In House
Agregar Infobae enGoogle

El desafío de fabricar tecnología en la Argentina frente a un consumidor más informado

La producción local de celulares y aires acondicionados se suma a una estrategia basada en datos para conocer los hábitos de los usuarios y orientar los próximos lanzamientos

Pablo Rubio, CEO de Novatech, en Infobae Talks Pensamiento Techie.
Guardar

20 años atrás, fabricar memorias RAM en la Argentina era una idea que pocos se animaban a concretar. Pablo Rubio, CEO de Novatech, fue uno de los que lo intentó. En Infobae Talks Pensamiento Techie, el directivo repasó ese recorrido y explicó hacia dónde apunta la empresa en un mercado que, según su propia definición, cambió de reglas.

Todo arrancó en 2004 con la adquisición de los primeros robots de montaje sobre superficie. La buena recepción impulsó una expansión gradual: placas base (motherboards), notebooks y telefonía celular. En 2015, la firma incorporó a Leanval, radicada en Tierra del Fuego, para aprovechar las exenciones impositivas de esa provincia. Dos años después llegaron los televisores, bajo la marca propia Enova.

Tecnología accesible como modelo de negocio

Para Rubio, el desarrollo de cada producto parte de una premisa concreta: entender la situación económica del consumidor al que va dirigido. “Enovaes tecnología confiable y accesible, siempre”, afirmó el directivo, al sintetizar la filosofía que guía cada lanzamiento. Eso implica un proceso de ingeniería inversa: primero se definen las características técnicas que el usuario necesita y puede pagar, y luego se adapta el producto para cumplir con esos requisitos.

Infobae Talks Pensamiento Techie 2026
El CEO de Novatech advierte que cerca del 30% de los celulares que se venden en la Argentina ingresan de manera ilegal al país, un problema que condiciona el desarrollo de la industria local (Maximiliano Luna)

La compañía cuenta con oficinas en China donde se realiza esa adaptación. Los productos llegan como kits estándar para ensamblar: se define el tipo de materiales, las funciones electrónicas y los componentes específicos para cada mercado. Algunos elementos, como las placas base, se fabrican localmente mediante montaje sobre superficie, la misma técnica con la que Novatech comenzó su historia.

Hoy, Enova tiene más de 700.000 productos instalados en hogares argentinos. Toda esa base de usuarios genera información que la compañía procesa a través de un sistema de gestión integrado en la nube, con conectores de inteligencia artificial. “Le puedo preguntar a la herramienta de gestión cualquier cosa respecto del consumo”, explicó el CEO. Patrones de uso, funciones más utilizadas y comportamiento de los productos son algunos de los datos que alimentan las decisiones de desarrollo.

Nuevos frentes: Electra e Infinix

Dos incorporaciones recientes marcan la dirección que toma la compañía en los próximos meses. La primera es Electra, marca israelí líder en climatización y refrigeración, con la que Novatech firmó un contrato de 20 años para fabricar aires acondicionados en la provincia fueguina. El sello había operado en el país con otra empresa, que entró en quiebra el año pasado.

Infobae Talks Pensamiento Techie 2026
La marca Enova tiene más de 700.000 productos instalados en hogares argentinos, una base de datos que alimenta las decisiones de desarrollo de la compañía (Maximiliano Luna)

El objetivo es recuperar el market share que tenía la empresa asiática en el país, cercano al 10% de un mercado de un millón de unidades anuales. “Este año va a ser difícil porque es nuestro primer año, pero estamos empezando”, reconoció el directivo. La novedad para el mercado argentino es que, más allá de su clásica línea de aires acondicionados con la última tecnología israelí; también se sumará al portfolio de Novatech su línea de heladeras y freezers.

La segunda incorporación es Infinix, una marca global de telefonía orientada a un segmento joven y con perfil tecnológico. Los modelos Smart 20 y Hot 70 van a comenzar a fabricarse en Tierra del Fuego a fines de agosto, con una propuesta que combina desarrollo tecnológico y precio competitivo. El contexto, sin embargo, no es sencillo: según Rubio, cerca del 30% de los celulares que se venden en la Argentina e ingresan de manera ilegal al país.

Infobae Talks Pensamiento Techie 2026
Novatech apuesta a la fabricación local de teléfonos Infinix y aires acondicionados Electra en Tierra del Fuego como parte de su expansión para los próximos meses (Maximiliano Luna)

De la economía de oferta a la economía de demanda

Al proyectar el futuro de la compañía, Rubio identificó un cambio estructural que redefine las reglas del sector. Durante los últimos 15 años, la industria tecnológica y de electrodomésticos operó bajo una lógica de oferta: las empresas determinaban qué producir y el mercado absorbía.

