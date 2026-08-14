El desafío de fabricar tecnología en la Argentina frente a un consumidor más informado

Pablo Rubio, CEO de Novatech, en Infobae Talks Pensamiento Techie.

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20 años atrás, fabricar memorias RAM en la Argentina era una idea que pocos se animaban a concretar. Pablo Rubio, CEO de Novatech, fue uno de los que lo intentó. En Infobae Talks Pensamiento Techie, el directivo repasó ese recorrido y explicó hacia dónde apunta la empresa en un mercado que, según su propia definición, cambió de reglas.

Todo arrancó en 2004 con la adquisición de los primeros robots de montaje sobre superficie. La buena recepción impulsó una expansión gradual: placas base (motherboards), notebooks y telefonía celular. En 2015, la firma incorporó a Leanval, radicada en Tierra del Fuego, para aprovechar las exenciones impositivas de esa provincia. Dos años después llegaron los televisores, bajo la marca propia Enova.

Tecnología accesible como modelo de negocio

Para Rubio, el desarrollo de cada producto parte de una premisa concreta: entender la situación económica del consumidor al que va dirigido. “Enovaes tecnología confiable y accesible, siempre”, afirmó el directivo, al sintetizar la filosofía que guía cada lanzamiento. Eso implica un proceso de ingeniería inversa: primero se definen las características técnicas que el usuario necesita y puede pagar, y luego se adapta el producto para cumplir con esos requisitos.

El CEO de Novatech advierte que cerca del 30% de los celulares que se venden en la Argentina ingresan de manera ilegal al país, un problema que condiciona el desarrollo de la industria local (Maximiliano Luna)

La compañía cuenta con oficinas en China donde se realiza esa adaptación. Los productos llegan como kits estándar para ensamblar: se define el tipo de materiales, las funciones electrónicas y los componentes específicos para cada mercado. Algunos elementos, como las placas base, se fabrican localmente mediante montaje sobre superficie, la misma técnica con la que Novatech comenzó su historia.

Hoy, Enova tiene más de 700.000 productos instalados en hogares argentinos. Toda esa base de usuarios genera información que la compañía procesa a través de un sistema de gestión integrado en la nube, con conectores de inteligencia artificial. “Le puedo preguntar a la herramienta de gestión cualquier cosa respecto del consumo”, explicó el CEO. Patrones de uso, funciones más utilizadas y comportamiento de los productos son algunos de los datos que alimentan las decisiones de desarrollo.

Nuevos frentes: Electra e Infinix

Dos incorporaciones recientes marcan la dirección que toma la compañía en los próximos meses. La primera es Electra, marca israelí líder en climatización y refrigeración, con la que Novatech firmó un contrato de 20 años para fabricar aires acondicionados en la provincia fueguina. El sello había operado en el país con otra empresa, que entró en quiebra el año pasado.

La marca Enova tiene más de 700.000 productos instalados en hogares argentinos, una base de datos que alimenta las decisiones de desarrollo de la compañía (Maximiliano Luna)

El objetivo es recuperar el market share que tenía la empresa asiática en el país, cercano al 10% de un mercado de un millón de unidades anuales. “Este año va a ser difícil porque es nuestro primer año, pero estamos empezando”, reconoció el directivo. La novedad para el mercado argentino es que, más allá de su clásica línea de aires acondicionados con la última tecnología israelí; también se sumará al portfolio de Novatech su línea de heladeras y freezers.

La segunda incorporación es Infinix, una marca global de telefonía orientada a un segmento joven y con perfil tecnológico. Los modelos Smart 20 y Hot 70 van a comenzar a fabricarse en Tierra del Fuego a fines de agosto, con una propuesta que combina desarrollo tecnológico y precio competitivo. El contexto, sin embargo, no es sencillo: según Rubio, cerca del 30% de los celulares que se venden en la Argentina e ingresan de manera ilegal al país.

Novatech apuesta a la fabricación local de teléfonos Infinix y aires acondicionados Electra en Tierra del Fuego como parte de su expansión para los próximos meses (Maximiliano Luna)

De la economía de oferta a la economía de demanda

Al proyectar el futuro de la compañía, Rubio identificó un cambio estructural que redefine las reglas del sector. Durante los últimos 15 años, la industria tecnológica y de electrodomésticos operó bajo una lógica de oferta: las empresas determinaban qué producir y el mercado absorbía.

Hoy ese esquema se invirtió. El consumidor llegó al centro de la ecuación, más informado que nunca y con herramientas que le permiten tomar decisiones con un nivel de detalle que antes era inaccesible. “Nuestro desafío es jugar ese partido de la información”, afirmó el ejecutivo. Para la compañía, eso significa usar los datos que generan sus productos en uso para anticipar necesidades, mejorar desarrollos y responder con mayor precisión a lo que el mercado pide.

EL CEO de Novatech cerró su conversación con Agostina Scioli con una imagen que resume su visión sobre la IA y el cambio tecnológico en general: “Esto no es el fin de nada, sino el principio de algo mucho más veloz y más grande”.