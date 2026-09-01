Cultura

Fascismo y revolución social antes y después de 1914: el libro que rastrea cómo la violencia política del pasado explica las crisis del presente

En el ensayo “El cielo y las ruinas”, Juan Andrade enlaza revueltas, represión y biografías que se cruzan con la Europa de entreguerras como laboratorio

El libro del día: "El cielo y las ruinas", de Juan Andrade
El libro del día: "El cielo y las ruinas", de Juan Andrade
Guardar

El cielo y las ruinas, de Juan Andrade, recorre desde la Gran Guerra hasta la Guerra Civil Española para mostrar cómo el fascismo y la revolución social se incubaron antes de 1914, se aceleraron en la Europa de entreguerras y siguen ofreciendo claves para entender un presente atravesado por nuevas formas de violencia política.

El libro supera las 800 páginas y sitúa el conflicto español como el punto en el que confluyen procesos, ideas y protagonistas que habían atravesado las décadas anteriores. La obra arranca en la Primera Guerra Mundial, pasa por la Revolución Rusa de 1917 y por las insurrecciones europeas de 1918 a 1921 en Alemania, Italia, España, Hungría y Reino Unido, antes de detenerse en la represión estatal y en el ascenso de los fascismos y el nazismo.

PUBLICIDAD

Una de las figuras que organiza esa travesía es Simone Weil, retratada como una pensadora que entendía el compromiso político como una exigencia vital. Andrade resume esa idea con una frase incluida en el libro: “Para Weil la práctica política exigía ser consecuente con el deseo, con toda la intensidad del deseo, pues en el desfase entre deseo y práctica anidaba la hipocresía”.

Simone Weil
Simone Weil (Wikipedia)

La filósofa francesa no es un caso aislado en la narración. Su vida y la de otros personajes funcionan como hilo conductor de un relato histórico que no se limita a encadenar acontecimientos, sino que los ordena a partir de trayectorias individuales que cruzan la política, el periodismo, la literatura y el arte.

PUBLICIDAD

En la introducción del volumen, Enzo Traverso destaca la ambición del proyecto, su capacidad analítica y narrativa, la imaginación histórica de Andrade y la originalidad de su enfoque. Esa lectura previa sirve para calibrar el alcance de un ensayo denso, de lectura pausada, donde cada tramo suma datos, relaciones entre episodios, reflexiones y citas que reconstruyen la atmósfera intelectual y política de la época.

La tesis central del libro distingue con claridad los dos grandes ejes que articulan la historia: el fascismo y la revolución social. Andrade no los equipara ni los presenta como simples productos de la guerra, sino como procesos anteriores que el conflicto mundial aceleró y transformó.

En ese marco, los antecedentes del fascismo aparecen en las derechas tradicionales, aunque el autor lo describe como un salto en la modernización de las fuerzas reaccionarias. Las revoluciones de 1917 a 1921, en cambio, se apoyaron en culturas políticas de izquierda que ya habían mostrado capacidad de organización y arraigo social.

El lado olvidado de la Primera Guerra Mundial: historias más allá de las trincheras británicas
La obra comienza en la Primera Guerra Mundial (Wikipedia/Dominio público)

El libro reúne a militantes, corresponsales, artistas y militares que encarnaron proyectos antagónicos y terminaron coincidiendo en España. Entre quienes llegaron al país con experiencias revolucionarias previas figuran Carl Einstein, Teresa Noce, Ernst Toller, John Heartfield, Vladímir Antónov-Ovséyenko y Mijaíl Koltsov.

Del otro lado aparecen nombres asociados a la intervención alemana en la guerra, como Willian Faupel, Hugo Sperrle y Wolfram von Richthofen, todos vinculados a la experiencia bélica de 1914 y al primer nazismo. Su presencia subraya que la contienda española no fue un episodio aislado, sino un escenario donde desembocaron redes, aprendizajes y estrategias acumuladas durante dos décadas.

También irrumpen figuras menos previsibles, como Sofía Casanova, la periodista que viajó a Rusia para cubrir la revolución y terminó escribiendo desde el ABC de Sevilla en apoyo de las tropas sublevadas. El libro la recupera como parte de una constelación más amplia de personajes cuya trayectoria desmiente cualquier lectura lineal del período.

La lógica de esas apariciones y desapariciones responde a una idea de fondo: la historia desborda a sus protagonistas, pero también queda marcada por ellos. Esa circulación intermitente de vidas individuales dentro de un proceso colectivo es uno de los mecanismos narrativos que sostienen el volumen.

Fotos Federico Borrell Guerra Civil Española Robert Capa.
El libro sitúa el conflicto español como el punto en el que confluyen procesos, ideas y protagonistas que habían atravesado las décadas anteriores (Robert Capa/Magnum Photos)

En uno de los pasajes citados, Andrade analiza la movilización fascista de masas a partir de un discurso “sin contenido pero lleno de rechazo y odio”. También examina la apropiación de palabras ligadas a la tradición emancipadora, vaciadas de su sentido original para ser reutilizadas por el fascismo con una carga opuesta: si entonces fue “revolución”, ahora es “libertad”.