Hoy ese esquema se invirtió. El consumidor llegó al centro de la ecuación, más informado que nunca y con herramientas que le permiten tomar decisiones con un nivel de detalle que antes era inaccesible. “Nuestro desafío es jugar ese partido de la información”, afirmó el ejecutivo. Para la compañía, eso significa usar los datos que generan sus productos en uso para anticipar necesidades, mejorar desarrollos y responder con mayor precisión a lo que el mercado pide.

EL CEO de Novatech cerró su conversación con Agostina Scioli con una imagen que resume su visión sobre la IA y el cambio tecnológico en general: “Esto no es el fin de nada, sino el principio de algo mucho más veloz y más grande”.

Temas Relacionados

Infobae TalksInfobae Talks Pensamiento TechiePablo RubioNovatechElectraEnovaInfinix

Más Noticias

Así funciona el sistema de pagos digitales que permite comprar con menos pasos y mayor seguridad

La tokenización, la biometría y los nuevos estándares de autenticación agilizan las operaciones online y suman herramientas para reducir el fraude en las compras

Así funciona el sistema de pagos digitales que permite comprar con menos pasos y mayor seguridad

Invierno 2026: las actividades para disfrutar en los cerros más importantes del país

Con propuestas distribuidas en los destinos más elegidos de la Argentina, Corona lleva música, intervenciones y espacios exclusivos para crear momentos de disfrute y desconexión en la montaña

Invierno 2026: las actividades para disfrutar en los cerros más importantes del país

Tecnología, inteligencia artificial y nuevos hábitos: las claves de Infobae Talks Pensamiento Techie

El encuentro reunió a referentes de seis compañías para explorar el avance de la automatización, la conectividad, la electromovilidad y las nuevas formas de interacción con los consumidores

Tecnología, inteligencia artificial y nuevos hábitos: las claves de Infobae Talks Pensamiento Techie

Cómo el aprendizaje online está cambiando las carreras de ingeniería

La propuesta reúne carreras y posgrados vinculados con higiene y seguridad, ciberseguridad e informática forense, con alternativas de pregrado, grado y especialización

Cómo el aprendizaje online está cambiando las carreras de ingeniería

Una reconocida cadena gastronómica llegó a Junín con 80 nuevos puestos de trabajo

McDonald’s sumó su primer establecimiento en la localidad bonaerense, con una propuesta que incluye Delivery Point, sala de cumpleaños y alternativas para familias

Una reconocida cadena gastronómica llegó a Junín con 80 nuevos puestos de trabajo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Acuchilló a un hombre en medio de una venta de drogas y fue condenado a 12 años de prisión en Santa Fe

Acuchilló a un hombre en medio de una venta de drogas y fue condenado a 12 años de prisión en Santa Fe

Los cortes de cabello más recordados de Cristiano Ronaldo: el sello personal que marcó una época

Días nublados y probabilidad de lluvias: qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo

El factor que se asocia con mejor salud y bienestar en 22 países, según la ciencia

Quedó firme la destitución del juez “karateca” que pateó a un cadete y le tiró la moto tras un incidente vial

INFOBAE AMÉRICA

Las redes sociales impulsaron una crisis de refugiados entre España y Marruecos

Las redes sociales impulsaron una crisis de refugiados entre España y Marruecos

El Salvador: El tribunal de San Miguel impone condenas de hasta 107 años a miembros de la MS-13

El secretario de Guerra de Estados Unidos reconoció a Guatemala y Honduras por aceptar operativos combinados durante cumbre contra los cárteles

Qué países del mundo aún pueden ingresar al CA-4 sin visa tras la reforma migratoria más profunda que ha vivido Centroamérica en décadas

Estados Unidos advirtió a Irán sobre un aislamiento económico “como nunca antes se ha visto” por el bloqueo a Ormuz

ETRETENIMIENTO

El vocalista de Muse, Matt Bellamy solicita el divorcio de Elle Evans tras siete años de matrimonio

El vocalista de Muse, Matt Bellamy solicita el divorcio de Elle Evans tras siete años de matrimonio

Sean “Diddy” Combs habría salido del aislamiento en prisión tras un altercado con otro interno

La hermana de Perez Hilton revela detalles del momento en el que el bloguero se autolesionó en una transmisión de Tik Tok

Neil Patrick Harris confesó que la paternidad lo volvió más vulnerable y emocional

Slash adelantó que Guns N’ Roses prepara un nuevo disco: “Hay muchas cosas escribiéndose”