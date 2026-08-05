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León XIV en Uruguay: llega el 6 de noviembre, celebrará una misa en el Centenario y visitará obras en barrio periférico

La Iglesia Católica confirmó oficialmente la llegada del papa: estará en el país entre el 6 y el 8 de noviembre. Cómo será su recorrida por Paysandú, Florida y Casavalle, una de las zonas menos desarrolladas de Montevideo

Papa León XIV - Estadio Centenario
El 7 de noviembre León XIV dará una misa en el Estadio Centenario
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Es oficial: el papa León XIV visitará Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre. Estará en Montevideo –donde celebrará una misa en el Estadio Centenario–, en Florida –para la festividad de la patrona del Uruguay, la Virgen de los Treinta y Tres– y en Paysandú. Además, visitará obras sociales en barrios carenciados.

El Vaticano confirmó oficialmente la noticia este miércoles, aunque dejó los detalles para más adelante. La llegada se dará en el marco de una visita a la región que incluye Argentina y Paraguay. De esta forma, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en ser visitado por el papa, tal como marcaba su agenda preliminar adelantada por Infobae.

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El papa llegará el 6 de noviembre a Uruguay, se alojará en la Nunciatura Apostólica y está planificado que al otro día vuele a Paysandú. La ciudad está ubicada a unos 375 kilómetros de Montevideo y es vecina de la argentina Paysandú. Está previsto que varios fieles crucen desde la vecina orilla para seguir las actividades del pontífice.

El papa León XIV dirige el rezo del ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, el 29 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV dirige el rezo del ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, el 29 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi

En la misma tarde del sábado, el papa regresará a la capital uruguaya y recorrerá Casavalle, un barrio carenciado de Montevideo en el que trabajan más de 25 instituciones católicas. Por la noche se realizará una celebración masiva en el Estadio Centenario

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Al día siguiente, el papa estará en Florida, una ciudad a 100 kilómetros de Montevideo, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay. La llegada de León XIV coincide con el día en el que se conmemora la festividad de esta virgen.

“Este año se da un hecho singular. La fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres es el 8 de noviembre, pero nosotros siempre la celebramos el segundo domingo de noviembre. Este año es domingo 8 de noviembre el segundo domingo. Sería un regalazo para la virgen”, había expresado el cardenal Daniel Sturla a mediados de julio al hablar de esta llegada.

El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)
El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)
El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)
El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)

Todavía restan definir otros detalles de la agenda del papa. Según detalló El País, se descartó que el papa viaje por tierra a Paysandú porque le demandaría unas ocho horas en total, un período demasiado extenso para una visita que será relativamente corta. A Florida sí llegará por tierra y, en este caso, se descartó que el traslado se realice en helicóptero.

Está previsto que León XIV duerma dos noches en la sede de la Nunciatura, que es la embajada del Vaticano en el país. Allí se quedó también Juan Pablo II, cuando hizo sus visitas a Uruguay en 1987 y 1988.

El gobierno había planteado la posibilidad de que el papa visite el templo Cristo Obrero, en Atlántida (Canelones, a unos 40 kilómetros de Montevideo), que es Patrimonio Mundial de la Unesco. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas descartaron esta posibilidad porque prefieren que sus visitas sean a lugares en los que se pueden hacer concentraciones grandes.

El papa León XIV monta en el papamóvil antes de la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia, durante su viaje apostólico, en Barcelona, Cataluña, España. 10 de junio de 2026. REUTERS/Michele Spatari
El papa León XIV monta en el papamóvil antes de la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia, durante su viaje apostólico, en Barcelona, Cataluña, España. 10 de junio de 2026. REUTERS/Michele Spatari

La Iglesia Católica encargó a un equipo de tres músicos la composición de un himno especial para esta llegada. Ya hay un borrador de esta obra.

En julio, una avanzada del Vaticano había llegado a Uruguay para preparar la visita. Yago de la Cierva, el coordinador de esta llegada, contó esa vez que León XIV había sido invitado a unos 120 países pero decidió iniciar sus giras con viajes “heredados” del papa Francisco.

“Vemos que está intentando viajar a muchos países porque ahora se siente con fuerza, con energía. Es un papa que hace deporte todos los martes. Tiene ganas de viajar. Y él mismo ha dicho que quiere viajar ahora porque se siente con fuerzas”, dijo De la Cierva.

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