Tecnología para el transporte: la solución que permite controlar el combustible de una flota en tiempo real

Juan Pablo Juliano, gerente ejecutivo de Negocios B2B de AXION energy, en la Expo Transporte & Expo Logisti-K.

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La gestión de una flota de transporte implica hoy mucho más que garantizar el suministro de combustible. Controlar consumos, identificar unidades y detectar anomalías en tiempo real son exigencias que las empresas del sector enfrentan a diario, con márgenes operativos cada vez más ajustados.

Frente a ese escenario, AXION energy presentó en la 14.ª edición de Expo Transporte & Expo Logisti-K —uno de los encuentros más relevantes de la industria del autotransporte en la región— una solución tecnológica concreta: el TAG, un dispositivo con tecnología NFC que automatiza la carga de combustible y aporta trazabilidad total a la operación.

Qué es el TAG y cómo funciona en la operación diaria

La herramienta consiste en una oblea que se adhiere de forma inviolable al parabrisas o la ventanilla del vehículo. Al ingresar a la estación de servicio, una terminal de pago identifica la unidad de manera automática y sin contacto, habilita la carga al instante y elimina cualquier trámite administrativo en playa.

La tecnología aporta trazabilidad sobre cada operación y facilita el seguimiento de los consumos (Juan Novelli)

“A través de un detector, los datos del TAG se transmiten directamente al surtidor con la información de la carga habilitada por el transportista. Esto agrega una capa de control preventivo adicional que asegura la trazabilidad de la transacción, por la cual el transportista puede controlar perfectamente qué vehículo cargó, dónde cargó y cuánto cargó, y obtiene la información en tiempo real en la plataforma de AXION smart”, explicó Juan Pablo Juliano, gerente ejecutivo de Negocios B2B de AXION energy.

El sistema también cuenta con un mecanismo antimanipulación que lo desactiva ante cualquier intento de remoción, lo que refuerza su estándar de seguridad. Juliano sintetizó la propuesta en tres conceptos: “El TAG agrega seguridad, trazabilidad y agilidad en la operación”.

La compañía presentó en la exposición sus soluciones tecnológicas para la gestión de flotas (Juan Novelli)

Control preventivo del fraude e información en tiempo real

Las irregularidades en la carga de combustible son uno de los problemas más frecuentes y difíciles de auditar en flotas numerosas. Al vincular físicamente el vehículo con cada transacción, el TAG elimina la posibilidad de cargas no autorizadas y transforma un proceso tradicionalmente opaco en un registro transparente y verificable.

“Hoy las empresas de transporte necesitan entender bien lo que sucede en su operación, encontrar eficiencias, reducir costos, reducir riesgos y sobre todo contar con información en tiempo y forma que les permita tomar las mejores decisiones”, señaló Juliano.

Esa información llega de manera inmediata a AXION smart, la plataforma integral de gestión de flotas de la compañía, que combina tecnología, datos en tiempo real y medios de pago dentro de una red federal de estaciones de servicio. El gestor deja de esperar el resumen de fin de mes para detectar consumos anómalos: los tiene disponibles al instante.

El stand de AXION energy en la 14.ª edición de Expo Transporte & Expo Logisti-K (Juan Novelli)

Combustible de ultra bajo azufre: respaldo técnico para las flotas

La propuesta digital se complementa con la calidad del insumo. AXION energy es el único proveedor del mercado que ofrece toda su gama de gasoil con ultra bajo contenido de azufre, producido en su refinería de Campana tras la inversión más grande de los últimos 35 años en esa planta.

El producto insignia para el sector es el AXION Diesel x10: el único gasoil Grado 2 del mercado con menos de 10 partes por millón (ppm) de azufre, compatible con motores Euro V y Euro VI. Con un índice de cetano de 54 y un paquete de aditivos de última generación, extiende la vida útil del motor hasta un 40% y reduce emisiones, protegiendo directamente la inversión de las empresas de transporte.

Esa capacidad de integrar producción, refinación y distribución es, según Juliano, una ventaja diferencial: “Somos una compañía integrada de energía y esta integración nos permite tener una capacidad de ejecución muy importante, nos otorga flexibilidad, confiabilidad y previsibilidad a la hora de garantizar el suministro para nuestros clientes”.