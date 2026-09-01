Honduras

Director de la Policía Nacional pide al Congreso de Honduras reformar leyes para enfrentar nuevas formas del crimen

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, planteó la necesidad de actualizar el marco legal hondureño para fortalecer la respuesta del Estado frente a una criminalidad

Dos policías hondureños de uniforme azul escoltan a una mujer esposada hacia una camioneta policial con luces encendidas en una carretera rural oscura. Un camión amarillo está cerca.
La cúpula de Seguridad expone ante los diputados la violencia y las necesidades de la Policía Nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, llamó al Congreso Nacional a promover reformas al marco jurídico hondureño para que el Estado responda con mayor eficacia a las nuevas dinámicas del crimen organizado.

El planteamiento será expuesto durante su comparecencia ante la Junta Directiva y la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo, donde también participará el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez. Las autoridades presentarán información sobre el comportamiento de la violencia en el país.

Oseguera Mass sostuvo que la evolución de las estructuras criminales representa un desafío que requiere respuestas que trasciendan las herramientas disponibles actualmente. A su criterio, las organizaciones delictivas han ampliado sus vínculos y operaciones hacia diferentes territorios, por lo que las instituciones hondureñas necesitan contar con instrumentos legales acordes con esa realidad.

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El jefe policial consideró que una de las áreas que requiere atención es el sistema penal, debido a que las modificaciones legales deben acompañar los esfuerzos realizados por las instituciones encargadas de la seguridad.

“Si la cuestión penal no revoluciona, entonces tenemos una debilidad ante esa capacidad estatal de enfrentar la delincuencia”, advirtió.

Para el director policial, no se trata únicamente de incrementar la capacidad operativa de la Policía Nacional, sino de garantizar que exista una coordinación efectiva entre las instituciones responsables de la seguridad, la investigación criminal y la administración de justicia.

Limitaciones y capacidades

El funcionario explicó además que la Policía Nacional comenzó la actual administración enfrentando diversas dificultades en materia de logística, tecnología y recurso humano. A estas limitaciones se sumaron deudas y obligaciones heredadas, que representaban un desafío adicional para el funcionamiento de la institución.

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La estrategia contempla una mayor coordinación entre instituciones de seguridad y justicia. (FOTO: Proceso Hn)
La estrategia contempla una mayor coordinación entre instituciones de seguridad y justicia. (FOTO: Proceso Hn)

Oseguera aseguró que las capacidades policiales han experimentado un proceso de fortalecimiento progresivo durante la actual administración. Entre los aspectos que destacó se encuentra la incorporación y mejora de herramientas tecnológicas destinadas a respaldar las labores de prevención, investigación y combate al delito.

El componente tecnológico, según el director policial, constituye una de las áreas que ha recibido respaldo y que puede contribuir a mejorar la capacidad de las autoridades para responder ante estructuras criminales cada vez más sofisticadas.

La evolución del crimen organizado es uno de los argumentos utilizados por Oseguera Mass para respaldar la necesidad de modificar determinadas disposiciones legales. El funcionario señaló que las organizaciones criminales ya no actúan exclusivamente dentro de los límites de una comunidad o territorio determinado, sino que pueden mantener conexiones con estructuras y economías ubicadas en diferentes países.

Esta transformación plantea nuevos desafíos para las instituciones hondureñas, que deben investigar delitos cuyas operaciones pueden involucrar diferentes jurisdicciones, mecanismos financieros y redes de colaboración fuera del territorio nacional.

La nueva flota está integrada por 60 radiopatrullas destinadas a fortalecer las operaciones de seguridad. (Foto: Policia Militar de Honduras)
La nueva flota está integrada por 60 radiopatrullas destinadas a fortalecer las operaciones de seguridad. (Foto: Policia Militar de Honduras)

La exposición ante el Congreso

Frente a este escenario, el director de la Policía Nacional consideró que las herramientas jurídicas también deben evolucionar para acompañar la transformación de las estructuras criminales.

“Necesitamos algunas reformas para fortalecer el Estado como tal”, afirmó Oseguera Mass, quien manifestó su expectativa de que el planteamiento encuentre respaldo entre los diputados del Congreso Nacional.

La comparecencia ante el Poder Legislativo permitirá además exponer las condiciones en las que actualmente operan las instituciones de seguridad y los requerimientos que consideran necesarios para mejorar su respuesta.

Durante su comparecencia, las autoridades de seguridad tendrán la oportunidad de explicar ante los diputados los avances alcanzados, las dificultades pendientes y las medidas que consideran necesarias para fortalecer la lucha contra el crimen.

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