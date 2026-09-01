Fascismo y revolución social antes y después de 1914: el libro que rastrea cómo la violencia política del pasado explica las crisis del presente

El libro del día: "El cielo y las ruinas", de Juan Andrade

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El cielo y las ruinas, de Juan Andrade, recorre desde la Gran Guerra hasta la Guerra Civil Española para mostrar cómo el fascismo y la revolución social se incubaron antes de 1914, se aceleraron en la Europa de entreguerras y siguen ofreciendo claves para entender un presente atravesado por nuevas formas de violencia política.

El libro supera las 800 páginas y sitúa el conflicto español como el punto en el que confluyen procesos, ideas y protagonistas que habían atravesado las décadas anteriores. La obra arranca en la Primera Guerra Mundial, pasa por la Revolución Rusa de 1917 y por las insurrecciones europeas de 1918 a 1921 en Alemania, Italia, España, Hungría y Reino Unido, antes de detenerse en la represión estatal y en el ascenso de los fascismos y el nazismo.

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Una de las figuras que organiza esa travesía es Simone Weil, retratada como una pensadora que entendía el compromiso político como una exigencia vital. Andrade resume esa idea con una frase incluida en el libro: “Para Weil la práctica política exigía ser consecuente con el deseo, con toda la intensidad del deseo, pues en el desfase entre deseo y práctica anidaba la hipocresía”.

Simone Weil (Wikipedia)

La filósofa francesa no es un caso aislado en la narración. Su vida y la de otros personajes funcionan como hilo conductor de un relato histórico que no se limita a encadenar acontecimientos, sino que los ordena a partir de trayectorias individuales que cruzan la política, el periodismo, la literatura y el arte.

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En la introducción del volumen, Enzo Traverso destaca la ambición del proyecto, su capacidad analítica y narrativa, la imaginación histórica de Andrade y la originalidad de su enfoque. Esa lectura previa sirve para calibrar el alcance de un ensayo denso, de lectura pausada, donde cada tramo suma datos, relaciones entre episodios, reflexiones y citas que reconstruyen la atmósfera intelectual y política de la época.

La tesis central del libro distingue con claridad los dos grandes ejes que articulan la historia: el fascismo y la revolución social. Andrade no los equipara ni los presenta como simples productos de la guerra, sino como procesos anteriores que el conflicto mundial aceleró y transformó.

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En ese marco, los antecedentes del fascismo aparecen en las derechas tradicionales, aunque el autor lo describe como un salto en la modernización de las fuerzas reaccionarias. Las revoluciones de 1917 a 1921, en cambio, se apoyaron en culturas políticas de izquierda que ya habían mostrado capacidad de organización y arraigo social.

La obra comienza en la Primera Guerra Mundial (Wikipedia/Dominio público)

El libro reúne a militantes, corresponsales, artistas y militares que encarnaron proyectos antagónicos y terminaron coincidiendo en España. Entre quienes llegaron al país con experiencias revolucionarias previas figuran Carl Einstein, Teresa Noce, Ernst Toller, John Heartfield, Vladímir Antónov-Ovséyenko y Mijaíl Koltsov.

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Del otro lado aparecen nombres asociados a la intervención alemana en la guerra, como Willian Faupel, Hugo Sperrle y Wolfram von Richthofen, todos vinculados a la experiencia bélica de 1914 y al primer nazismo. Su presencia subraya que la contienda española no fue un episodio aislado, sino un escenario donde desembocaron redes, aprendizajes y estrategias acumuladas durante dos décadas.

También irrumpen figuras menos previsibles, como Sofía Casanova, la periodista que viajó a Rusia para cubrir la revolución y terminó escribiendo desde el ABC de Sevilla en apoyo de las tropas sublevadas. El libro la recupera como parte de una constelación más amplia de personajes cuya trayectoria desmiente cualquier lectura lineal del período.

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La lógica de esas apariciones y desapariciones responde a una idea de fondo: la historia desborda a sus protagonistas, pero también queda marcada por ellos. Esa circulación intermitente de vidas individuales dentro de un proceso colectivo es uno de los mecanismos narrativos que sostienen el volumen.

El libro sitúa el conflicto español como el punto en el que confluyen procesos, ideas y protagonistas que habían atravesado las décadas anteriores (Robert Capa/Magnum Photos)

En uno de los pasajes citados, Andrade analiza la movilización fascista de masas a partir de un discurso “sin contenido pero lleno de rechazo y odio”. También examina la apropiación de palabras ligadas a la tradición emancipadora, vaciadas de su sentido original para ser reutilizadas por el fascismo con una carga opuesta: si entonces fue “revolución”, ahora es “libertad”.

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La respuesta que propone el libro a la pregunta por la vigencia de aquel pasado es directa: las revoluciones fracasaron, ya fuera por la derrota impuesta por la maquinaria represiva del Estado o por su institucionalización y deriva totalizante, pero aun así “crearon condiciones para la conquista de derechos y libertades”. Entre esos legados, el texto menciona el sufragio universal y la reducción de la jornada laboral.

Ese vínculo entre derrotas históricas y conquistas duraderas es una de las razones por las que la obra no se agota en la reconstrucción del pasado europeo. El libro sitúa al lector ante las ruinas, materiales y simbólicas, sobre las que se levantó el presente y desde las que todavía se discuten sus posibilidades de transformación.

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