In House

La estrategia de Tailandia para abrir nuevas oportunidades de negocios en el mercado argentino

Con Think Thailand. Next Level, el país asiático busca fortalecer vínculos comerciales a partir de la innovación y la excelencia de su oferta

Guardar
DITP para uso de Inhouse
Pad thai con langostino, uno de los platos emblemáticos de la gastronomía tailandesa, reconocido en los mercados internacionales por su identidad y versatilidad (DITP)

En un escenario global donde las cadenas de suministro adquieren cada vez mayor relevancia y las empresas buscan diversificar mercados para ganar competitividad, la elección de socios comerciales confiables se convierte en un factor estratégico. La calidad, la estabilidad y la capacidad de innovación son atributos cada vez más valorados por importadores y distribuidores.

En ese contexto, Think Thailand. Next Level surge como una iniciativa que busca acercar al mercado argentino una visión renovada de Tailandia, una de las economías más dinámicas del sudeste asiático.

“Según datos del Global Trade Atlas de S&P con base en cifras del INDEC, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los USD 2.410 millones en 2025, mientras que las importaciones argentinas provenientes de Tailandia representaron USD 2.110 millones. Además, en el primer trimestre de 2026 las exportaciones tailandesashacia el mercado local crecieron un 8,85% respecto del mismo período del año anterior", afirma Ms. Apichaya Sopon, directora del Thai Trade Center Buenos Aires.

DITP para uso de Inhouse
Ms. Apichaya Sopon, directora del Thai Trade Center Buenos Aires, en uno de los principales accesos al Barrio Chino de Buenos Aires (DITP)

Una relación comercial con potencial de crecimiento

El vínculo institucional atraviesa un momento significativo. En 2025 se celebró el 70º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, una fecha que puso en valor décadas de cooperación en áreas como economía, ciencia, tecnología, cultura y deporte.

En línea con ese proceso, la campaña Think Thailand. Next Level busca dar a conocer la diversidad de fortalezas económicas de Tailandia y sus capacidades en un amplio espectro de industrias. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Promoción del Comercio Internacional de Tailandia (DITP) del Ministerio de Comercio de Tailandia, destaca la capacidad de generar productos y servicios con estándares internacionales, creatividad e innovación.

La propuesta también busca fortalecer la confianza de potenciales compradores y socios estratégicos. Para ello, pone el foco en la calidad certificada, la confiabilidad de los proveedores y la construcción de relaciones comerciales de largo plazo.

Gastronomía, moda y bienestar como motores de desarrollo

Uno de los sectores con mayor potencial es el alimentario. Tailandia desarrolla una estrategia integral orientada a fortalecer su posición como proveedor global de alimentos. Guiada por su visión de la “Cocina del Mundo”, el país invierte en desarrollo de productos, innovación alimentaria de valor agregado y prácticas de producción sostenibles para responder a las demandas cambiantes de los consumidores a nivel mundial.

Además de su reconocida gastronomía, el país impulsa categorías vinculadas a opciones funcionales, saludables y proteínas alternativas. Estas iniciativas responden a una demanda internacional que busca propuestas innovadoras sin resignar calidad ni seguridad.

La cocina tailandesa funciona, en muchos casos, como puerta de entrada para conocer la diversidad de la oferta exportable. Preparaciones emblemáticas como el Pad Thai, el Tom Yum Goong o el curry verde forman parte de una identidad culinaria reconocida en distintos mercados del mundo. En la Argentina, quienes quieran experimentarla pueden visitar Punch Curry Bar en Buenos Aires o Khaosan Thai Food en Mendoza y Córdoba, restaurantes certificados con el sello Thai SELECT, la distinción oficial que garantiza la autenticidad de la cocina tailandesa.

Por otra parte, la moda representa otra industria con fuerte proyección internacional. El sector combina técnicas artesanales, textiles tradicionales y diseño contemporáneo para desarrollar colecciones con valor agregado y una marcada orientación sustentable.

DITP para uso de Inhouse
Textiles tradicionales y estética contemporánea en colecciones con proyección internacional (DITP)

El bienestar constituye otro de los pilares de la estrategia. Terapias ancestrales, medicina herbal, masajes y experiencias holísticas integran una propuesta respaldada por estándares de servicio reconocidos a nivel global.

El respaldo institucional detrás de cada oportunidad

Mientras tanto, el respaldo institucional cumple un papel central para facilitar nuevas oportunidades de negocio. A través del Thai Trade Centre Buenos Aires, el DITP brinda asistencia a empresas interesadas en desarrollar vínculos comerciales con proveedores tailandeses.

Entre sus funciones se encuentran la organización de rondas de negocios, la provisión de información de mercado y la generación de contactos entre actores de ambos países. Estas herramientas permiten reducir barreras y acelerar procesos para importadores locales.

