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Dennis Quaid sobre el cambio en la industria: “Antes conocías a mucha gente y formabas una comunidad. Ahora todos graban desde su habitación”

El actor describió, en diálogo con People, cómo la virtualidad y el auge del streaming transformaron los procesos de selección y asegura que se debilitaron los lazos entre profesionales del entretenimiento que antes se forjaban en las audiciones presenciales

Dennis Quaid
Dennis Quaid relata cómo el cambio de ciudad transformó su vida personal y profesional tras dejar Los Ángeles para instalarse en Nashville en 2020 (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Un actor con cinco décadas de trayectoria, Dennis Quaid, eligió dar un giro a su vida y su carrera al dejar Los Ángeles para instalarse en Nashville.

La búsqueda de una rutina apacible y el deseo de fortalecer sus vínculos personales definieron esta nueva etapa, según relató a PEOPLE. Desde 2020, el protagonista de títulos icónicos del cine estadounidense reside en Tennessee y afirma que su prioridad actual es la tranquilidad.

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Una mudanza que refleja una tendencia en Hollywood

La decisión de Quaid de dejar California se enmarca en un fenómeno creciente: cada vez más figuras del cine y la música optan por mudarse a ciudades como Nashville o Austin, alejándose del ritmo intenso y los altos costos de vida de Los Ángeles.

Cada vez más figuras del cine y la música eligen ciudades como Nashville para buscar una vida menos agitada y nuevas oportunidades lejos de California (REUTERS/Aude Guerrucci)
Cada vez más figuras del cine y la música eligen ciudades como Nashville para buscar una vida menos agitada y nuevas oportunidades lejos de California (REUTERS/Aude Guerrucci)

Según reportes de PEOPLE, artistas como Nicole Kidman, Keith Urban y Reese Witherspoon también han encontrado en Nashville un entorno propicio para la vida familiar y el desarrollo profesional. La ciudad ofrece una combinación de ambiente urbano, espacio y una comunidad artística en expansión.

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En su testimonio a la revista, Dennis Quaid explicó que buscaba una vida menos agitada. “Me siento más feliz con una rutina más tranquila, lejos del ritmo del área de Los Ángeles”, expresó.

La mudanza junto a su esposa, Laura Savoie, le permitió reconectar con una cotidianeidad que el actor considera esencial en este momento de su vida.

Nashville, comunidad y nuevos vínculos

La capital de Tennessee se consolida como un lugar de pertenencia y amistad para Dennis Quaid, quien destaca la calidad de vida y el ambiente familiar (REUTERS/Stephane Mahe)
La capital de Tennessee se consolida como un lugar de pertenencia y amistad para Dennis Quaid, quien destaca la calidad de vida y el ambiente familiar (REUTERS/Stephane Mahe)

La capital de Tennessee, reconocida por su escena musical, ha ampliado su atractivo para profesionales del entretenimiento gracias a sus oportunidades laborales y su ambiente relajado.

Para Quaid, la ciudad representa un espacio que facilita la creación de lazos sólidos: “He hecho muy buenos amigos aquí. Es un gran lugar para criar una familia”, afirmó. Según PEOPLE, el actor pasa buena parte de sus días entre actividades recreativas, como el golf, y la vida hogareña.

La experiencia del actor en Nashville contrasta con sus recuerdos de la época en la que llegó a Los Ángeles desde Texas, en 1974. “Era una comunidad estupenda cuando yo vivía allí”, señaló. Aunque la industria del entretenimiento ha crecido y diversificado en varias ciudades de Estados Unidos, Quaid destaca que Nashville no ha perdido el sentido de pertenencia que lo caracteriza.

Transformaciones en la industria del espectáculo

El avance de la tecnología y los nuevos formatos alteraron las dinámicas de trabajo en Hollywood, cambiando la forma en que los actores construyen comunidad (REUTERS/Aude Guerrucci)
El avance de la tecnología y los nuevos formatos alteraron las dinámicas de trabajo en Hollywood, cambiando la forma en que los actores construyen comunidad (REUTERS/Aude Guerrucci)

La mudanza de artistas como Dennis Quaid responde a la transformación de la industria audiovisual. En diálogo con PEOPLE, el actor describió cómo los procesos de selección y las relaciones profesionales cambiaron en las últimas décadas.

“Antes, si hacías una audición para algo, ibas a una oficina. Entrabas y había cinco personas vestidas igual que tú, todas para el mismo papel, esperando su turno para leer”, recordó.

El avance de la tecnología y la virtualidad modificaron ese escenario. “Así conocías a mucha gente y así se formaba una comunidad. Ahora todo el mundo graba algo en video en su habitación y lo envía”, lamentó el intérprete. Según datos de la Motion Picture Association, el auge de las plataformas de streaming y la descentralización de los rodajes impulsaron la creación de polos audiovisuales en ciudades como Atlanta y Nueva Orleans, sumando alternativas a Hollywood.

Nuevos polos de producción y futuro profesional

La descentralización de la industria audiovisual impulsa el crecimiento de ciudades como Atlanta, donde surgen oportunidades para actores y técnicos fuera de Los Ángeles (REUTERS/Steve Marcus)
La descentralización de la industria audiovisual impulsa el crecimiento de ciudades como Atlanta, donde surgen oportunidades para actores y técnicos fuera de Los Ángeles (REUTERS/Steve Marcus)

La diversificación geográfica de la industria llevó a Quaid a afirmar que, si comenzara hoy su carrera, elegiría otra ciudad. “Si yo fuera un actor que empieza, no iría a Los Ángeles. Iría a Atlanta”, sostuvo en la entrevista, en referencia al incremento de producciones filmadas fuera de California.

El crecimiento de estudios y servicios técnicos en otras regiones favorece la contratación de actores locales y reduce la dependencia de los tradicionales centros de producción.

A pesar de estos cambios, el actor no descarta regresar a Los Ángeles en algún momento. “Podría estar abierto a regresar más adelante, aunque creo que antes las cosas tienen que mejorar un poco allí”, anticipó en diálogo con PEOPLE.

Nuevos proyectos y vida cotidiana en Tennessee

Entre proyectos audiovisuales y rutinas hogareñas, Dennis Quaid afirma que Nashville le brinda el equilibrio entre trabajo y vida personal que buscaba (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Entre proyectos audiovisuales y rutinas hogareñas, Dennis Quaid afirma que Nashville le brinda el equilibrio entre trabajo y vida personal que buscaba (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

La entrevista a PEOPLE coincidió con la promoción de Water Wars, documental narrado por Quaid sobre una disputa por derechos de agua en Texas, cuyo estreno en Prime Video está previsto para el 4 de septiembre.

El propio actor afirmó que su presente se define por el disfrute de la vida diaria en Tennessee y el fortalecimiento de los vínculos personales. “Me encanta estar por la casa aquí. Tienes mucho terreno y espacio, pero sigues en un entorno urbano”, resumió sobre su rutina actual.

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