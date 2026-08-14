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Así funciona el sistema de pagos digitales que permite comprar con menos pasos y mayor seguridad

La tokenización, la biometría y los nuevos estándares de autenticación agilizan las operaciones online y suman herramientas para reducir el fraude en las compras

Sebastián Calens, VP de Product Payment en Fiserv, en Infobae Talks Pensamiento Techie
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Los medios de pago digitales atraviesan una transformación que el usuario promedio percibe sin entender del todo. En Infobae Talks Pensamiento Techie, Sebastián Calens, VP de Product Payment and Acquiring de Fiserv, explicó qué hay detrás de cada clic al momento de pagar en línea.

Para entender esto, Calens propuso arrancar un paso atrás. Durante años, la experiencia de pago digital replicó la lógica del mundo físico: ingresar 16 números de tarjeta, la fecha de vencimiento, el código de seguridad. Un proceso diseñado para el plástico que migró al entorno digital sin adaptarse a él.

“Lo que hace la tokenización es resumir todos esos datos en un código encriptado que simplifica todo ese proceso”, explicó el ejecutivo. Ese código queda guardado en una bóveda segura y se usa únicamente para la transacción en curso. Los datos reales de la tarjeta no circulan por internet.

Infobae Talks Pensamiento Techie 2026
La Argentina se destaca como un mercado de adopción temprana de pagos digitales, impulsado por el interés tecnológico y una economía que acelera el cambio de hábitos financieros (Maximiliano Luna)

Un clic para pagar

Esta tecnología es la base sobre la que se construyen soluciones como Click2Pay, una billetera universal donde el usuario registra sus tarjetas una sola vez. A partir de ese momento, cada compra en línea se completa con un solo clic, sin necesidad de volver a ingresar datos. “La experiencia que terminás viviendo es mucho más dinámica”, señaló Calens.

Para los comercios, el impacto es igualmente relevante. En el canal electrónico, la exposición al fraude recaía históricamente sobre el vendedor. Con la tokenización y las capas de seguridad adicionales —como el protocolo 3DS, que verifica la identidad del comprador— ese riesgo se traslada a otros actores de la cadena. El comercio que adoptó estas herramientas reduce las pérdidas reales y, si ocurre una transacción fraudulenta, ya no es el responsable directo.

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La biometría y los nuevos estándares de autenticación permiten completar una compra en línea con un solo gesto, sin ingresar datos ni interrumpir la experiencia del usuario (Maximiliano Luna)

Seguridad y velocidad, el equilibrio que busca la industria

Uno de los desafíos centrales de los medios de pago digitales es la tensión entre la cantidad de pasos de verificación y la seguridad. Más controles implican mayor protección, pero también más abandonos en el proceso de compra.

La industria busca reducir esos obstáculos al mínimo sin resignar resguardo, y la tecnología empieza a hacer posible ese equilibrio. “Cuando el proceso de pago es ágil y transparente, el usuario no interrumpe la compra y se reduce notablemente la cantidad de carritos abandonados”, destacó Calens.

En ese camino, el ejecutivo mencionó dos estándares que ganan adopción global: Click2Pay y Passkey. El primero centraliza las tarjetas tokenizadas en una billetera interoperable. El segundo vincula el dispositivo del usuario con una bóveda de claves y utiliza la biometría —huella dactilar o reconocimiento facial— para autenticar cada pago.

Ambos funcionan independientemente de si el dispositivo es de Apple o Google, lo que los vuelve agnósticos a la plataforma. “Vos tenés tus claves guardadas en una bóveda segura, tu dispositivo te reconoce vía biometría y en ese momento ocurre el pago”, describió Sebastián Calens en su conversación con Agostina Scioli.

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La tokenización reemplaza los datos de la tarjeta por un código encriptado que no circula por internet, lo que reduce el fraude y simplifica el proceso de pago digital (Maximiliano Luna)

El usuario argentino y la adopción tecnológica

Calens fue consultado sobre cómo recibe estos cambios el consumidor local, en un espectro que va desde quienes prefieren cobrar la jubilación en ventanilla hasta los adolescentes nativos digitales. Su lectura es optimista: la Argentina es un país de adopción temprana, impulsado tanto por el interés en la tecnología como por una economía que obliga a buscar herramientas nuevas.

“Nos gustan las cosas tecnológicas y nuestra coyuntura nos obliga a tener distintas herramientas”, afirmó Calens. Las promociones exclusivas en billeteras digitales y los beneficios del comercio electrónico aceleraron ese cambio de hábitos.

El proceso, según el vocero, suele seguir un patrón: el usuario arranca con cautela, hace una prueba, comprueba que la experiencia es rápida y confiable, y no vuelve atrás. “Cuando ves que la experiencia es rápida, no falla y es práctico, se adopta”, concluyó.

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