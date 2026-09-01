Luck Ra protagonizó el lanzamiento de un nuevo universo de beneficios para espectáculos

Con un show de Luck Ra, Banco Macro presentó su nuevo programa de descuentos y beneficios para espectáculos y entretenimiento.

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Conseguir una entrada antes que nadie, financiarla en cuotas y vivir experiencias exclusivas son algunas de las posibilidades que el mundo del espectáculo ofrece hoy. Banco Macro apuesta a estar presente en cada una de esas instancias y presentó una nueva propuesta orientada a quienes disfrutan de recitales, festivales y espectáculos en vivo.

La entidad busca convertirse en parte de la experiencia más allá de la transacción financiera, con iniciativas pensadas para el público argentino, reconocido por su pasión en cada encuentro artístico. El objetivo es estar presentes en el proceso previo al show, en la anticipación que genera cada fecha confirmada y en la expectativa que acompaña a cada evento.

“Hoy les queremos contar la propuesta que tenemos en el mundo del espectáculo, del entretenimiento. Nos venimos preguntando qué lugar queremos ocupar en la vida de nuestros clientes: además del día a día de pagar, ahorrar, invertir, financiarse, queremos también estar en los momentos que la gente disfruta, se emociona, comparte. Y ahí el mundo del entretenimiento es algo que está creciendo cada vez más y queremos ser parte de ese día a día, incluso desde la previa”, manifestó María José Daura, gerente de Marketing de Grupo Macro.

cerró el evento con un show en vivo que anticipó el espíritu de la nueva propuesta de entretenimiento de Banco Macro (Juan Novelli)

“Queremos estar donde está la gente, y la gente en la Argentina está en los shows. Ahí se arma algo que no pasa en ningún otro lado del mundo”, afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro. El banco ofrece ventajas exclusivas para quienes forman parte de su cartera, con el foco puesto en facilitar el acceso a espectáculos de todo el país.

Beneficios exclusivos para clientes

La propuesta de Banco Macro se organiza en tres ejes principales:

Preventas exclusivas: acceso anticipado a entradas para los recitales y festivales con mayor demanda. Cuotas y financiación especial: posibilidad de comprar tickets en 9 o 6 cuotas sin interés. Experiencias premium: acceso a beneficios especiales en eventos seleccionados.

“Comprar una entrada no es solo una transacción. Es algo que se organiza con amigos, que se espera durante semanas y que muchas veces se empieza a disfrutar mucho antes de que comience el show. Quisimos que el banco esté presente en esa etapa también, no solo el día del evento”, agregó Parma.

“Desarrollamos esta propuesta que es tener una oferta de entretenimiento al momento de las preventas exclusivas, que pase esto de ‘¿quién tiene la tarjeta Macro?’, para poder acceder al show”, sostuvo Daura.

La agenda de espectáculos incluye tanto artistas nacionales como internacionales. Entre los nombres confirmados se encuentran Maroon 5, David Bisbal, María Becerra, Lali, La Joaqui, Cazzu, Calamaro y el Festival República Folklore, entre otros.

Andy Kusnetzoff condujo el lanzamiento en Torre Macro ante directivos, artistas y clientes del banco (Juan Novelli)

El alcance que busca federalizar el acceso

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es su alcance federal. Banco Macro subraya que los beneficios no se limitan a la ciudad de Buenos Aires. El propósito es que clientes de todo el país, ya sea en Salta, Córdoba, Neuquén o Corrientes, puedan acceder a las mismas oportunidades y preventas.

Esta política se presenta como una respuesta a la concentración habitual de espectáculos en los grandes centros urbanos. Desde la entidad, remarcaron la importancia de descentralizar la oferta cultural y aprovechar la red de sucursales para llegar a más localidades.

Según lo comunicado, la cartelera de eventos se actualizará de forma permanente a través de los canales digitales del banco. Los usuarios pueden consultar fechas, condiciones y pasos para acceder a los beneficios tanto en la web como en la App Macro.

Banco Macro presentó su nueva propuesta de entretenimiento con foco en el acceso a recitales, festivales y espectáculos en vivo en todo el país (Juan Novelli)

El lanzamiento y la presencia en el mundo del espectáculo

La presentación oficial de esta nueva experiencia tuvo lugar en Torre Macro, con la conducción de Andy Kusnetzoff. El evento contó con la participación de clientes, directivos, artistas, periodistas y empresarios del sector.

Como cierre, el cantante y compositor cordobés Luck Ra ofreció un show en vivo, que funcionó como anticipo de lo que la propuesta busca: no solo acompañar los espectáculos, sino integrarse en la experiencia de quienes los disfrutan.

Acceso a la información y condiciones

Quienes estén interesados en conocer la cartelera y las condiciones específicas de cada beneficio pueden consultar los canales oficiales de Banco Macro. Allí se encuentran disponibles las fechas de los espectáculos, los detalles de las preventas y los pasos para aprovechar los descuentos y promociones vigentes.

Desde la entidad, insisten en que la propuesta recién comienza y que habrá más novedades y espectáculos incorporados en el futuro cercano.