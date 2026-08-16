Día del Empresario: por qué las mejores decisiones se toman en la incertidumbre

Para Vistage, liderar una organización se parece a una montaña rusa: avanzar sin poder anticipar cada giro del recorrido (Vistage)

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Hay un instante que todo empresario conoce bien. No es el momento del éxito ni el de la crisis. Es ese segundo preciso en que la información disponible todavía es insuficiente, el contexto sigue cambiando y, sin embargo, hay que decidir: invertir, incorporar talento, abrir un nuevo mercado o lanzar un producto. Las decisiones que realmente transforman una organización rara vez llegan acompañadas de todas las certezas.

Para ilustrar esa experiencia de manera concreta, Vistage eligió una imagen que, a primera vista, podría parecer inesperada: una montaña rusa. No por la velocidad ni por la adrenalina que genera, sino porque ambas situaciones —el recorrido en ese carro y el de dirigir una empresa— comparten una misma lógica: obligan a seguir avanzando sin poder anticipar cada curva del trayecto.

La metáfora que se volvió experiencia real

El ascenso inicial es lento. Todo parece bajo control. Desde la cima, quien está arriba cree que puede anticipar el camino completo. Hasta que llega la primera bajada. Entonces aparecen el vértigo, la incertidumbre y esa mezcla de emoción y responsabilidad que obliga a confiar en las decisiones tomadas antes de que el recorrido comenzara.

En Vistage creen que dirigir una empresa se parece bastante a ese momento. No porque el liderazgo sea una aventura o un juego, sino porque nunca es posible controlar por completo lo que viene. Tomar decisiones estratégicas, asumir riesgos, adaptarse a contextos cambiantes y sostener el rumbo de una organización implica avanzar aun cuando la información es incompleta.

Los empresarios enfrentan diariamente el desafío de decidir con información incompleta y escenarios dinámicos (Vistage)

El peso real de las pymes en la Argentina

Según datos de la CAME, las micro, pequeñas y medianas compañías representan alrededor del 99% del entramado empresario argentino y generan cerca del 70% del empleo privado formal. Detrás de esas cifras hay miles de empresarios que, todos los días, asumen riesgos y responsabilidades con la convicción de construir futuro.

Cada organización que nace, crece o invierte genera mucho más que actividad económica: genera empleo, impulsa la innovación, fortalece las cadenas de valor y contribuye al desarrollo del país. Pero existe una pregunta importante: ¿cómo generar más desarrollo, más inversión y más oportunidades? Esa respuesta necesariamente encuentra al empresariado como uno de sus protagonistas centrales.

Quienes construyen organizaciones han entendido que adaptarse ya no es una respuesta excepcional ante la adversidad, sino una capacidad permanente. Más que resiliencia, esa experiencia terminó forjando algo más profundo: la habilidad de evolucionar en contextos dinámicos sin resignar la visión de largo plazo.

Por qué nadie construye mejores empresas en soledad

Desde Vistage, la convicción es clara: compartir experiencias, desafiar certezas y aprender de otros líderes permite tomar mejores decisiones. La propuesta de la organización parte de una premisa que los propios empresarios que participan de sus grupos de trabajo suelen confirmar: el aislamiento en la toma de decisiones es uno de los principales factores que limita el crecimiento.

El CEO o dueño de una compañía mediana rara vez tiene interlocutores que lo desafíen con la misma profundidad que un par con experiencia equivalente. Esa brecha es, precisamente, lo que es necesario cerrar.

Compartir experiencias con otros líderes puede enriquecer el proceso de toma de decisiones en contextos complejos (Vistage)

El criterio humano en la era de la IA

Hoy, cuando la inteligencia artificial puede procesar datos en segundos y ofrecer respuestas cada vez más sofisticadas, el verdadero diferencial dejó de ser el acceso a la información. El liderazgo pasa, cada vez más, por desarrollar criterio: interpretar el contexto, distinguir qué información es realmente relevante, escuchar perspectivas diferentes y transformarlas en mejores decisiones.

La tecnología puede ofrecer respuestas; el criterio sigue siendo profundamente humano. Y ese criterio no se desarrolla en soledad ni se adquiere únicamente a través de la experiencia propia. Se construye también en el intercambio con otros líderes que atravesaron situaciones similares, que cometieron errores distintos y que aprendieron lecciones que ningún algoritmo puede transferir de la misma manera.

En ese sentido, la irrupción de la inteligencia artificial no hace menos necesario el desarrollo del liderazgo: lo hace más urgente. Porque en un entorno donde la información está cada vez más disponible y es procesada con mayor velocidad, la ventaja competitiva se desplaza hacia quienes saben qué hacer con ella.

Avanzar cuando el próximo giro todavía es incierto

El verdadero coraje de un empresario no consiste en no sentir vértigo. Consiste en seguir tomando decisiones cuando el próximo giro todavía es incierto. Esa capacidad —la de avanzar a pesar de la incertidumbre, no gracias a su ausencia— es lo que distingue a quienes construyen organizaciones duraderas.

Para Vistage, liderar nunca consiste en eliminar la incertidumbre. Se trata de aprender a avanzar a pesar de ella. Y, al final de cada recorrido, quienes construyen empresas hacen exactamente lo mismo: respiran hondo y vuelven a subirse.