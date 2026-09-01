In House

Iván de Pineda se suma como embajador de una propuesta que busca transformar la experiencia de viajar

Con esta incorporación, Universal Assistance apuesta por una figura reconocida para transmitir los valores de cercanía, seguridad e innovación asociados a sus servicios

Retrato de un hombre de mediana edad con cabello castaño y barba corta, vistiendo un suéter azul claro sobre una camisa blanca, mirando directamente a la cámara
Iván de Pineda fue presentado como nuevo embajador de la compañía en Argentina (Infobae Argentina)
Guardar

Viajar representa mucho más que trasladarse de un destino a otro. Cada recorrido permite descubrir culturas, conocer nuevas ciudades y acceder a experiencias que requieren confianza, tranquilidad y respaldo para disfrutar plenamente.

En los últimos años, las expectativas de los viajeros también cambiaron. La tecnología, la rapidez en la atención y las soluciones personalizadas adquirieron un papel central para una audiencia que busca mayor libertad al momento de recorrer el mundo.

En este escenario, Universal Assistance presentó a Iván de Pineda como su nuevo embajador de marca en la Argentina, a partir de una alianza que busca fortalecer el vínculo de la compañía con los viajeros y acompañar una nueva manera de vivir cada experiencia.

Una alianza ligada al universo viajero

La elección de Iván de Pineda responde a la relación que mantiene con el mundo de los viajes y a los valores que representa. Su curiosidad por diferentes destinos, el interés por otras culturas y su capacidad para conectar con distintas generaciones forman parte de los atributos que impulsaron el acuerdo.

Además, su trayectoria permite acercar el mensaje de la compañía a una audiencia que prioriza las experiencias y busca soluciones que aporten tranquilidad. La propuesta apunta a que cada persona pueda concentrarse en descubrir y disfrutar, con la certeza de contar con asistencia ante cualquier imprevisto.

“Más que una campaña, esta alianza representa la reafirmación de un compromiso que venimos construyendo desde hace años. Queríamos una figura que transmitiera confianza, cercanía y una genuina pasión por los viajes. Iván representa esos valores y nos ayudará a seguir fortaleciendo el vínculo con los viajeros argentinos”, comentó Diego Baron, CMO & Digital de Universal Assistance.

La incorporación del nuevo embajador forma parte de una estrategia desarrollada bajo el concepto creativo “Te cuesta cero”. La campaña plantea que disponer del respaldo adecuado permite dejar las preocupaciones en un segundo plano y dedicar mayor atención a todo lo que ofrece un viaje.

De Pineda Universal Assistance
Iván de Pineda suma una nueva alianza a su trayectoria, con una iniciativa vinculada a su pasión por recorrer el mundo (Universal Assistance)

Tecnología para una experiencia más simple

Por otra parte, los hábitos de los viajeros evolucionaron junto con las herramientas digitales. Hoy existe una mayor demanda de servicios ágiles, simples y accesibles, capaces de responder a diferentes necesidades durante un recorrido.

En este contexto, la tecnología ocupa un lugar relevante dentro de la asistencia al viajero. Las nuevas herramientas permiten agilizar procesos y facilitar el acceso a soluciones, mientras la atención humana mantiene un rol fundamental frente a situaciones que requieren acompañamiento.

Asimismo, Universal Assistance busca responder a un público que organiza sus viajes con más información y expectativas específicas. El objetivo consiste en brindar respaldo antes, durante y después de cada experiencia, con propuestas adaptadas a las nuevas formas de recorrer el mundo.

Ya sea para conocer un destino, asistir a un evento cultural, disfrutar de una experiencia gastronómica o cumplir un sueño personal, cada viaje puede presentar situaciones inesperadas. Frente a esos escenarios, contar con asistencia especializada aporta una herramienta adicional para viajar con mayor tranquilidad.

Una campaña con presencia nacional

La alianza con Iván de Pineda tendrá presencia en distintos canales de comunicación. La campaña llegará a televisión, medios digitales, redes sociales y vía pública, además de incluir acciones especiales.

De esta manera, Universal Assistance busca ampliar el alcance de su propuesta y acercar el concepto “Te cuesta cero” a diferentes públicos. La participación del nuevo embajador permitirá transmitir ese mensaje desde una figura estrechamente vinculada con el universo de los viajes.

