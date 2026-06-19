La estrategia de Tailandia para abrir nuevas oportunidades de negocios en el mercado argentino

Pad thai con langostino, uno de los platos emblemáticos de la gastronomía tailandesa, reconocido en los mercados internacionales por su identidad y versatilidad (DITP)

En un escenario global donde las cadenas de suministro adquieren cada vez mayor relevancia y las empresas buscan diversificar mercados para ganar competitividad, la elección de socios comerciales confiables se convierte en un factor estratégico. La calidad, la estabilidad y la capacidad de innovación son atributos cada vez más valorados por importadores y distribuidores.

En ese contexto, Think Thailand. Next Level surge como una iniciativa que busca acercar al mercado argentino una visión renovada de Tailandia, una de las economías más dinámicas del sudeste asiático.

“Según datos del Global Trade Atlas de S&P con base en cifras del INDEC, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los USD 2.410 millones en 2025, mientras que las importaciones argentinas provenientes de Tailandia representaron USD 2.110 millones. Además, en el primer trimestre de 2026 las exportaciones tailandesashacia el mercado local crecieron un 8,85% respecto del mismo período del año anterior", afirma Ms. Apichaya Sopon, directora del Thai Trade Center Buenos Aires.

Ms. Apichaya Sopon, directora del Thai Trade Center Buenos Aires, en uno de los principales accesos al Barrio Chino de Buenos Aires (DITP)

Una relación comercial con potencial de crecimiento

El vínculo institucional atraviesa un momento significativo. En 2025 se celebró el 70º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, una fecha que puso en valor décadas de cooperación en áreas como economía, ciencia, tecnología, cultura y deporte.

En línea con ese proceso, la campaña Think Thailand. Next Level busca dar a conocer la diversidad de fortalezas económicas de Tailandia y sus capacidades en un amplio espectro de industrias. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Promoción del Comercio Internacional de Tailandia (DITP) del Ministerio de Comercio de Tailandia, destaca la capacidad de generar productos y servicios con estándares internacionales, creatividad e innovación.

La propuesta también busca fortalecer la confianza de potenciales compradores y socios estratégicos. Para ello, pone el foco en la calidad certificada, la confiabilidad de los proveedores y la construcción de relaciones comerciales de largo plazo.

Gastronomía, moda y bienestar como motores de desarrollo

Uno de los sectores con mayor potencial es el alimentario. Tailandia desarrolla una estrategia integral orientada a fortalecer su posición como proveedor global de alimentos. Guiada por su visión de la “Cocina del Mundo”, el país invierte en desarrollo de productos, innovación alimentaria de valor agregado y prácticas de producción sostenibles para responder a las demandas cambiantes de los consumidores a nivel mundial.

Además de su reconocida gastronomía, el país impulsa categorías vinculadas a opciones funcionales, saludables y proteínas alternativas. Estas iniciativas responden a una demanda internacional que busca propuestas innovadoras sin resignar calidad ni seguridad.

La cocina tailandesa funciona, en muchos casos, como puerta de entrada para conocer la diversidad de la oferta exportable. Preparaciones emblemáticas como el Pad Thai, el Tom Yum Goong o el curry verde forman parte de una identidad culinaria reconocida en distintos mercados del mundo. En la Argentina, quienes quieran experimentarla pueden visitar Punch Curry Bar en Buenos Aires o Khaosan Thai Food en Mendoza y Córdoba, restaurantes certificados con el sello Thai SELECT, la distinción oficial que garantiza la autenticidad de la cocina tailandesa.

Por otra parte, la moda representa otra industria con fuerte proyección internacional. El sector combina técnicas artesanales, textiles tradicionales y diseño contemporáneo para desarrollar colecciones con valor agregado y una marcada orientación sustentable.

Textiles tradicionales y estética contemporánea en colecciones con proyección internacional (DITP)

El bienestar constituye otro de los pilares de la estrategia. Terapias ancestrales, medicina herbal, masajes y experiencias holísticas integran una propuesta respaldada por estándares de servicio reconocidos a nivel global.

El respaldo institucional detrás de cada oportunidad

Mientras tanto, el respaldo institucional cumple un papel central para facilitar nuevas oportunidades de negocio. A través del Thai Trade Centre Buenos Aires, el DITP brinda asistencia a empresas interesadas en desarrollar vínculos comerciales con proveedores tailandeses.

Entre sus funciones se encuentran la organización de rondas de negocios, la provisión de información de mercado y la generación de contactos entre actores de ambos países. Estas herramientas permiten reducir barreras y acelerar procesos para importadores locales.

Asimismo, la oficina regional extiende su alcance a Bolivia, Paraguay y Uruguay, lo que fortalece una red de cooperación que favorece la integración económica en el Cono Sur. Esa presencia contribuye a generar mayor cercanía entre empresas y organismos de promoción comercial.

"Una experiencia superior": la campaña Think Thailand. Next Level en la vía pública de Buenos Aires (DITP)

La campaña Think Thailand. Next Level refleja esa visión de largo plazo. Más allá de la promoción de productos específicos, la iniciativa busca proyectar una imagen asociada a innovación, excelencia y confianza.

Con una oferta diversificada, capacidad productiva competitiva y apoyo institucional permanente, Tailandia se presenta como un socio comercial atractivo y confiable para las empresas argentinas interesadas en ampliar horizontes y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Para conocer más sobre proveedores tailandeses y la campaña Think Thailand. Next Level, se puede visitar su sitio web o seguir en el Instagram del Thai Trade Center Buenos Aires.