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El cuidado de las personas como ventaja competitiva: una universidad cordobesa lidera el ranking nacional de clima laboral

Universidad Siglo 21 alcanzó el primer puesto del país en la categoría de su tamaño tras su décima distinción consecutiva, con un modelo de gestión basado en tres ejes concretos de bienestar, desarrollo y pertenencia

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La autonomía técnica y el desarrollo profesional continuo son factores de retención más poderosos que cualquier esquema de compensación variable (Siglo 21)

El mundo corporativo atraviesa un cambio de paradigma. Las estructuras de gestión que durante décadas priorizaron las compensaciones económicas y los beneficios aislados ceden terreno ante un enfoque más abarcador: la experiencia integral del colaborador como motor del rendimiento corporativo.

En un contexto marcado por la consolidación de la inteligencia artificial y la digitalización acelerada, las empresas líderes redescubren que su principal diferencial competitivo sigue siendo, ante todo, humano. La construcción de culturas basadas en la confianza, el cuidado de las personas y el desarrollo continuo de los equipos pasó a ser un factor determinante en la atracción y retención del talento crítico.

Del beneficio aislado a la estrategia integral

El bienestar organizacional dejó de ser un complemento del área de Recursos Humanos para convertirse en un eje transversal con impacto directo en la productividad y la sostenibilidad institucional.

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El bienestar organizacional pasó de ser un complemento de gestión a un eje estratégico con impacto directo en la productividad y la retención del talento (Siglo 21)

Este giro implica también una transformación en los modelos de liderazgo: las empresas que lograron consolidar culturas de alto rendimiento con altos niveles de bienestar percibido promueven conducciones cercanas, con escucha activa y capacidad de acompañar procesos de cambio sin coartar la autonomía de los equipos.

Un ranking que mide la experiencia real

Cada año, la consultora internacional Great Place to Work elabora el ranking Empresas que Cuidan, que evalúa las prácticas de bienestar y clima laboral de cientos de organizaciones a partir de la experiencia directa de sus propios colaboradores. En la edición 2026, el relevamiento analizó más de 200 organizaciones en la Argentina.

En la categoría de 251 a 1.000 colaboradores, Universidad Siglo 21 obtuvo el primer puesto del país, reconocida por la transversalidad de sus prácticas de bienestar, confianza y cultura interna. El resultado valida un fenómeno que las áreas de gestión humana vienen observando: los entornos de alto rendimiento y los altos niveles de bienestar percibido no solo son compatibles, sino que se potencian mutuamente.

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Patricia Porello, directora de Gestión Humana en Universidad Siglo 21, destacó la importancia de una conducción centrada en el cuidado integral como motor de colaboración y compromiso entre los equipos (Siglo 21)

“En Universidad Siglo 21 entendemos que el cuidado de las personas se construye desde una estrategia integral basada en tres ejes fundamentales: bienestar integral, promoviendo el cuidado físico, emocional y social; desarrollo humano, potenciando las capacidades e impulsando planes de formación permanentes; y orgullo y trascendencia, fomentando un entorno colaborativo y de escucha activa para que las personas sean protagonistas de nuestro crecimiento organizacional”, explicó Patricia Porello, directora de Gestión Humana de la institución.

Diez años de consistencia cultural

El primer puesto en Empresas que Cuidan no es el único indicador que posiciona a la casa de altos estudios como referente en gestión de personas. En la lista general, la universidad alcanzó la cuarta posición de su categoría. Más relevante aún: se trata de su décima distinción consecutiva en el ranking nacional de Great Place to Work, lo que convierte este reconocimiento en evidencia de consistencia cultural y no de un desempeño puntual.

La sostenibilidad de ese clima organizacional también se apoya en un modelo de conducción que fomenta el liderazgo femenino y la toma de decisiones estratégicas lideradas por mujeres.

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Laura Rosso, rectora de Universidad Siglo 21, señaló que el liderazgo femenino y la visión de largo plazo consolidan una cultura de autonomía y desarrollo en toda la comunidad educativa (Siglo 21)

Laura Rosso, rectora de la institución y primera graduada de la propia universidad en alcanzar la máxima autoridad académica, resume la visión que sustenta ese clima: “Promovemos una cultura de autonomía técnica, donde el desarrollo de cada profesional se traduce directamente en mejoras tangibles para nuestro sistema de enseñanza, entendiendo que la innovación académica solo es posible cuando existe una cultura que impulsa, ante todo, el desarrollo integral de las personas”.

Tecnología y cultura: dos variables que se complementan

Frente a la automatización de los procesos operativos, la perspectiva corporativa moderna ya no plantea una tensión entre las capacidades del personal y los sistemas digitales. La tecnología optimiza los procesos; las personas aportan el criterio, la creatividad y la capacidad relacional que ningún sistema puede replicar.

El verdadero diferencial competitivo radica, entonces, en la solidez de la cultura interna. Las organizaciones más atractivas para el talento se consolidan como comunidades que promueven la autonomía técnica y el bienestar integral: entornos donde las personas eligen quedarse a desarrollar su potencial gracias a la calidad de sus vínculos y a la confianza que perciben en su entorno cotidiano de trabajo.

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