Infobae Talks Mujeres con Impacto: liderazgo, tecnología e inclusión en el centro del debate

Agostina Scioli, host del ciclo Infobae Talks (Maximiliano Luna)

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El liderazgo femenino, la transformación digital y la construcción de culturas organizacionales más diversas son algunos de los temas que van a recorrer la nueva edición de Infobae Talks.

Bajo el nombre Mujeres con Impacto, el programa conducido por la periodista Agostina Scioli reunirá a tres profesionales que ocupan posiciones de alta responsabilidad en sectores tan distintos como la banca, la industria siderúrgica y el marketing financiero, con trayectorias que atravesaron momentos de cambio profundo en sus organizaciones y en el mercado.

El sistema financiero visto desde adentro

La primera entrevistada será Agostina Di Grande, gerente de Comercio Exterior en Galicia, licenciada en Administración de Empresas y MBA con más de 25 años de experiencia en el sistema financiero argentino. Su recorrido abarca áreas tan diversas como Productos Transaccionales, Estrategia y Gestión del Negocio, una trayectoria que le permitió construir una visión integral tanto del negocio como de las necesidades de los clientes, incluyendo su participación en la reciente integración entre Galicia y HSBC Bank Argentina.

Di Grande reflexionará sobre por qué los procesos de fusión suelen pensarse en términos de sistemas y procesos, cuando el verdadero desafío radica en integrar culturas y construir un propósito compartido. También abordará la transformación que representa la inteligencia artificial para el sector: cómo modifica los tiempos de respuesta al cliente, qué oportunidades abre en términos de eficiencia operativa y dónde está hoy el equilibrio entre automatización y cercanía humana.

El liderazgo femenino tendrá un lugar central en su bloque. Di Grande compartirá cómo evolucionó la participación de las mujeres en posiciones de conducción dentro de una industria históricamente masculina y cuáles fueron las decisiones que marcaron su propio recorrido: animarse a salir de la zona de confort, levantar la mano antes de sentirse completamente preparada y construir redes de apoyo dentro y fuera de la organización.

Diversidad e inclusión en la industria pesada

María Eugenia Arata, directora de Personas, Relaciones Institucionales, Comunicación Corporativa y Fundación Acindar en ArcelorMittal Acindar, será la segunda participante. Licenciada en Recursos Humanos por la Universidad del Salvador y con 15 años de trayectoria en compañías multinacionales, integra además la Junta Directiva de Directores de Capital Humano Internacional y representa a la empresa en la Unión Industrial Argentina en el foro de Política Social.

Su entrevista pondrá el foco en uno de los desafíos más complejos del mundo corporativo actual: transformar culturas industriales tradicionales para que más mujeres puedan desarrollarse y crecer profesionalmente. Arata hablará desde su propia experiencia en entornos predominantemente masculinos, compartirá qué características tiene hoy el liderazgo femenino que las organizaciones necesitan y explicará qué prácticas concretas pueden implementar las empresas para acompañar mejor esa realidad.

La conversación también abordará el talento joven y la empleabilidad. Desde ArcelorMittal Acindar impulsan acciones junto a instituciones educativas para fortalecer la inserción laboral de las nuevas generaciones, con especial atención en ampliar el acceso de las mujeres a carreras vinculadas con ciencia, tecnología e industria, sectores donde la brecha de género sigue siendo pronunciada.

Marketing, datos e inclusión financiera a escala

Silvana Jachevasky, Chief Marketing Officer de Naranja X, cerrará el programa. Licenciada en Química Farmacéutica reconvertida al mundo digital, lidera desde hace más de una década los equipos de Estrategia, Branding y Performance de la compañía, con foco en el uso de modelos de datos para automatizar y personalizar las acciones de marketing a escala. Bajo su conducción, Naranja X se consolidó como líder en venta online de productos financieros.

Jachevasky explicará cómo la compañía migró de campañas masivas basadas en intuición a modelos de comportamiento dinámicos en tiempo real, capaces de entregar una propuesta única por usuario según su necesidad en cada momento. También abordará el vínculo entre inteligencia artificial e inclusión financiera: para Naranja X —el principal emisor de tarjetas de crédito del país—, la IA es un medio para estar más cerca de la gente, no un fin en sí mismo, con productos como la cuenta remunerada y los Frascos para organizar metas de ahorro cotidianas.

Otro punto de la charla será Archivo X, la primera serie de microficción vertical desarrollada por una marca financiera en Latinoamérica, donde la compañía aparece integrada de forma orgánica dentro de la trama. El proyecto encarna una premisa que Jachevasky va a desarrollar en detalle: innovar no es sorprender todo el tiempo ni adoptar la última tecnología disponible, sino traducir lo que existe, adaptarlo al contexto real de las personas y hacerlo accesible para quienes históricamente quedaron fuera del sistema.

Una conversación sobre el presente y el futuro

Mujeres con Impacto propone un recorrido por tres industrias distintas con un hilo conductor común: el liderazgo femenino como motor de transformación. La nueva edición de Infobae Talks podrá verse el jueves 3 de septiembre, desde las 15 horas, a través de la Home y el canal oficial de YouTube de Infobae,