Invierno 2026: las actividades para disfrutar en los cerros más importantes del país

Corona lleva su mayor despliegue invernal a los principales centros de ski de Argentina con activaciones y espacios exclusivos (Corona)

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La temporada de nieve volvió a instalarse como uno de los grandes rituales del invierno argentino. Entre paisajes de montaña, jornadas deportivas y encuentros al aire libre, los centros de ski se transforman cada año en escenarios donde turismo y entretenimiento construyen una experiencia que va mucho más allá de las pistas.

En ese contexto, Corona busca formar parte del recorrido completo del visitante. La presencia de la marca ya no se limita a un refugio o a una acción puntual: el desafío pasa por acompañar cada momento de la estadía y sumar propuestas que dialoguen con el entorno natural.

Con esa premisa, la marca prepara su mayor despliegue invernal en Argentina. Está presente en los principales centros de ski del país con activaciones, espacios exclusivos y experiencias pensadas para disfrutar desde la llegada hasta el último descenso del día.

Un recorrido que une los principales cerros del país

La propuesta alcanza a Cerro Catedral, Chapelco, Las Leñas, Cerro Castor, Caviahue, La Hoya, Lago Hermoso y Perito Moreno. De esta manera, Corona tiene presencia en algunos de los destinos de nieve más elegidos de la temporada.

Los Sunset Hours formarán parte de la agenda de invierno con música, gastronomía y momentos de desconexión en la cordillera (Corona)

Además, el plan contempla distintos puntos de contacto fuera de las pistas. La marca acompaña el recorrido desde aeropuertos, ciudades de acceso, bases de los cerros, medios de elevación y refugios ubicados en la montaña.

La idea es generar una experiencia integrada donde cada espacio tenga una identidad propia. Así, cada visitante podrá descubrir propuestas diferentes de acuerdo con el momento de la jornada.

Un ranking que pone la experiencia en el centro

Durante años, las pistas de esquí se clasificaron según su dificultad técnica, con categorías que van desde verdes y azules hasta rojas y negras. Sin embargo, la propuesta de Corona plantea una nueva forma de valorar cada recorrido, al incorporar aspectos vinculados con el paisaje, la diversión y la experiencia que ofrece la montaña.

El ranking evalúa diez pistas de Catedral, Las Leñas, Chapelco y Cerro Castor a partir de cinco criterios: paisaje y vistas, experiencia completa, desafío técnico, diversión y potencial de atardecer.

Así, cada recorrido adquiere un diferencial propio, desde las vistas al Nahuel Huapi y el Lanín hasta los bosques, los desniveles, la amplitud visual y los paisajes del fin del mundo.

Música, descanso y propuestas para disfrutar cada instante

Uno de los ejes de la temporada es el programa Corona Sunset Hour. Todos los jueves, a partir de las 17, distintos cerros ofrecen encuentros de après ski con música y vistas privilegiadas de la cordillera.

Los sunsets se realizan en Momos, en Cerro Catedral; Pantera, en Chapelco; y Ufo Point, en Las Leñas. La propuesta busca extender la experiencia una vez finalizada la actividad en las pistas. En el caso de Aprés habrá activaciones como barra de tragos, juegos y momentos para tematizar pañuelos y gorros.

La propuesta está presente en Cerro Catedral, Chapelco, Las Leñas, Cerro Castor, Caviahue, La Hoya, Lago Hermoso y Perito Moreno (Corona)

Durante el día también habrá espacios de Corona Cero, pensados para disfrutar una pausa frente a la montaña. Allí se instalaron camastros, sectores de descanso y mesas de personalización con pines, stickers y parches para intervenir el equipamiento. Además, un artista personaliza cascos en vivo, con el objetivo de convertir cada pieza en un recuerdo único de la visita.

En Cerro Catedral, la telecabina Amancay cuenta con una ambientación especial diseñada por Corona. El ascenso se transforma en un momento para contemplar el paisaje desde las alturas antes de regresar a las pistas.

Los jueves, al finalizar la actividad en la montaña, el Corona Sunset Hour vuelve a convertirse en uno de los puntos de encuentro de la temporada. Música y la vista de la cordillera crean el escenario ideal para extender la experiencia de cada jornada.

Los espacios de Corona Cero ofrecerán áreas de descanso y propuestas de personalización para los visitantes (Corona)

Este despliegue busca acompañar al público desde el momento en que llega al destino hasta el cierre del día. Cada activación fue pensada para integrarse al entorno y ofrecer distintas formas de disfrutar la nieve, ya sea a través del descanso, el deporte o los encuentros sociales.

Así, Corona lleva su propuesta a los principales centros de ski del país con un circuito de experiencias que combina naturaleza, deporte, música y momentos de descanso. La temporada de invierno se presenta como una invitación a aprovechar cada instante en la montaña, con actividades distribuidas a lo largo del día y presencia en algunos de los escenarios más emblemáticos del territorio nacional.

Para más información sobre las activaciones en los distintos cerros argentinos, hacer clic acá.