Hospital Nacional de Niños en Costa Rica alerta por aumento de consultas de menores con lombrices y otros parásitos

Algunos padres acuden alarmados al hospital después de observar lombrices en las heces o el vómito de sus hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Hospital Nacional de Niños en Costa Rica hizo un llamado a padres y encargados para reforzar las medidas de prevención ante un aumento en las consultas de menores por infecciones causadas por parásitos, especialmente por las conocidas lombrices intestinales.

Según explicaron especialistas del centro médico, las parasitosis que se presentan con mayor frecuencia en la población infantil son las gastrointestinales, las cuales pueden estar provocadas por distintos tipos de organismos y generar desde molestias digestivas hasta cuadros que requieren valoración médica.

“Estamos viendo un aumento en las consultas en el Hospital Nacional de Niños y en general a causa de parásitos”, indicó la doctora Marcela Hernández, subdirectora del centro médico.

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Entre los síntomas que pueden presentar los menores se encuentran dolor abdominal, vómitos, poca tolerancia a los alimentos y pérdida de peso. En algunos casos también puede aparecer anemia, dependiendo del tipo de parásito y de la evolución de la infección.

Uno de los cuadros que más alarma genera entre las familias ocurre cuando los parásitos llegan a ser visibles.

“Las mamás los traen asustados porque ven salida de lombrices, ya sea por el ano o porque vomitan con lombrices”, explicó la especialista.

De acuerdo con el Hospital Nacional de Niños, uno de los parásitos asociados con este tipo de manifestaciones es el Ascaris lumbricoides, aunque no todas las infecciones parasitarias producen lombrices visibles.

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También existen otros parásitos que pueden permanecer en el organismo sin ser observados directamente.

Entre ellos se encuentra la Giardia, que puede provocar diarreas agudas o crónicas, dolor abdominal y rechazo a los alimentos.

El Hospital Nacional de Niños reportó un aumento en las consultas de menores afectados por parásitos gastrointestinales. (Foto: Hospital nacional de niños)

La tierra, el agua y los alimentos pueden convertirse en vías de transmisión

Los especialistas insistieron en que muchas infecciones parasitarias están relacionadas con la contaminación de las manos, los alimentos o el agua.

Los parásitos pueden encontrarse en la tierra y llegar posteriormente al organismo cuando una persona lleva sus manos contaminadas a la boca o consume alimentos que no fueron lavados de forma adecuada.

“A los parásitos les gusta vivir en la tierra y de ahí es donde nosotros contaminamos nuestras manos, nuestros alimentos o se nos contamina el agua y las ingerimos”, explicó la especialista.

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Por esta razón, una de las principales recomendaciones consiste en mantener una adecuada higiene de manos, particularmente después de jugar en tierra, utilizar el baño o antes de comer.

También se recomienda mantener las uñas cortas y limpias, debido a que restos de tierra pueden permanecer debajo de ellas y facilitar la transmisión de los parásitos.

El lavado adecuado de frutas, verduras y legumbres es otra de las medidas destacadas por los especialistas.

Los alimentos deben prepararse bajo condiciones higiénicas para disminuir el riesgo de ingerir organismos capaces de causar infecciones gastrointestinales.

El lavado de manos, mantener las uñas cortas y limpiar correctamente frutas y verduras son medidas clave de prevención.

No todos los parásitos utilizan exactamente la misma vía de transmisión.

El Hospital Nacional de Niños señaló que algunos, como los oxiuros, pueden propagarse mediante contacto.

Por esa razón, las prácticas de higiene deben mantenerse no solo al momento de manipular alimentos, sino también dentro del hogar, especialmente cuando existe un caso de parasitosis entre los miembros de la familia.

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“La prevención: siempre higiene de manos y lavado de manos para los parásitos, quitarse la tierrita de las uñas, andar las uñas cortas, bien limpias, lavar bien las frutas, lavar bien las verduras, las legumbres y prepararlas de la forma más limpia”, señaló la especialista.

Dolor abdominal, vómitos, pérdida de peso y poca tolerancia a los alimentos figuran entre los síntomas de las parasitosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tratamiento es por vía oral

En caso de confirmarse una infección parasitaria, el tratamiento suele realizarse mediante medicamentos desparasitantes administrados por vía oral.

Sin embargo, la presencia de síntomas persistentes como dolor abdominal, vómitos, diarrea prolongada, pérdida de peso, rechazo de los alimentos o anemia puede requerir valoración médica para determinar la causa y establecer el tratamiento correspondiente.

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Los especialistas también advirtieron que la aparición visible de lombrices en las heces, por el ano o incluso en el vómito genera preocupación en las familias y constituye uno de los motivos que está llevando a más padres a consultar en el servicio de emergencias.

El llamado del Hospital Nacional de Niños se concentra, por tanto, en fortalecer medidas sencillas pero fundamentales: lavarse correctamente las manos, mantener las uñas cortas y limpias, evitar la contaminación de alimentos y lavar adecuadamente frutas y vegetales antes de consumirlos.

Estas acciones pueden reducir la exposición de los menores a distintos tipos de parásitos y disminuir el riesgo de que desarrollen cuadros gastrointestinales asociados con estas infecciones.

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