La respuesta que propone el libro a la pregunta por la vigencia de aquel pasado es directa: las revoluciones fracasaron, ya fuera por la derrota impuesta por la maquinaria represiva del Estado o por su institucionalización y deriva totalizante, pero aun así “crearon condiciones para la conquista de derechos y libertades”. Entre esos legados, el texto menciona el sufragio universal y la reducción de la jornada laboral.

Ese vínculo entre derrotas históricas y conquistas duraderas es una de las razones por las que la obra no se agota en la reconstrucción del pasado europeo. El libro sitúa al lector ante las ruinas, materiales y simbólicas, sobre las que se levantó el presente y desde las que todavía se discuten sus posibilidades de transformación.

Temas Relacionados

Guerra Civil EspañolaFascismoPrimera Guerra MundialJuan Andradeel libro del díaSimone Weil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan como brujas: los 4 libros que explican por qué la maldición de los Owens aún no termina

Practical Magic 2 llega el 11 de septiembre de 2026 con las dos actrices de regreso en sus roles originales. La saga literaria de Alice Hoffman, que arranca en el siglo XVII y cierra en el presente, vuelve a estar en primer plano

Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan como brujas: los 4 libros que explican por qué la maldición de los Owens aún no termina

De un atentado fallido contra Hitler a la caída de la Stasi: las maquetas de Thomas Demand que exploran los pliegues de la memoria en Proa

“El tartamudeo de la historia”, la primera retrospectiva del artista en la Argentina, es una reflexión inteligente y bella sobre la memoria histórica y el acto de recordar

De un atentado fallido contra Hitler a la caída de la Stasi: las maquetas de Thomas Demand que exploran los pliegues de la memoria en Proa

Náuseas, golpes y olores insoportables: la historia real del carruaje georgiano que Bridgerton romantizó

Un estudio publicado en Social History of Medicine reconstruye, a partir de cartas y diarios, lo que significaba compartir una diligencia en la Inglaterra del siglo XVIII. Alun Withey, de la Universidad de Exeter, lo demuestra con testimonios de filósofos y viajeros anónimos

Náuseas, golpes y olores insoportables: la historia real del carruaje georgiano que Bridgerton romantizó

Laurie Anderson entregará una obra que nadie podrá leer hasta 2114: será la nueva autora secreta de la Biblioteca del Futuro

La creadora estadounidense fue elegida para sumarse al proyecto de Oslo que guarda manuscritos durante un siglo, una iniciativa única en la que su aporte quedará cerrado hasta su publicación dentro de décadas

Laurie Anderson entregará una obra que nadie podrá leer hasta 2114: será la nueva autora secreta de la Biblioteca del Futuro

Gioconda Belli ganó por unanimidad el Premio FIL de Literatura 2026

La gran escritora nicaragüense, exiliada en Madrid, obtuvo el prestigioso galardón de la feria de Guadalajara por el conjunto de su obra. El jurado la destacó por ser “una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos”

Gioconda Belli ganó por unanimidad el Premio FIL de Literatura 2026

DEPORTES

Se terminó la fecha 7 del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

Se terminó la fecha 7 del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

Así reaccionaron en el programa El Chiringuito al retiro de Messi de la selección argentina: “Me duele mucho”

El fútbol argentino homenajeó a Messi en la 7ª fecha del Clausura: la frase del arquero de Newell’s que reavivó el sueño del regreso

US Open: Nadia Podoroska volvió a ganar en un Grand Slam después de más de dos años y enfrentará a una ex N°1

La llamativa respuesta de Mikel Arteta sobre las chances de que Julián Álvarez sea transferido al Arsenal

TELESHOW

Mario Pergolini rechazó a Nicolás Repetto como conductor de Otro día perdido: “¡No quiero que lo haga él!”

Mario Pergolini rechazó a Nicolás Repetto como conductor de Otro día perdido: “¡No quiero que lo haga él!”

Ana Rosenfeld apuntó con dureza contra Maxi López: “Se metió en la casa de Wanda y Mauro recién casados”

La reacción de Carola Reyna y Boy Olmi al homenaje de Lali Espósito en su despedida de soltera: “Viva el amor”

Juampi Mirabelli se emocionó al recordar su historia de amor con Fernando Peña: “Hoy sigo enamorado de él”

Lucía y Joaquín Galán anunciaron su película Pimpinela, el origen de la leyenda: “Nuestra historia en pantalla grande”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica se llenó de música, color y orgullo afrodescendiente con el Grand Gala Parade 2026

Costa Rica se llenó de música, color y orgullo afrodescendiente con el Grand Gala Parade 2026

Director de la Policía Nacional pide al Congreso de Honduras reformar leyes para enfrentar nuevas formas del crimen

El acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos dejó al 70,4 % de las exportaciones con arancel cero

Mujeres en Panamá continúan fuera de los principales espacios de poder, afirma estudio

La primera infancia de El Salvador recibirá en sus aulas 375.000 libros y 195.000 instrumentos musicales para aprender jugando