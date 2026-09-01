Iván de Pineda se suma como embajador de una propuesta que busca transformar la experiencia de viajar

Iván de Pineda fue presentado como nuevo embajador de la compañía en Argentina (Infobae Argentina)

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Viajar representa mucho más que trasladarse de un destino a otro. Cada recorrido permite descubrir culturas, conocer nuevas ciudades y acceder a experiencias que requieren confianza, tranquilidad y respaldo para disfrutar plenamente.

En los últimos años, las expectativas de los viajeros también cambiaron. La tecnología, la rapidez en la atención y las soluciones personalizadas adquirieron un papel central para una audiencia que busca mayor libertad al momento de recorrer el mundo.

En este escenario, Universal Assistance presentó a Iván de Pineda como su nuevo embajador de marca en la Argentina, a partir de una alianza que busca fortalecer el vínculo de la compañía con los viajeros y acompañar una nueva manera de vivir cada experiencia.

Una alianza ligada al universo viajero

La elección de Iván de Pineda responde a la relación que mantiene con el mundo de los viajes y a los valores que representa. Su curiosidad por diferentes destinos, el interés por otras culturas y su capacidad para conectar con distintas generaciones forman parte de los atributos que impulsaron el acuerdo.

Además, su trayectoria permite acercar el mensaje de la compañía a una audiencia que prioriza las experiencias y busca soluciones que aporten tranquilidad. La propuesta apunta a que cada persona pueda concentrarse en descubrir y disfrutar, con la certeza de contar con asistencia ante cualquier imprevisto.

“Más que una campaña, esta alianza representa la reafirmación de un compromiso que venimos construyendo desde hace años. Queríamos una figura que transmitiera confianza, cercanía y una genuina pasión por los viajes. Iván representa esos valores y nos ayudará a seguir fortaleciendo el vínculo con los viajeros argentinos”, comentó Diego Baron, CMO & Digital de Universal Assistance.

La incorporación del nuevo embajador forma parte de una estrategia desarrollada bajo el concepto creativo “Te cuesta cero”. La campaña plantea que disponer del respaldo adecuado permite dejar las preocupaciones en un segundo plano y dedicar mayor atención a todo lo que ofrece un viaje.

Iván de Pineda suma una nueva alianza a su trayectoria, con una iniciativa vinculada a su pasión por recorrer el mundo (Universal Assistance)

Tecnología para una experiencia más simple

Por otra parte, los hábitos de los viajeros evolucionaron junto con las herramientas digitales. Hoy existe una mayor demanda de servicios ágiles, simples y accesibles, capaces de responder a diferentes necesidades durante un recorrido.

En este contexto, la tecnología ocupa un lugar relevante dentro de la asistencia al viajero. Las nuevas herramientas permiten agilizar procesos y facilitar el acceso a soluciones, mientras la atención humana mantiene un rol fundamental frente a situaciones que requieren acompañamiento.

Asimismo, Universal Assistance busca responder a un público que organiza sus viajes con más información y expectativas específicas. El objetivo consiste en brindar respaldo antes, durante y después de cada experiencia, con propuestas adaptadas a las nuevas formas de recorrer el mundo.

Ya sea para conocer un destino, asistir a un evento cultural, disfrutar de una experiencia gastronómica o cumplir un sueño personal, cada viaje puede presentar situaciones inesperadas. Frente a esos escenarios, contar con asistencia especializada aporta una herramienta adicional para viajar con mayor tranquilidad.

Una campaña con presencia nacional

La alianza con Iván de Pineda tendrá presencia en distintos canales de comunicación. La campaña llegará a televisión, medios digitales, redes sociales y vía pública, además de incluir acciones especiales.

De esta manera, Universal Assistance busca ampliar el alcance de su propuesta y acercar el concepto “Te cuesta cero” a diferentes públicos. La participación del nuevo embajador permitirá transmitir ese mensaje desde una figura estrechamente vinculada con el universo de los viajes.

A su vez, esta incorporación abre una nueva etapa para la compañía en Argentina. La elección de una personalidad reconocida por su trayectoria y su vínculo con diferentes destinos acompaña una estrategia centrada en la cercanía, la innovación y el respaldo.

En definitiva, la llegada de Iván de Pineda como embajador de Universal Assistance refleja una propuesta que combina viajes, tecnología y tranquilidad. Con el concepto “Te cuesta cero” como eje, la compañía busca que cada aventura tenga como protagonista el descubrimiento, con la seguridad de contar con un servicio de asistencia cuando sea necesario.