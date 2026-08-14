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Velocidad, tecnología y control: el equilibrio clave en los medios de pago

En un mercado de alta competencia y múltiples opciones para comercios y usuarios, la industria apuesta a la inteligencia artificial y la innovación continua para ofrecer soluciones seguras, ágiles y siempre disponibles

Alejandro Ciotti, director de Tecnología de Payway, en Infobae Talks Pensamiento Techie.
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En el universo de los medios de pago, la velocidad y la seguridad no siempre van de la mano. Encontrar ese equilibrio es el desafío central que enfrentan hoy los actores de la industria. En Infobae Talks Pensamiento Techie, Alejandro Ciotti, director de Tecnología de Payway, explicó cómo la compañía se prepara para un ecosistema cada vez más competitivo, interoperable y atravesado por la inteligencia artificial.

Se trata del principal procesador de pagos digitales de la Argentina y socio tecnológico de los comercios para cobrar sus ventas. Entre 2025 y 2026, la compañía concentró sus inversiones en dos frentes: la robustez operativa y la velocidad para llevar innovación al mercado. “El objetivo es que quienes operan con nosotros puedan acceder rápidamente a las nuevas formas de cobro y adaptarse a lo que demanda el mercado”, afirmó Ciotti.

Un ecosistema que no para nunca

La industria de medios de pago opera las 24 horas, los siete días de la semana. Hay comercios cobrando a las dos de la madrugada y plataformas de comercio electrónico procesando ventas a las tres. Esa realidad define el perfil del talento que Payway busca: personas con capacidad de autogestión, toma de decisiones y ejecución en el momento preciso, con pleno conocimiento de que cualquier cambio tecnológico debe construirse sobre lo que ya existe y sin interrumpir la operación.

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Payway apuesta a la simplicidad y la disponibilidad permanente para que comercios y usuarios puedan operar sin interrupciones (Juan Novelli)

Para sostener esa disponibilidad, la compañía invirtió en infraestructura cloud y en el desarrollo de terminales con software amigable que simplifiquen el día a día del comerciante. La meta es que todo lo que se acredita quede bien conciliado y sea fácil de entender para quien opera el negocio.

Inteligencia artificial con cautela y con sentido

Ciotti fue uno de los voceros más precisos del ciclo al momento de hablar de esta temática. Lejos de presentarla como una solución mágica, trazó una perspectiva que combina entusiasmo con prudencia. Payway ya despliega IA en múltiples áreas: aceleración del aprendizaje interno, simplificación del trabajo cotidiano, desarrollo de software, construcción de producto y atención de clientes. El horizonte que describe incluye los llamados pagos agénticos, donde agentes de inteligencia artificial capturan transacciones de forma autónoma.

Pero el directivo fue claro respecto de los límites. “Preferimos ir con pasos muy concretos respecto de los despliegues, más que en la aceleración desbocada solo por el hecho de innovar”, afirmó. Todos los desarrollos asistidos por esta tecnología cuentan con lo que en la industria se denomina human in the loop: una persona que controla, interviene y verifica que el resultado aporte valor real.

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La inteligencia artificial acelera la innovación en medios de pago, pero exige controles más estrictos para garantizar la seguridad en cada transacción (Juan Novelli)

La capacitación interna es otro eje de esa estrategia. La compañía trabaja para que tanto los perfiles más jóvenes como los más experimentados puedan incorporar estas herramientas. “Creemos mucho en el valor de estas personas utilizando esta nueva tecnología y no en esta nueva tecnología reemplazando a estas personas”, subrayó el directivo.

Seguridad y competencia: los desafíos que se vienen

El sector que procesa los pagos electrónicos para comercios es hoy uno de los más competitivos de la región. Billeteras digitales, nuevas formas de pago y una oferta creciente de opciones para los comercios definen un escenario donde la diferenciación pasa por la simplicidad y la confiabilidad. Payway respondió a esa presión con despliegues en tiempo récord: pagos en distintas monedas con medios digitales y pagos QR y contactless —tanto desde el celular como con tarjeta sin contacto— en el transporte público, propina electrónica, entre otros.

El ejecutivo advirtió, además, que la IA opera en ambos lados del tablero. Así como acelera la innovación y mejora la detección de fraudes, también habilita nuevas formas de vulnerar los sistemas. “Sabemos que la tecnología ofrece ventajas y desafíos al mismo tiempo, por eso trabajamos de manera constante para anticiparnos y fortalecer la seguridad en cada etapa”, remarcó Ciotti

“Nuestro desafío es aprovechar toda la potencia de la tecnología para seguir siendo la opción preferida y garantizar que cobrar a través de Payway sea siempre seguro, robusto y disponible”, concluyó Ciotti.

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