 19 puestos operativos y cobertura sobre más de 520 instalaciones críticas en todo el país (YPF)

El sistema amplía la cobertura de vigilancia hacia zonas de difícil acceso y complementa el trabajo de las cámaras fijas y del personal en terreno. Según Valdez la incorporación de drones forma parte de un proceso de evolución constante: “Estamos instalando sistemas de drones, plataformas de gestión, lo cual nos permite estar en un tiempo muy acotado atendiendo el posible incidente”.

Un proceso de modernización que va más allá de la sala

La apertura de la Sala RTIC Security se enmarca en el plan estratégico “cuatro por cuatro” de Marín, orientado a posicionar a YPF como referente en eficiencia operativa y seguridad dentro de la industria energética. El proyecto de modernización, sin embargo, no se limita al nuevo centro de comando.

Por su parte, Valdez detalló que la compañía lleva adelante un proceso de revamping integral en sus instalaciones: “Más allá de la sala en sí, estamos haciendo todo un proceso de revamping en las instalaciones donde estamos actualizando el sistema de cercos perimetrales, de controles de accesos, de cámaras, cámaras térmicas, sistema de iluminación, cosa que nos permita prevenir y evitar cualquier tipo de incidentes.”

El objetivo es construir una infraestructura de seguridad preventiva de punta a punta, donde cada componente —desde el cerco perimetral hasta el dron autónomo— opere de forma coordinada con el centro de comando.

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