Movilidad de nuevas energías: la tecnología que está transformando el mercado argentino

Bernardo Fernández Paz, director de Ventas de BYD Argentina, en Infobae Talks Pensamiento Techie.

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La Argentina atraviesa una nueva etapa en la adopción de vehículos de nuevas energías, impulsada por una oferta más amplia, infraestructura de carga en expansión y un consumidor cada vez más informado.

En Infobae Talks Pensamiento Techie, Bernardo Fernández Paz, director comercial de BYD en la Argentina, explicó por qué la compañía se define ante todo como una empresa de tecnología y cuál es su apuesta para acelerar la adopción de vehículos eléctricos e híbridos en el mercado local.

El punto de partida de esa historia no es un auto sino una batería. BYD nació hace más de 30 años en un galpón en China, con dos socios y un producto: celdas de energía para teléfonos celulares.

De ahí evolucionó hacia la movilidad sostenible y hoy opera en más de 112 países con una cartera que abarca desde automóviles y colectivos hasta trenes, todos orientados a un mismo objetivo: la electrificación del transporte. “Nos definimos como una compañía de tecnología mundial”, afirmó Fernández Paz.

Con tecnología de carga ultrarrápida y ocho años de garantía en el sistema eléctrico, la marca busca derribar las principales barreras para la adopción del auto eléctrico en la Argentina (Maximiliano Luna)

Una empresa de ingenieros con un objetivo climático

Detrás de esa escala hay un músculo de innovación que Fernández Paz describió con precisión: de más de un millón de empleados, 120.000 son ingenieros. El resultado de ese trabajo se traduce en unas 40 a 42 patentes diarias en áreas que van desde el almacenamiento de energía hasta los sistemas de conducción. “Todos los desarrollos van buscando cómo promover la electromovilidad y cómo contribuir con el planeta reduciendo la temperatura en un grado centígrado”, señaló el directivo.

Ese propósito climático convive con una lógica de democratización tecnológica. Cuando los vehículos eléctricos eran sinónimo de lujo, BYD apostó por una ecuación diferente: alta calidad, tecnología y bajo costo, con el objetivo de acercar esas prestaciones a un público cada vez más amplio. En China, donde se venden 20 millones de vehículos por año, esa premisa encontró escala. El desafío ahora es replicarla en mercados como el argentino.

Baterías más eficientes y tiempos de carga reducidos, las claves detrás del avance de los vehículos eléctricos e híbridos (Maximiliano Luna)

Inteligencia artificial al volante

Más allá de la propulsión eléctrica, BYD integra IA en múltiples capas de sus vehículos: analiza los hábitos de conducción para optimizar el uso de energía, procesa la información de sensores y radares para anticipar obstáculos y actúa sobre la dirección o los frenos ante una colisión inminente.

El modelo Yangwang U9, perteneciente a una de las marcas del grupo, , es capaz de detectar irregularidades en el camino y esquivarlas de forma autónoma gracias a sus sensores y radares. “El auto puede identificar un obstáculo en la calzada y anticiparse para esquivarlo”, explicó Fernández Paz. Además, el sistema muestra en pantalla los objetos y personas alrededor del vehículo y actúa si detecta riesgo de colisión.

La inteligencia artificial también interviene en el proceso de desarrollo de los propios autos, donde BYD la aplica para mejorar la eficiencia de las baterías y los sistemas de carga. Hoy, algunos modelos de la marca pueden cargarse en cinco a siete minutos, un tiempo que hasta hace poco parecía fuera del alcance de la tecnología disponible.

El eje de la seguridad también ocupa un lugar central en la estrategia tecnológica de la compañía. En febrero de 2025, presentó en Shenzhen una nueva generación de sistemas avanzados de asistencia a la conducción, que integran IA, cámaras, sensores y software para contribuir a una movilidad más segura.

Sus funciones abarcan el apoyo en ruta, entornos urbanos y estacionamiento inteligente. Con este desarrollo, la marca busca extender esas tecnologías a modelos de diferentes segmentos, para que dejen de ser exclusivas de los vehículos de alta gama.

La IA aplicada a la conducción redefine los estándares de seguridad y eficiencia en los autos eléctricos (Maximiliano Luna)

Derribar mitos sobre el auto eléctrico

El ejecutivo reconoció que persisten dudas entre los potenciales compradores y eligió un recurso didáctico para abordarlas: propuso imaginar un mundo donde todos los autos ya son eléctricos y alguien llega a ofrecer un vehículo a combustión. “¿Es más rápido? No. ¿Hace menos ruido? No. ¿Lo cargás cómodo? No, tenés que ir a una estación de servicio”, planteó, para mostrar que muchas de las objeciones al auto eléctrico desaparecen cuando se invierte la perspectiva.

Durabilidad, costo de la batería e infraestructura de carga son las preguntas más frecuentes que recibe la marca. Sobre el primer punto, BYD ofrece ocho años de garantía para todo el sistema eléctrico. Si la batería requiere reemplazo fuera de ese período, la compañía la entrega al costo.

El próximo gran desafío del sector es reducir los tiempos de carga hasta equipararlos con los que demanda cargar combustible. Con ese objetivo, la automotriz desarrolló Flash Charging, una tecnología que funciona junto con la segunda generación de la Blade Battery y alcanza hasta 1.500 kW de potencia.

El sistema permite cargar la batería del 10% al 70% en cinco minutos y del 10% al 97% en nueve minutos; incluso a –30 °C, puede pasar del 20% al 97% en solo 12 minutos. Este avance elimina una de las principales barreras para la adopción de la movilidad eléctrica y llegará a la Argentina en un futuro próximo.

Fernández Paz subrayó incuso que el vehículo puede conectarse en el hogar con un enchufe convencional o en cualquiera de los puntos habilitados en supermercados, cafeterías y espacios públicos. “No tenés que ir a una estación de servicio”, resumió.