A su vez, esta incorporación abre una nueva etapa para la compañía en Argentina. La elección de una personalidad reconocida por su trayectoria y su vínculo con diferentes destinos acompaña una estrategia centrada en la cercanía, la innovación y el respaldo.

En definitiva, la llegada de Iván de Pineda como embajador de Universal Assistance refleja una propuesta que combina viajes, tecnología y tranquilidad. Con el concepto “Te cuesta cero” como eje, la compañía busca que cada aventura tenga como protagonista el descubrimiento, con la seguridad de contar con un servicio de asistencia cuando sea necesario.

Temas Relacionados

Iván de PinedaUniversal AssistanceAsistencia al viajeroSeguro de viajeExperiencias

Más Noticias

La Costanera Norte se redefine con dos espacios que llevan la cocina asiática y peruana a otro nivel

Con vistas al río y capacidad para grandes grupos, los dos locales ofrecen sushi, platos nikkei, cebiches y una agenda de DJ en vivo y coctelería que extiende la velada más allá de la mesa

La Costanera Norte se redefine con dos espacios que llevan la cocina asiática y peruana a otro nivel

Un banco estatal amplió su participación en depósitos y préstamos privados durante el primer semestre de 2026

Los resultados a valores constantes muestran una mejora del 68% frente al mismo período del año anterior, con un índice de eficiencia operativa del 28% en el segundo trimestre

Un banco estatal amplió su participación en depósitos y préstamos privados durante el primer semestre de 2026

21K de Buenos Aires: el recorrido que llevó el running del esfuerzo a la celebración

Con presencia en distintos puntos de la competencia, Michelob ULTRA propuso una experiencia que tuvo como cierre un after run pensado para compartir después de completar la distancia

21K de Buenos Aires: el recorrido que llevó el running del esfuerzo a la celebración

Infobae Talks Mujeres con Impacto: liderazgo, tecnología e inclusión en el centro del debate

Tres referentes de sectores clave del mundo empresarial argentino van a compartir sus experiencias sobre transformación, diversidad y el rol de las mujeres en industrias que históricamente estuvieron lideradas por hombres

Infobae Talks Mujeres con Impacto: liderazgo, tecnología e inclusión en el centro del debate

ChangoMâs puso en marcha un sorteo que entregará un changuito completo por hora

La cadena activó su campaña CumpleMâs durante septiembre con rebajas y una mecánica que repartirá más de 700 carros de mercadería en todas sus sucursales del país

ChangoMâs puso en marcha un sorteo que entregará un changuito completo por hora

ÚLTIMAS NOTICIAS

Una misión espacial busca revelar cómo es por dentro Mercurio, el planeta más cercano al Sol

Una misión espacial busca revelar cómo es por dentro Mercurio, el planeta más cercano al Sol

Ahorraban para viajar a Europa, el dato se filtró y los desvalijaron: cómo cayó la consuegra que entregó a los dos jubilados asaltados en Córdoba

Tragedia en Lanús: manipulaba un arma, se le escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Fernando de Andreis habló de las reuniones del PRO con el Gobierno: “Imagino una fórmula Jorge Macri-Pilar Ramírez”

“Estoy más triste que cuando murió mi abuelo”: los testimonios de la gente a Infobae tras el retiro de Messi de la Selección

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica se llenó de música, color y orgullo afrodescendiente con el Grand Gala Parade 2026

Costa Rica se llenó de música, color y orgullo afrodescendiente con el Grand Gala Parade 2026

Director de la Policía Nacional pide al Congreso de Honduras reformar leyes para enfrentar nuevas formas del crimen

El acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos dejó al 70,4 % de las exportaciones con arancel cero

Mujeres en Panamá continúan fuera de los principales espacios de poder, afirma estudio

La primera infancia de El Salvador recibirá en sus aulas 375.000 libros y 195.000 instrumentos musicales para aprender jugando

ETRETENIMIENTO

Rumer Willis afirma que su expareja Derek Richard Thomas pone en peligro a su hija de tres años

Rumer Willis afirma que su expareja Derek Richard Thomas pone en peligro a su hija de tres años

Declaran culpable a Duane “Keefe D” Davis por el asesinato de Tupac Shakur hace 30 años

Zak Starkey y Roger Daltrey hacen las paces y el baterista vuelve a The Who

Dennis Quaid sobre el cambio en la industria: “Antes conocías a mucha gente y formabas una comunidad. Ahora todos graban desde su habitación”

Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan como brujas: los 4 libros que explican por qué la maldición de los Owens aún no termina