Asimismo, la oficina regional extiende su alcance a Bolivia, Paraguay y Uruguay, lo que fortalece una red de cooperación que favorece la integración económica en el Cono Sur. Esa presencia contribuye a generar mayor cercanía entre empresas y organismos de promoción comercial.

DITP para uso de Inhouse
"Una experiencia superior": la campaña Think Thailand. Next Level en la vía pública de Buenos Aires (DITP)

La campaña Think Thailand. Next Level refleja esa visión de largo plazo. Más allá de la promoción de productos específicos, la iniciativa busca proyectar una imagen asociada a innovación, excelencia y confianza.

Con una oferta diversificada, capacidad productiva competitiva y apoyo institucional permanente, Tailandia se presenta como un socio comercial atractivo y confiable para las empresas argentinas interesadas en ampliar horizontes y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Para conocer más sobre proveedores tailandeses y la campaña Think Thailand. Next Level, se puede visitar su sitio web o seguir en el Instagram del Thai Trade Center Buenos Aires.

Temas Relacionados

TailandiaAlianza comercialThink Thailand. Next LevelNegocios

Últimas Noticias

El único vino argentino entre los 50 mejores del mundo según un certamen internacional

Un Malbec de Gualtallary fue el único ejemplar nacional distinguido en los Decanter World Wine Awards 2026, con 97 puntos y el máximo galardón, tras una cata que resaltó frescura, equilibrio y mineralidad

El único vino argentino entre los 50 mejores del mundo según un certamen internacional

Stephanie Demner y Sofi Gonet, presentes en la inauguración de un nuevo local de K-Beauty en Palermo

En pleno auge de la cosmética coreana, SKINKO inauguró un nuevo espacio en Alcorta Shopping que reúne experiencias sensoriales y asesoramiento especializado para transformar la rutina diaria de belleza

Stephanie Demner y Sofi Gonet, presentes en la inauguración de un nuevo local de K-Beauty en Palermo

Día Internacional del Sushi: por qué esta especialidad japonesa sigue ganando fanáticos

A través de su chef Fabián Masuda y una búsqueda permanente de excelencia, Fabric pone en valor técnicas, ingredientes y conocimiento especializado

Día Internacional del Sushi: por qué esta especialidad japonesa sigue ganando fanáticos

Emprendedores, IA e inversión: los ejes de una nueva edición de Experiencia Endeavor

Referentes de distintas industrias analizaron el crecimiento de la inteligencia artificial y las herramientas que están transformando el desarrollo de proyectos en la Argentina

Emprendedores, IA e inversión: los ejes de una nueva edición de Experiencia Endeavor

Una nueva coupé compacta se suma al segmento SUV en Argentina

El nuevo modelo llega al mercado local en versiones tope de gama, con financiación a tasa 0% y opción de plan de ahorro para quienes buscan acceder a su primer SUV

Una nueva coupé compacta se suma al segmento SUV en Argentina

ÚLTIMAS NOTICIAS

Decomisaron más de 150 kilos de carne por faena clandestina en Córdoba

Decomisaron más de 150 kilos de carne por faena clandestina en Córdoba

Cuatro minutos diarios de ejercicio de fuerza mejoran la movilidad en adultos mayores

El Gobierno autorizará la compra de Telefónica por parte de Telecom bajo ciertas condiciones

Matías Tabar ratificó que recibió 245 mil dólares para construir la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá

Regulan el vapeo en la Ciudad de Buenos Aires: las nuevas restricciones y los riesgos para la salud

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno salvadoreño pide aval legislativo para suscribir un crédito de USD 185 millones con el BCIE para tratamiento de agua potable

Gobierno salvadoreño pide aval legislativo para suscribir un crédito de USD 185 millones con el BCIE para tratamiento de agua potable

“Voy pa’l Malecón a quitarme la vida”: Investigan el presunto suicidio de una joven dominicana tras lanzarse al mar

Guatemala prevé un crecimiento económico del 4.1% en 2026

Qatar respaldó el pacto de paz entre EEUU e Irán y pidió una “coordinación conjunta” para cerrar un arreglo definitivo en 60 días

El Salvador: Dos adultos mayores encontrados sin vida en una vivienda de Santa Ana tras días sin contacto

TELESHOW

El insólito blooper de Darío Barassi al tropezarse con una cámara en vivo en su programa: “Casi me muero”

El insólito blooper de Darío Barassi al tropezarse con una cámara en vivo en su programa: “Casi me muero”

Maxi López y Daniela Christiansson tuvieron su primer entrenamiento en pareja tras el nacimiento de su hijo

Rodrigo Manigot, cantante y fundador de Ella es tan cargosa, anunció su salida de la banda: “Nos vemos”

Marta Fort habló de su futuro profesional en medio de su cobertura del mundial: “Me gustaría seguir formándome”

Sabrina Rojas sobre las infidelidades: “El ojo por ojo vale; ¿por qué me voy a reprimir si del otro lado no lo hicieron?”